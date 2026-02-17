Galatasaray-Juventus maçı öncesinde temsilcimizin İtalya karnesi!

Galatasaray-Juventus maçına saatler kala, sarı kırmızılıların daha önceki İtalyan eşleşmeleri dikkat çekti. İlave olarak da Galatasaray, bu akşam öncesinde galibiyet ve mağlubiyet olarak aynı noktada konumlanmıştı.

GALATASARAY'IN İTALYA EKİPLERİNE KARŞI KARNESİ

Bugüne kadar İtalya takımlarıyla 26 defa sahaya çıkan Galatasaray; bu süreçte 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 de mağlubiyet almıştı. Ayrıca da sarı kırmızılılar, bu mücadelelerde 32 gol atmış ve 38 de gol yemişti.

GALATASARAY-JUVENTUS EŞLEŞMESİ

Bu akşam saat 20.45 itibarıyla Juventus'u ağırlayacak olan Galatasaray; bir hafta sonra da İtalya'da rövanş maçına çıkacak ve iki karşılaşmanın sonucunda avantajlı skor elde eden, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.