Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu isteyen ve bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray’da yeni bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'a 25 milyonluk orta saha! Barcelona izin verdi Galatasaray, ara transfer döneminde gerçekleştiremediği Barcelona'lı genç orta saha oyuncusu Marc Casado'yu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçiyor. Barcelona, orta saha rotasyonundaki yoğunluk nedeniyle Marc Casado'nun önünü açma kararı aldı ve gelecek teklifleri değerlendirecek. Casado'nun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değerinin 25 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın, oyuncunun önceliği Barcelona'da kalsa da, kulübün mali planlaması nedeniyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ve yaz transfer döneminde daha güçlü bir teklifle masaya oturacağı bekleniyor. 22 yaşındaki Casado, bu sezon Barcelona formasıyla 25 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

Kış transfer döneminde "mutlaka bitirilsin" talimatı verilen ancak Barcelona'nın katı tutumu nedeniyle gerçekleşmeyen Marc Casado transferinde dengeler değişti.

OCAKTA OLMADI, YAZIN GELİYOR

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temas kuran Galatasaray, özellikle orta saha hattı için Marc Casado ismine odaklanmıştı. O dönem Barcelona'nın bırakmaya sıcak bakmadığı genç yetenek için İspanya’dan "ayrılık" sinyalleri yükselmeye başladı.

Bilgi Detay Oyuncu Adı Marc Casado Kulübü Barcelona Pozisyonu Orta Saha Yaşı 22 Tahmini Bonservis 25 Milyon € Sözleşme Bitişi 2028 Bu Sezon Maç Sayısı 25 Bu Sezon Asist 1 Transfer Dönemi Yaz Transfer Dönemi (Bekleniyor)

İSPANYOL BASINI DUYURDU

Sport.es'in haberine göre; Barcelona yönetimi, orta saha rotasyonundaki yoğunluk nedeniyle Casado’nun önünü açma kararı aldı. Haberde, Katalan devinin yüksek rekabet ortamında forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu için gelecek tüm teklifleri değerlendireceği vurgulandı.

KULÜP KARARLI, OYUNCU BEKLEMEDE

22 yaşındaki futbolcunun önceliği Barcelona’da kalıp kendini kanıtlamak olsa da, kulübün mali planlaması ve kadro yapılanması nedeniyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Piyasa değeri 25 milyon Euro olan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Casado için Galatasaray’ın yaz transfer döneminde çok daha güçlü bir teklifle masaya oturması bekleniyor.

MARC CASADO’NUN SEZON KARNESİ

Bu sezon Barcelona formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen genç yıldız, 25 maşta forma giyerken 1 asistlik skor katkısı sağladı.