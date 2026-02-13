Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Doğum günü pastası öldürdü! Remziye Horuz'un canına mal olan pastadaki yumurta ihmalinin iddianamesi tamamlandı

Ağrı'da yumurta alerjisi olduğu için "yumurtasız" olduğu beyan edilen pastayı yiyen 25 yaşındaki Remziye Horuz'un ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Pastane sahibi ve iki çalışan hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

AA
13.02.2026
saat ikonu 07:08
13.02.2026
07:14

Ağrı'da doğum günü için arkadaşlarıyla satın aldığı pastayı yedikten sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Remziye Horuz'un ölümüyle ilgili pastane sahibi ve iki çalışan hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca Remziye Horuz'un ölümüyle ilgili tutuklu pastane sahibi ile iki çalışan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Ağrı Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, delil olarak müşteki ifadeleri, şüpheli savunmaları, teknik görüş raporları, kamera kayıtları, tanık beyanları, kolluk tutanakları yer aldı.

Yapılan incelemede, Horuz'un doğum günü kutlaması için pasta almak üzere arkadaşları B.Y. ve S.D. ile birlikte 1 Aralık'ta Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan iş yerine gittikleri belirtilen iddianamede, tanık beyanlarına yer verildi.

PASTANIN YUMURTASIZ OLUP OLMADIĞI SORULMUŞ

Horuz'un astım hastası olması ve yumurta alerjisinin bulunması nedeniyle pasta alırken, yumurtasız olup olmadığını sorduğu aktarılan iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"İş yeri çalışanı Fatih Y'nin bir pasta göstererek yumurtasız olduğunu beyan ettiği, yine tanık ifadelerine göre müteveffa ve arkadaşlarının iş yeri çalışanından pasta şefini arayarak pastanın yumurtasız olduğunu teyit etmesini istedikleri, iş yeri çalışanı şüpheli Fatih Y'nin ifadesinde de beyan ettiği üzere işletme sahibi şüpheli Yakup A'yı arayarak söz konusu pastanın içinde un ve yumurta olup olmadığını sorduğu, akabinde incelenen kamera görüntülerine ve alınan tanık ifadelerine göre iş yeri çalışanının pasta içerisinde yumurta olmadığını beyan etmesi sebebi ile müteveffa ve arkadaşlarının söz konusu pastayı satın alarak kalmış oldukları Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait kız yurduna döndükleri anlaşılmıştır."

TADINA BAKTIKTAN SONRA FENALAŞTI

İddianamede, Horuz'un söz konusu pastanın tadına bakması ve akabinde fenalaşarak nefes darlığı yaşadığı ve ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilerek, genç kızın burada 19 günlük yaşam mücadelesinin ardından tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ayrıca iddianamede, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığının 12 Ocak 2026 tarihli inceleme yazısında "Horuz'un yemiş olduğu pastada yumurta akı veya yumurta sarısının bulunup bulunmadığının kesin ve net bir şekilde tespit edilemediği, yumurta akının, yumurta alerjisi bulunan bireylerde anafilaktik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği" görüşü paylaşıldı.

Doğum günü pastası öldürdü! Remziye Horuz'un canına mal olan pastadaki yumurta ihmalinin iddianamesi tamamlandı

"YUMURTA ALERJİSİNDEN GELEN SAĞLIK SORUNLARINDAN VEFAT ETTİĞİ SABİT"

Horuz'un kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan rapor talep edildiği ve talebe henüz cevap verilmediği belirtilen iddianamede, "Müteveffanın ölüm sürecine dair yapılan otopsi işleminde ve dosyada toplanan tüm delillerden müteveffanın sahip olduğu yumurta alerjisi nedeni ile meydana gelen sağlık sorunlarından ötürü vefat ettiğinin sabit olduğu, gelinen aşamada bu kanaate rağmen tutuklu dosyamızın Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesi suretiyle sürüncemede bırakılmasının hak kayıplarına sebep olacağı anlaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma dosyası kapsamında toplanan tüm deliller göz önüne alındığında incelenen kamera kayıtları ve alınan tanık ifadeleri doğrultusunda, Horuz'un talebi olmasına rağmen üretilen gıdanın içeriği hususunda mevzuata aykırı şekilde yanlış bilgilendirme yapıldığının sabit olduğu aktarılan iddianamede, pastane sahibi şüpheli Yakup A'nın mevzuat kapsamında gıda işletmecisi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği anlatıldı.

"BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA" SUÇUNDAN 9 YIL HAPSİ İSTENDİ

Yakup A'nın personeline yeterli eğitimi vermediği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Personelinin bilgi talebi üzerine doğru ve eksiksiz bilgilendirme yapmadığı, söz konusu şüpheliler Fatih Y. ve Ferzende Y'nin ise müteveffanın açık talebine rağmen satımından sorumlu oldukları gıdanın içeriği hususunda mevzuata aykırı şekilde yanlış bilgilendirme yaptıkları, bu hususta gerekli bilgilendirme ve eğitimleri olmamasına rağmen söz konusu görevi ifa ederek ve müteveffaya satın aldığı gıdanın içeriği hususunda yanıltarak dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandıkları, şüphelilerin üzerine atılı suçun söz konusu yumurta bileşeninin yumurta alerjisi bulunan bireylerde anafilaktik reaksiyonlara sebep olabileceği bilindiği halde, öngörülebilecek neticenin gerçekleşmesi sebebi ile şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediği yönünde dava açmaya yeter şüphe oluşturan somut delile ulaşıldığı anlaşılmaktadır."

İddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

