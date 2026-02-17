Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Galatasaray'a Real Madrid'den dünya yıldızı! Sezonun sonunda bedava imza atacak

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu hedefleyen lider Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminin sona ermesinin ardından gözünü yeni sezonda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabileceği oyunculara çevirdi. İşte Galatasaray'ın bu kapsamda gündemine aldığı, Real Madrid'de forma giyen dünyaca ünlü oyuncu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'a Real Madrid'den dünya yıldızı! Sezonun sonunda bedava imza atacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 15:26

Trendyol 'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, tüm odağını üst üste 4. şampiyonluğa çevirmiş durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 play-off turuna yazdırmayı başararak Juventus ile eşleşen sarı-kırmızılılar, bu turu da geçerek Avrupa'da da sezonu başarılı bir şekilde noktalamak istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu elde etmek isteyen Cimbom, devre arası transfer döneminde kadrosunu bu doğrultuda güçlendirdi. Sacha Boey, Noa Lang, Renato Nhaga, Yaser Asprilla ve Can Armando Güner'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, transfer döneminin sona ermesiyle bir yandan da yeni sezon kadro planlaması için çalışmalara başladı.

Galatasaray'a Real Madrid'den dünya yıldızı! Sezonun sonunda bedava imza atacak

BONSERVİSSİZ OYUNCULAR MERCEK ALTINDA

Galatasaray'ın yaz transfer dönemine uzun bir süre kala yaptığı ilk çalışmalardan biri sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve yazın bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek oyuncular oldu.

Bu sezonun başında Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane'yi bonservis bedeli ödemeden transfer eden sarı-kırmızılar, Alman yıldızın transferini geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yaptığı görüşmeler neticesinde noktalamıştı.

Galatasaray'a Real Madrid'den dünya yıldızı! Sezonun sonunda bedava imza atacak

Yeni sezonda da Sane'ye benzer şekilde sözleşmesi sona erecek oyuncuları inceleyecek olan Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un da isteği doğrultusunda belirlenen oyuncuları kadrosuna katmaya çalışacak.

REAL MADRID'İN YILDIZI GÜNDEMDE

Galatasaray'ın bu doğrultuda La Liga devi 'de forma giyen dünyaca ünlü bir oyuncuyu gündemine aldığı belirtildi. Transfermarkt'ta yer alan habere göre; Galatasaray, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacak olan David Alaba'yı gündemine aldı.

Galatasaray'a Real Madrid'den dünya yıldızı! Sezonun sonunda bedava imza atacak

Sarı-kırmızılılarda transfer komitesinin, 33 yaşındaki Avusturyalı savunma oyuncusunu yeni sezonun ilk hedefi olarak belirlediği ifade edildi. Eflatun-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Galatasaray'a Real Madrid'den dünya yıldızı! Sezonun sonunda bedava imza atacak

ALABA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

4,5 sezondur Real Madrid'de top koşturan David Alaba, bu sezon 2'si ilk 11'de olmak üzere toplam 10 maçta forma giydi. Alaba, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapmayı başaramadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'a 25 milyonluk orta saha! Barcelona izin verdi
Galatasaray'da sular durulmuyor! Çağrı Balta'nın avukatından zehir zemberek sözler: 'Antrenmanlara çıkmayacak'
ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#real madrid
#Galatasaray Transferleri
#David Alaba
#Bedelsiz Oyuncu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.