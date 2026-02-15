Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Mehmet Demirkol'dan net analiz: "Juventus paramparça olur"

Kategoriler
Galatasaray-Juventus mücadelesi için geri sayıma geçilirken, gazetece Mehmet Demirkol da iki takımı kıyasladı. Halihazırda İtalya devinin kırılganlığına dikkat çeken Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni özelinde birkaç farklı noktanın altını çizdi.
Galatasaray'ın oyun tarzı üzerinden Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesini detaylandıran Mehmet Demirkol, "Juventus, Galatasaray'a sert gelecek bir takım değil. Dün, Inter-Juventus maçını seyrettim. Baskıya bu kadar cevap veremeyen bir takım görmedim.
Galatasaray'ın tam eşleşmek isteyeceği bir ekip! Galatasaray o bildiğimiz baskıyı yaparsa, Juventus paramparça olur! Ama kendi standartlarında paramparça olur, Eyüpspor gibi değil!
Çünkü Inter çok kaçırdı mesela. Juventus da Galatasaray'ı eleyebilir ama çok net bir sonuç olmayacağını düşünüyorum. Eşleşmede uzatmalar da mümkün duruyor. Yani Galatasaray genel olarak turun ortağı olur ve hatta maç bazında skor olarak önde de götürebilir! Tek dezavantaj şu. Galatasaray'ın baskısından hızlı çıkabilirlerse ya da uzun oynarlarsa... Ön tarafta çok hızlı oyuncuları var ve bu can sıkıcı olabilir!
Inter maçının moral olarak onları bozması da avantaj. Tabii kulüp kültürü de var; Juventus yarı final oynasa, oynar. Ama bu seviyedeki dev kulüpler arasında karşılaşılacak en iyi rakip de yine Juventus!" ifadelerini kullandı.