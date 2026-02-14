Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor puanları paylaştı: Karadeniz temsilcisinden zorlu geri dönüş!

Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde 2-2 berabere kaldı. Kırmızı siyahlılar; Ali Sowe (18-KK) ve Sekou Koita (45) ile 2-0 öne geçerken, konuk takım ise Mithat Pala'yla (77, 87) maça dengeyi getirdi. Ayrıca da beraberlik sonrasında Gençlerbirliği 23, Çaykur Rizespor da 21 puana yükseldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Süleyman Özay, Samet Çiçek.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 38 Göktan Gürpüz), Traore (Dk. 82 Samed Onur), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Abdurrahim Dursun), Koita (Dk. 59 Niang).

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk. 75 Zeqiri), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Mebude), Papanikolaou (Dk. 65 Pierrot), Olawoyin (Dk. 79 Buljubasic), Laçi, Mihaila, Sowe (Dk. 46 Halil Dervişoğlu).

Goller: Dk. 18 Sowe (Kendi kalesine), Dk. 45 Koita (Gençlerbirliği), Dk. 77 ve 87 Mithat Pala (Çaykur Rizespor).

Sarı kartlar: Dk. 25 Papanikolaou, Dk. 45+3 Samet Akaydin, Dk. 62 Mithat Pala, Dk. 90+4 Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Tongya, Dk. 54 Koita, Dk. 90+5 Thalisson (Natura Dünyası Gençlerbirliği).