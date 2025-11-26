Böcek ailesinin yemek yediği gıda sektörü çalışanları için karar

Fatih’te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gıda sektörü çalışanı 4 şüpheli tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gıda çalışanlarıyla ilgili karar verildi.

KOKOREÇÇİ LOKUMCU VE MİDYECİ İÇİN KARAR

Yazıda, şüpheliler kokoreççi E.E, kafe işletmecisi F.M.O, lokumcu F.T. ve midyeci Y.D'nin gıda sektöründe faaliyet gösterdikleri, şüphelilerin eylemleri ile aile fertlerinin ölümü arasında herhangi bir illiyet bağının bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Bu aşamada şüphelilerin tutuklu kalmasının orantılılık ilkesine aykırı düşeceğinin anlaşıldığı kaydedilen yazıda, şüphelilerin tahliyeleri ile serbest bırakılmalarına karar verilmesi talep edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesine karar verdi.