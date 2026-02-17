Galatasaray'a Real Madrid'den dünya yıldızı! Sezonun sonunda bedava imza atacak

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, tüm odağını üst üste 4. şampiyonluğa çevirmiş durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 play-off turuna yazdırmayı başararak Juventus ile eşleşen sarı-kırmızılılar, bu turu da geçerek Avrupa'da da sezonu başarılı bir şekilde noktalamak istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu elde etmek isteyen Cimbom, devre arası transfer döneminde kadrosunu bu doğrultuda güçlendirdi. Sacha Boey, Noa Lang, Renato Nhaga, Yaser Asprilla ve Can Armando Güner'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, transfer döneminin sona ermesiyle bir yandan da yeni sezon kadro planlaması için çalışmalara başladı.

BONSERVİSSİZ OYUNCULAR MERCEK ALTINDA

Galatasaray'ın yaz transfer dönemine uzun bir süre kala yaptığı ilk çalışmalardan biri sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve yazın bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek oyuncular oldu.

Bu sezonun başında Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane'yi bonservis bedeli ödemeden transfer eden sarı-kırmızılar, Alman yıldızın transferini geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yaptığı görüşmeler neticesinde noktalamıştı.

Yeni sezonda da Sane'ye benzer şekilde sözleşmesi sona erecek oyuncuları inceleyecek olan Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un da isteği doğrultusunda belirlenen oyuncuları kadrosuna katmaya çalışacak.

REAL MADRID'İN YILDIZI GÜNDEMDE

Galatasaray'ın bu doğrultuda La Liga devi Real Madrid'de forma giyen dünyaca ünlü bir oyuncuyu gündemine aldığı belirtildi. Transfermarkt'ta yer alan habere göre; Galatasaray, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacak olan David Alaba'yı gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılarda transfer komitesinin, 33 yaşındaki Avusturyalı savunma oyuncusunu yeni sezonun ilk hedefi olarak belirlediği ifade edildi. Eflatun-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

ALABA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

4,5 sezondur Real Madrid'de top koşturan David Alaba, bu sezon 2'si ilk 11'de olmak üzere toplam 10 maçta forma giydi. Alaba, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapmayı başaramadı.