Spor
Fatih Terim 'çok yakında' diyerek duyurdu!

Fatih Terim'den flaş bir sosyal medya paylaşımı geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, 'çok yakında' vurgusuyla yeni bir başlangıcın eşiğinde olduğunu belirtti.

Fatih Terim 'çok yakında' diyerek duyurdu!
Suudi Arabistan sonrasında hiçbir kulüpte görev almayan Fatih Terim, sosyal medyadaki sürpriz paylaşımıyla gündeme geldi. Esasen ise 72 yaşındaki teknik adam, süreklilik kavramına dikkat çekti.

Fatih Terim 'çok yakında' diyerek duyurdu!

FATİH TERİM'DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Fatih Terim sosyal medya hesabından, "Hani derler ya, çok yakında" notuyla bir video paylaştı. Ayrıca da Terim, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu oyunun, futbolun içinde sahada oldum, kulübede oldum. Kriz anında oldum, zaferi de gördüm, yenilgiyi de yaşadım. Buradaki mottom yeni nesile pusula olmak. Geleceğe de bir miras bırakmak... Lider güçlü gözükme değil, güçlü olmaktır. Bazen hatırlatmak gerekiyor, unutuluyor. Burada da birçok şeyi hatırlatacağım bazı kimselere. Buradan her şeye hazırlıklı olun. Büyük devrimler gürültüyle gelmez, süreklilikle gelir."

https://www.instagram.com/reel/DUu-_k3iPzT/?utm_source=ig_web_copy_link

FATİH TERİM AL SHABAB İLE KAÇ MAÇA ÇIKMIŞTI?
Deneyimli antrenör, 23 müsabakada yer almıştı.
