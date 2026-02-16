Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray-Juventus maçı öncesinde İtalya devinin kadrosu netleşti!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Juventus mücadelesi için geri sayıma geçilirken, İtalya devi de maç kadrosunu netleştirdi. Hücum hattında önemli eksikleri bulunan Juventus, tam 4 futbolcusunu İstanbul'a getirmedi.

Galatasaray-Juventus maçı öncesinde İtalya devinin kadrosu netleşti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 18:58

Juventus, Galatasaray maçı için kamp kadrosunu duyurdu. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik, Emil Holm ve Jonathan David; İstanbul kafilesinde yer almadı.

https://x.com/juventusfc/status/2023386522922410106?s=20

JUVENTUS'UN GALATASARAY DEPLASMANI KADROSU

İtalyan devinin açıkladığı kamp kadrosu şu şekilde:

Galatasaray-Juventus maçı öncesinde İtalya devinin kadrosu netleşti!

Kaleciler: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.

Savunmacılar: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.

Orta sahalar: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.

Forvetler: Conceicao, Kenan Yıldız, Zhegrova, Boga, Openda.

Galatasaray-Juventus maçı öncesinde İtalya devinin kadrosu netleşti!

İSTANBUL'DA DEV RANDEVU

Temsilcimiz Galatasaray; play off turu ilk maçında, 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te Juventus'u konuk edecek.

Sıkça Sorulan Sorular

EŞLEŞMENİN İKİNCİ MAÇI NE ZAMAN?
Rövanş 25 Şubat Çarşamba günü, saat 23.00'te İtalya'da oynanacak.
