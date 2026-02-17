Menü Kapat
12°
Spor
Galatasaray'da sular durulmuyor! Çağrı Balta'nın avukatından zehir zemberek sözler: 'Antrenmanlara çıkmayacak'

Galatasaray altyapısının göz bebeği Çağrı Balta’nın sözleşme krizi kördüğüme döndü. Efsane isim Hakan Balta’nın oğlu için aile avukatından zehir zemberek açıklama geldi. Ailenin Galatasaray'dan en yüksek maaşı almasına rağmen parayı reddedip sadece "3 maç oynama" garantisi istediği, bu talep reddedilince genç yıldızın kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray öz kaynağından yetişen ve geleceğin en büyük golcü adaylarından biri olarak gösterilen 17 yaşındaki Çağrı Balta ile sarı-kırmızılı kulüp arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

Günlerdir süren sessizlik, Balta ailesinin avukatı aracılığıyla yaptığı çarpıcı açıklamayla bozuldu. "Parayı seçti, Fenerbahçe ile anlaştı" iddialarına cevap veren aile, krizin asıl sebebinin maddi değil, tamamen sportif bir mesele olduğunu vurguladı.

KonuDetay
Oyuncu AdıÇağrı Balta
Yaşı17
KulübüGalatasaray (Altyapı)
Krizin TemeliSözleşme ve oynama garantisi talebi
Aile TalebiSezon içinde 3 maçta rotasyon oyuncusu olarak oynama garantisi
Kulüp TeklifiYaş grubunun en yüksek maaşı (ancak garanti yok)
SonuçKadro dışı bırakılma, antrenmanlardan kesilme, aile tarafından çekilme
Resmi Teklif SahibiFenerbahçe Spor Kulübü (Yetiştirme bedeli ve pay teklifi ile)
Aile AçıklamasıKrizin maddi değil, sportif gelişim odaklı olduğu vurgusu
Oyuncunun BabasıHakan Balta (Eski Galatasaraylı futbolcu)

MAAŞ REKORU KIRILDI AMA İMZA ATILMADI

Sarı-Kırmızılı yönetimin, Çağrı Balta’yı takımda tutmak için kendi yaş grubunun en yüksek maaş teklifini sunduğu ortaya çıktı. Ancak Balta ailesi, parayı değil gelişimi önceliğe koydu. Avukatın açıklamasına göre ailenin tek bir şartı vardı: "İlk 11 garantisi olmaksızın, sezon içinde sadece rotasyon yapılacak 3 maçta süre alması." Bu sembolik "oynama garantisi" talebi yönetim tarafından karşılık bulmayınca, genç yıldız için kadro dışı süreci başladı.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Çağrı Balta'nın avukatından zehir zemberek sözler: 'Antrenmanlara çıkmayacak'

"PSİKOLOJİK BASKI UYGULANDI" İDDİASI

Sözleşme imzalanmaması üzerine 17 yaşındaki golcünün ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Avukatın iddiasına göre Çağrı Balta; A takım antrenmanlarından bir anda kesildi, Fethiyespor maçı kadrosuna dahil edilmedi, U19 takımında tamamen kadro dışı bırakıldı. Yaşanan bu sürece daha fazla dayanmak istemeyen aile, radikal bir karar alarak Çağrı’yı antrenmanlardan tamamen çekti.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Çağrı Balta'nın avukatından zehir zemberek sözler: 'Antrenmanlara çıkmayacak'

FENERBAHÇE'DEN RESMİ YAZI GELDİ!

En çok merak edilen "Ezeli rakibe mi gidiyor?" sorusuna da açıklık getirildi. Transfer döneminin son günü olan 6 Şubat tarihinde yaşanan o çarpıcı gelişme doğrulandı: "Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'a resmi bir yazı göndererek Çağrı ile profesyonel sözleşme imzalamak istediğini bildirmiştir. Teklifte; yetiştirme bedelinin ödenmesi ve bir sonraki satıştan Galatasaray'a pay verilmesi gibi maddeler yer almaktadır."

