Galatasaray'a büyük şok! Osimhen gidiyor, o dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, transfer kulislerinden gelen son iddia futbol camiasında taşları yerinden oynattı.

Galatasaray'ın sezon başında 75 Milyon Euro gibi rekor bir bedelle Napoli'den kadrosuna katarak dünyayı ayağa kaldırdığı Victor Osimhen, yeniden Avrupa’nın dev liglerine dönmeye hazırlanıyor. Ancak bu ayrılık, sadece sarı-kırmızılıları değil, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Fenerbahçe’yi de yakından ilgilendiriyor.

SİMEONE'NİN OSIMHEN ISRARI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; hücum hattını baştan aşağı yenilemek isteyen Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yönetime net bir rapor sundu. Madrid temsilcisinin, Osimhen’i yeni sezon planlamasının ana parçası yapmak için her türlü fedakarlığa hazır olduğu belirtiliyor.

TRANSFERDE KELEBEK ETKİSİ: SÖRLOTH BOŞA ÇIKIYOR

Nijeryalı golcünün transferinin gerçekleşmesi durumunda Atletico Madrid’de kadro planlaması yeniden yapılacak. Kulübün, hem ekonomik dengeyi sağlamak hem de kadroda yer açmak için vedalaşmayı planladığı ilk isim ise Alexander Sörloth.

Norveçli golcünün transfer listesine konulacağı haberi, Süper Lig ekiplerini harekete geçirdi. Madrid ekibinin Osimhen’e yer açmak için Sörloth’u elden çıkarma kararı alması, transfer piyasasında tam bir domino etkisine sebep oldu.

FENERBAHÇE PUSUDA

Hücum hattına takviye arayışında olan ve öncelikli hedefini santrfor olarak belirleyen Fenerbahçe, süreci en yakından takip eden kulüp. Eğer Osimhen, Madrid yolunu tutarsa, Fenerbahçe’nin Sörloth için resmi temaslara başlayacağı ve Norveçli golcüyü Türkiye’ye geri getirmek için tüm imkanları zorlayacağı iddia ediliyor.

Bu dolaylı yoldan takas gerçekleşirse, Süper Lig’de güç dengeleri tamamen değişecek. Bir yanda Osimhen’i kaybeden Galatasaray, diğer yanda ise Sörloth’u kadrosuna katan bir Fenerbahçe senaryosu spor kamuoyunda en çok konuşulan konu haline geldi.