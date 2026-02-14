Fatih Terim 'çok yakında' diyerek duyurdu!

Suudi Arabistan sonrasında hiçbir kulüpte görev almayan Fatih Terim, sosyal medyadaki sürpriz paylaşımıyla gündeme geldi. Esasen ise 72 yaşındaki teknik adam, süreklilik kavramına dikkat çekti.

FATİH TERİM'DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Fatih Terim sosyal medya hesabından, "Hani derler ya, çok yakında" notuyla bir video paylaştı. Ayrıca da Terim, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu oyunun, futbolun içinde sahada oldum, kulübede oldum. Kriz anında oldum, zaferi de gördüm, yenilgiyi de yaşadım. Buradaki mottom yeni nesile pusula olmak. Geleceğe de bir miras bırakmak... Lider güçlü gözükme değil, güçlü olmaktır. Bazen hatırlatmak gerekiyor, unutuluyor. Burada da birçok şeyi hatırlatacağım bazı kimselere. Buradan her şeye hazırlıklı olun. Büyük devrimler gürültüyle gelmez, süreklilikle gelir."

https://www.instagram.com/reel/DUu-_k3iPzT/?utm_source=ig_web_copy_link