Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'a büyük şok! Osimhen gidiyor, o dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'un Nijeryalı yıldızı için İspanyol devi Atletico Madrid'in devreye girdiği öğrenildi. Osimhen'in Madrid’e transferi, ezeli rakip Fenerbahçe’nin o dünya yıldızına kavuşmasını sağlayabilir. İşte detaylar...

Haber Merkezi
13.02.2026
15:35
13.02.2026
15:53

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, transfer kulislerinden gelen son iddia futbol camiasında taşları yerinden oynattı.

Galatasaray'a büyük şok! Osimhen gidiyor, o dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Galatasaray'ın sezon başında 75 Milyon Euro gibi rekor bir bedelle Napoli'den kadrosuna katarak dünyayı ayağa kaldırdığı Victor Osimhen, yeniden Avrupa’nın dev liglerine dönmeye hazırlanıyor. Ancak bu ayrılık, sadece sarı-kırmızılıları değil, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Fenerbahçe’yi de yakından ilgilendiriyor.

Galatasaray'a büyük şok! Osimhen gidiyor, o dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

SİMEONE'NİN OSIMHEN ISRARI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; hücum hattını baştan aşağı yenilemek isteyen Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yönetime net bir rapor sundu. Madrid temsilcisinin, Osimhen’i yeni sezon planlamasının ana parçası yapmak için her türlü fedakarlığa hazır olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'a büyük şok! Osimhen gidiyor, o dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

TRANSFERDE KELEBEK ETKİSİ: SÖRLOTH BOŞA ÇIKIYOR

Nijeryalı golcünün transferinin gerçekleşmesi durumunda Atletico Madrid’de kadro planlaması yeniden yapılacak. Kulübün, hem ekonomik dengeyi sağlamak hem de kadroda yer açmak için vedalaşmayı planladığı ilk isim ise Alexander Sörloth.

Galatasaray'a büyük şok! Osimhen gidiyor, o dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Norveçli golcünün transfer listesine konulacağı haberi, Süper Lig ekiplerini harekete geçirdi. Madrid ekibinin Osimhen’e yer açmak için Sörloth’u elden çıkarma kararı alması, transfer piyasasında tam bir domino etkisine sebep oldu.

FENERBAHÇE PUSUDA

Hücum hattına takviye arayışında olan ve öncelikli hedefini santrfor olarak belirleyen Fenerbahçe, süreci en yakından takip eden kulüp. Eğer Osimhen, Madrid yolunu tutarsa, Fenerbahçe’nin Sörloth için resmi temaslara başlayacağı ve Norveçli golcüyü Türkiye’ye geri getirmek için tüm imkanları zorlayacağı iddia ediliyor.

Galatasaray'a büyük şok! Osimhen gidiyor, o dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Bu dolaylı yoldan takas gerçekleşirse, Süper Lig’de güç dengeleri tamamen değişecek. Bir yanda Osimhen’i kaybeden Galatasaray, diğer yanda ise Sörloth’u kadrosuna katan bir Fenerbahçe senaryosu kamuoyunda en çok konuşulan konu haline geldi.

Galatasaray'a büyük şok! Osimhen gidiyor, o dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!
