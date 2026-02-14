Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 play-off turuna yazdırarak önemli bir başarı elde eden ancak ligde son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından 22. haftayı 30 puanla kapatan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis ile yollar ayrılmıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi! Karadeniz ekibi yeni teknik direktörünü duyurdu Samsunspor, UEFA Konferans Ligi başarısına rağmen ligdeki kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırarak yerine Alman teknik direktör Thorsten Fink'i getirdi. Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdı. Reis, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turuna yükselme başarısı göstermişti. Ligdeki kötü gidişat ve Antalyaspor mağlubiyeti ayrılığın ana nedeni oldu. Yeni teknik direktör olarak Alman Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varıldı. Fink'in UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında takımın başında olması bekleniyor. Samsunspor, art arda üçüncü kez bir Alman teknik direktörle anlaştı.

Ligin 22. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'a konuk olan Samsunspor, karşılaşmayı 3-1'lik skorla kaybetmişti. Maçın ardından kulüpten yapılan açıklamada, Thomas Reis ile vedalaşıldığı bildirilmişti.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz. Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur. Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Samsunspor'un başında 593 gün kalan Alman Teknik Direktör Thomas Reis, kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda ortalama 1,63 puan ortalaması tutturan Reis'in öğrencileri son 10 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken 5 maçtan sahadan boynu bükük ayrılmıştı.

SAMSUNSPOR, THORSTEN FINK'İ DUYURDU

Thomas Reis ile yollarını ayıran Samsunspor'da teknik direktörlük görevine getirilen yeni isim belli oldu. Konuyla ilgili Samsunspor'dan yapılan açıklamada, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile anlaşıldığı belirtildi.

Samsunspor'un açıklamasında, "Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır. Thorsten Fink, yarın Samsun’a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Karadeniz temsilcisinin Fink ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı ve tecrübeli teknik adamın 19 Şubat'ta Arnavutluk'ta oynanacak UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçı olan Shkendija karşısında takımın başında olması bekleniyor.

Thorsten Fink, Ingolstadt kulübünde başladığı teknik direktörlük kariyerini Basel, Hamburg, APOEL Nikosia, Austria Wien, Grasshopper, Vissel Kobe, Riga, Al-Nasr, St. Truiden ve Genk takımlarında devam ettirmişti.

ALMAN EKOLÜ DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’e çıktıktan sonra alınan kötü sonuçlar nedeniyle Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor, Alman Teknik Direktör Markus Gisdol’ü takımın başına getirerek o sezon kümede kaldı.

Ertesi sezon Gisdol’ün yerine yine Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, transfer yasağı olmasına rağmen o sezonu 3. sırada bitirerek Avrupa kupalarına vize aldı ve bu sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etti.

Son 10 maçtır kötü gidişata dur diyemeyen Samsunspor’da Thomas Reis ile gece saatlerinde yollar ayrıldı. Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında yolların ayrıldığı Reis’in yerine üst üste 3. kez bir Alman teknik adamla anlaşma sağlandı.