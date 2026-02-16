Galatasaray-Juventus maçı öncesinde İtalya devinin kadrosu netleşti!

Kategoriler
Juventus, Galatasaray maçı için kamp kadrosunu duyurdu. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik, Emil Holm ve Jonathan David; İstanbul kafilesinde yer almadı.
https://x.com/juventusfc/status/2023386522922410106?s=20
İtalyan devinin açıkladığı kamp kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Savunmacılar: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.
Orta sahalar: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.
Forvetler: Conceicao, Kenan Yıldız, Zhegrova, Boga, Openda.
Temsilcimiz Galatasaray; play off turu ilk maçında, 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te Juventus'u konuk edecek.