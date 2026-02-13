Galatasaray, Juventus maçı öncesi moral depolamak istiyor! İşte Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig’de şampiyonluk ateşinin iyice yükseldiği 22. hafta, Galatasaray-İkas Eyüpspor karşılaşmasına sahne oluyor.

Ligin en golcü takımı olan Galatasaray, taraftarı önünde 4’te 4 yaparak Juventus maçı öncesi moral depolamak istiyor. Diğer yanda ise teknik direktör değişikliği sonrası yeni bir sayfa açan ve ateş hattından kurtulmak için savaşan İkas Eyüpspor var. Saat 20.00’de başlayacak bu kritik randevu, hem zirveyi hem de ligin alt sıralarını yakından ilgilendiriyor.

OKAN BURUK'TAN JUVENTUS VE KONSANTRASYON UYARISI

Liderlik koltuğunda hata payı bırakmak istemeyen teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda ciddiyet istedi. Rakibin ligdeki konumunun aldatıcı olduğunu vurgulayan Buruk, "Şampiyonluk yolunda her puan altın değerinde. Eyüpspor maçını kazanıp Avrupa sahnesine moralli çıkmalıyız" dedi.

ATİLA GERİN İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Seluk Şahin sonrası dümene geçen teknik direktör Atila Gerin, Eyüpspor’un başında kariyerinin en kritik sınavlarından birini veriyor. Defans hattını sağlam tutup hızlı hücumlarla sonuç almayı hedefleyen Gerin, güçlü rakibi karşısında puan alarak ligde kalma umutlarını yeşertmek istiyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SINIRDA

Galatasaray savunmasının lideri Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli stoper bu akşam kart görmesi halinde, önümüzdeki hafta oynanacak Konyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

SÜPER İKİLİ: 19 GOLLÜK DEV KATKI

Sarı-kırmızılıların dünya yıldızları Mauro Icardi (10) ve Victor Osimhen (9), bu sezon toplam 19 kez ağları sarsarak rakiplerin korkulu rüyası oldu. Bu ikilinin yanı sıra Sane, Barış Alper ve Gabriel Sara’nın skora verdiği destek, Galatasaray’ı 50 golle ligin en skorer takımı yaptı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemına, Sara, Barış, Yunus, Lang, Osımhen

İkas Eyüpspor: Jankat, Talha, Bedirhan, Onguene, Umut, Taşkın, Baran, Emre, Pıntor, Ampem, Umut Bozok