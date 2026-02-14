Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında Galatasaray kritiği!

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3-2 galip geldi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesaplarını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Trabzonspor zaferiyle birlikte Galatasaray'ın fikstürünü gündeme taşıdı.

"Fenerbahçe'nin kazanmasıyla birlikte zirve yarışında 2 takım kaldı! Maçın sonunda Trabzonspor taraftarı 'yönetim istifa' diye bağırdı. Bu ne demek biliyor musun? Rakip bizden daha iyi demek! Hak ederek kazandı demek! Fenerbahçe'de yıllarca oynadım diye söylemiyorum bunu... Trabzon zor deplasmandır. Büyük takımlar için büyük oyuncular ve büyük mücadeleler vardır. Bugün mücadele yine vardı!

Domenico Tedesco kendi adına müthiş bir galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin her maça farklı hazırlanan bir hocası var! Zor bir mücadele olacaktı zaten. Domenico Tedesco, maç içerisinde 3-4 defa formasyon değiştirdi. Fenerbahçe orta sahası, top rakipteyken çok doğru durdu. Pozisyon alma konusu çok başarılıydı. Fenerbahçeli olarak gurur duyduğumu söylemeliyim.

Fenerbahçe, RAMS Park'a en kötü bu kadar puan farkıyla gider! Daha fazlası olmaz! Belki Galatasaray'ın 1 puan önünde de olur o zaman, ihtimal bu! Fenerbahçe bugün, hem kapanan takıma karşı pozisyon buldu hem de geçiş hücumlarını başarıyla gerçekleştirdi. Diğer taraftaysa Fatih Tekke'nin maç önü analizi çok önemliydi. 'Orta sahada top kaybetmemeliyiz' demişti ve haklıydı. Ama bunu sahada gerçekleştirmek zor tabii. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca'nın önde oynaması da Fatih Tekke açısından sürpriz olmuştur.

Aslında Fenerbahçe, liderin 6 puan gerisinde çıktığı bir maça gol de yiyerek başladı ama sonra işler değişti. Bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin kalan maçları; Galatasaray'a kıyasla daha avantajlı olabilir, çünkü Karadeniz defteri kapandı, Ege deplasmanına gidildi! Böylesine bir süreçte 3 puan farkı korumak çok kritikti."