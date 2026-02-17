Galatasaray'a 25 milyonluk orta saha! Barcelona izin verdi

Kategoriler
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu isteyen ve bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray’da yeni bir gelişme yaşandı.
Kış transfer döneminde "mutlaka bitirilsin" talimatı verilen ancak Barcelona'nın katı tutumu nedeniyle gerçekleşmeyen Marc Casado transferinde dengeler değişti.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temas kuran Galatasaray, özellikle orta saha hattı için Marc Casado ismine odaklanmıştı. O dönem Barcelona'nın bırakmaya sıcak bakmadığı genç yetenek için İspanya’dan "ayrılık" sinyalleri yükselmeye başladı.
|Bilgi
|Detay
|Oyuncu Adı
|Marc Casado
|Kulübü
|Barcelona
|Pozisyonu
|Orta Saha
|Yaşı
|22
|Tahmini Bonservis
|25 Milyon €
|Sözleşme Bitişi
|2028
|Bu Sezon Maç Sayısı
|25
|Bu Sezon Asist
|1
|Transfer Dönemi
|Yaz Transfer Dönemi (Bekleniyor)
Sport.es'in haberine göre; Barcelona yönetimi, orta saha rotasyonundaki yoğunluk nedeniyle Casado’nun önünü açma kararı aldı. Haberde, Katalan devinin yüksek rekabet ortamında forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu için gelecek tüm teklifleri değerlendireceği vurgulandı.
22 yaşındaki futbolcunun önceliği Barcelona’da kalıp kendini kanıtlamak olsa da, kulübün mali planlaması ve kadro yapılanması nedeniyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Piyasa değeri 25 milyon Euro olan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Casado için Galatasaray’ın yaz transfer döneminde çok daha güçlü bir teklifle masaya oturması bekleniyor.
Bu sezon Barcelona formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen genç yıldız, 25 maşta forma giyerken 1 asistlik skor katkısı sağladı.