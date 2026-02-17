Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'a 25 milyonluk orta saha! Barcelona izin verdi

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'ın kış transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ancak kulüp engeline takıldığı Marc Casado transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Barcelona'nın genç yıldız hakkında verdiği son karar, sarı-kırmızılı camiada heyecana sebep oldu. Cimbom, yaz transfer dönemi için rotayı yeniden İspanya'ya kırdı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 13:17

'de üst üste 4. şampiyonluğu isteyen ve bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başlayan ’da yeni bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray, ara transfer döneminde gerçekleştiremediği Barcelona'lı genç orta saha oyuncusu Marc Casado'yu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçiyor.
Barcelona, orta saha rotasyonundaki yoğunluk nedeniyle Marc Casado'nun önünü açma kararı aldı ve gelecek teklifleri değerlendirecek.
Casado'nun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değerinin 25 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
Galatasaray'ın, oyuncunun önceliği Barcelona'da kalsa da, kulübün mali planlaması nedeniyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ve yaz transfer döneminde daha güçlü bir teklifle masaya oturacağı bekleniyor.
22 yaşındaki Casado, bu sezon Barcelona formasıyla 25 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
Kış döneminde "mutlaka bitirilsin" talimatı verilen ancak 'nın katı tutumu nedeniyle gerçekleşmeyen Marc Casado transferinde dengeler değişti.

OCAKTA OLMADI, YAZIN GELİYOR

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temas kuran Galatasaray, özellikle orta saha hattı için Marc Casado ismine odaklanmıştı. O dönem Barcelona'nın bırakmaya sıcak bakmadığı genç yetenek için İspanya’dan "ayrılık" sinyalleri yükselmeye başladı.

Oyuncu AdıMarc Casado
KulübüBarcelona
PozisyonuOrta Saha
Yaşı22
Tahmini Bonservis25 Milyon €
Sözleşme Bitişi2028
Bu Sezon Maç Sayısı25
Bu Sezon Asist1
Transfer DönemiYaz Transfer Dönemi (Bekleniyor)

İSPANYOL BASINI DUYURDU

Sport.es'in haberine göre; Barcelona yönetimi, orta saha rotasyonundaki yoğunluk nedeniyle Casado’nun önünü açma kararı aldı. Haberde, Katalan devinin yüksek rekabet ortamında forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu için gelecek tüm teklifleri değerlendireceği vurgulandı.

KULÜP KARARLI, OYUNCU BEKLEMEDE

22 yaşındaki futbolcunun önceliği Barcelona’da kalıp kendini kanıtlamak olsa da, kulübün mali planlaması ve kadro yapılanması nedeniyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Piyasa değeri 25 milyon Euro olan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Casado için Galatasaray’ın yaz transfer döneminde çok daha güçlü bir teklifle masaya oturması bekleniyor.

MARC CASADO’NUN SEZON KARNESİ

Bu sezon Barcelona formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen genç yıldız, 25 maşta forma giyerken 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Barcelona, Marc Casado'nun transferine onay verdi mi?
Barcelona yönetimi, orta saha rotasyonundaki yoğunluk ve oyuncunun daha fazla forma şansı bulabilmesi için Casado için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu durum, transferin önünü açan bir gelişme olarak yorumlanıyor.
Marc Casado'nun Barcelona ile sözleşmesi ne zamana kadar devam ediyor?
Marc Casado'nun Barcelona ile olan sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiği biliniyor.
Galatasaray, Marc Casado'yu ne zaman transfer edebilir?
Kış transfer döneminde kulüp engeline takılan transferin, artık yaz transfer dönemi için hedeflendiği ve bu dönemde daha güçlü bir teklifle masaya oturulması beklendiği ifade ediliyor.
Marc Casado'nun bu sezonki performansı nasıl?
22 yaşındaki genç orta saha, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 25 maçta 1 asistlik bir skor katkısı sağlamıştır.
