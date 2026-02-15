Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Mehmet Demirkol'dan net analiz: "Juventus paramparça olur"

Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesini değerlendirdi. Temsilcimiz Galatasaray adına 'baskı' kavramını öne çıkaran Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında turun kısaca analizini gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Mehmet Demirkol'dan net analiz:
Haber Merkezi
15.02.2026
16.02.2026
saat ikonu 00:08

- mücadelesi için geri sayıma geçilirken, gazetece Mehmet Demirkol da iki takımı kıyasladı. Halihazırda İtalya devinin kırılganlığına dikkat çeken Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın serüveni özelinde birkaç farklı noktanın altını çizdi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Mehmet Demirkol'dan net analiz: "Juventus paramparça olur"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Mehmet Demirkol'dan net analiz: "Juventus paramparça olur"

Mehmet Demirkol, Juventus'un kırılgan yapısına dikkat çekerek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesinde baskılı oyunla avantaj sağlayabileceğini ve hatta "paramparça" edebileceğini ifade etti.
Mehmet Demirkol, Juventus'u kırılgan ve baskıya cevap veremeyen bir takım olarak tanımladı.
Galatasaray'ın bildiği baskıyı yapması halinde Juventus'u "paramparça" edebileceğini belirtti.
Juventus'un baskıdan hızlı çıkması veya uzun oynaması, Galatasaray için tek dezavantaj olarak gösterildi.
Demirkol, Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşılabilecek en iyi rakip olarak değerlendirdi.
Eşleşmede uzatmaların mümkün olduğunu ve Galatasaray'ın turun ortağı olabileceğini öngördü.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Mehmet Demirkol'dan net analiz: "Juventus paramparça olur"

MEHMET DEMİRKOL'DAN GALATASARAY ADINA ŞAMPİYONLAR LİGİ KRİTİĞİ: "JUVENTUS PARAMPARÇA OLUR"

Galatasaray'ın oyun tarzı üzerinden Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesini detaylandıran Mehmet Demirkol, "Juventus, Galatasaray'a sert gelecek bir takım değil. Dün, Inter-Juventus maçını seyrettim. Baskıya bu kadar cevap veremeyen bir takım görmedim.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Mehmet Demirkol'dan net analiz: "Juventus paramparça olur"

Galatasaray'ın tam eşleşmek isteyeceği bir ekip! Galatasaray o bildiğimiz baskıyı yaparsa, Juventus paramparça olur! Ama kendi standartlarında paramparça olur, Eyüpspor gibi değil!

https://x.com/GalatasaraySK/status/2023066019032392042?s=20

Çünkü Inter çok kaçırdı mesela. Juventus da Galatasaray'ı eleyebilir ama çok net bir sonuç olmayacağını düşünüyorum. Eşleşmede uzatmalar da mümkün duruyor. Yani Galatasaray genel olarak turun ortağı olur ve hatta maç bazında skor olarak önde de götürebilir! Tek dezavantaj şu. Galatasaray'ın baskısından hızlı çıkabilirlerse ya da uzun oynarlarsa... Ön tarafta çok hızlı oyuncuları var ve bu can sıkıcı olabilir!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Mehmet Demirkol'dan net analiz: "Juventus paramparça olur"

Inter maçının moral olarak onları bozması da avantaj. Tabii kulüp kültürü de var; Juventus yarı final oynasa, oynar. Ama bu seviyedeki dev kulüpler arasında karşılaşılacak en iyi rakip de yine Juventus!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Mehmet Demirkol'dan net analiz: "Juventus paramparça olur"

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY-JUVENTUS EŞLEŞMESİNİN İLK MAÇI NE ZAMAN?
Temsilcimiz, salı akşamında Şampiyonlar Ligi heyecanını İstanbul'a taşıyacak ve Juventus'u ağırlayacak.
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#juventus
#mehmet demirkol
#Futbol Analizi
#Spor
