16°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Türkiye genelinde operasyon dalgası! 300 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu: Çok sayıda gözaltı var

Türkiye genelinde operasyonların düğmesine basıldı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sokak çetelerine, FETÖ terör örgütüne, kara para aklama suçlarına ilişkin peş peşe operasyonlar duyuruldu. İstanbul merkezli 4 ilde sokak çetelerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen 33 şüpheli yakalandı. Öte yandan İstanbul merkezli 5 ilde de yüklü miktarda hayali ihracat yaptıkları iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen OnlyFans operasyonunda ise 16 şüpheliye ait 300 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 09:17

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, genel güvenliğin tehlikeye atmak ve birden fazla iş yerine silahlı saldırı da dahil 9 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen 33 şüpheli yakalandı.

Türkiye genelinde operasyon dalgası! 300 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu: Çok sayıda gözaltı var

YÜKLÜ MİKTARDA HAYALİ İHRACAT

İstanbul merkezli 5 ayrı ilde düzenlenen operasyonlarda, yüklü miktarda hayali ihracat yaptıkları iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut/daire ve 104 araca el konulduğu öğrenilirken, şebekenin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları belirlendi.

Türkiye genelinde operasyon dalgası! 300 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu: Çok sayıda gözaltı var

93 VERGİ MÜFETTİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ terör örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ile örgüt bağlantılı 93 vergi müfettişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü’ne verilen talimatlar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda;
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesörlü-Büfe telefonlarından Ankesörlü Kart Sistemi (AKS) kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun olarak bağlantı kurdukları tespit edilen, terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplamda 94 Vergi Müfettişi şahsa yönelik İstanbul merkezli olmak üzere toplam 11 ilde 13/02/2026 tarihinde saat 05:00 itibariyle gözaltına alınmaları suretiyle operasyon gerçekleştirilmiş olup, toplamda 93 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştır. 1 şahsın ise yurtdışında olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye genelinde operasyon dalgası! 300 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu: Çok sayıda gözaltı var

MÜSTEHCENLİK OPERASYONU: 300 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞI

İstanbul'daki bir başka operasyon ise suç gelirini aklama ve müstehcenlik suçlamasıyla yapıldı.

Türkiye'den erişime engellenen bir platforma IP adresi değişikliğiyle erişim sağlandığı, platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla kullanıcıların herkese açık sosyal medya sayfaları açıldığı belirlendi.

Söz konusu paylaşımlarda, etkileşimi artırmak amacıyla paylaşılan görsel ve videolar üzerinden kullanıcıların ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirildiği; bu içeriklere özel içerik platformu ve anlık mesajlaşma uygulaması aracılığıyla erişim sağlanmasının teşvik edildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında 2 Şirket, 10 Taşınmaz, 14 Araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257.234.570,00 TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500.000,00TL olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300.000.000,00TL olduğu değerlendirilmektedir. Şüpheliler ile beraber İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Kocaeli Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 ayrı il ve ilçede toplam de 25 şahıs ve 2 şirkete yönelik 13/02/2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş olup mal varlıklarına el konuldu.

