Galatasaray-Juventus maçı öncesinde temsilcimizin İtalya karnesi!

Galatasaray, Juventus maçı öncesinde bugüne kadar İtalya ekipleriyle 26 kez karşılaştı. Esasen ise temsilcimiz, bu süreçte sonuç açısından dengeyi yakaladı.

Galatasaray-Juventus maçı öncesinde temsilcimizin İtalya karnesi!
- maçına saatler kala, sarı kırmızılıların daha önceki İtalyan eşleşmeleri dikkat çekti. İlave olarak da Galatasaray, bu akşam öncesinde galibiyet ve mağlubiyet olarak aynı noktada konumlanmıştı.

Galatasaray-Juventus maçı öncesinde temsilcimizin İtalya karnesi!

GALATASARAY'IN İTALYA EKİPLERİNE KARŞI KARNESİ

Bugüne kadar İtalya takımlarıyla 26 defa sahaya çıkan Galatasaray; bu süreçte 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 de mağlubiyet almıştı. Ayrıca da sarı kırmızılılar, bu mücadelelerde 32 gol atmış ve 38 de gol yemişti.

Galatasaray-Juventus maçı öncesinde temsilcimizin İtalya karnesi!

GALATASARAY-JUVENTUS EŞLEŞMESİ

Bu akşam saat 20.45 itibarıyla Juventus'u ağırlayacak olan Galatasaray; bir hafta sonra da İtalya'da rövanş maçına çıkacak ve iki karşılaşmanın sonucunda avantajlı skor elde eden, 'nde çeyrek finale yükselecek.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KİMİNLE EŞLEŞMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, İngiltere ekibi Nottingham Forest ile mücadele edecek.
