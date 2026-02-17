Galatasaray'da sular durulmuyor! Çağrı Balta'nın avukatından zehir zemberek sözler: 'Antrenmanlara çıkmayacak'

Galatasaray öz kaynağından yetişen ve geleceğin en büyük golcü adaylarından biri olarak gösterilen 17 yaşındaki Çağrı Balta ile sarı-kırmızılı kulüp arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

Günlerdir süren sessizlik, Balta ailesinin avukatı aracılığıyla yaptığı çarpıcı açıklamayla bozuldu. "Parayı seçti, Fenerbahçe ile anlaştı" iddialarına cevap veren aile, krizin asıl sebebinin maddi değil, tamamen sportif bir mesele olduğunu vurguladı.

Konu Detay Oyuncu Adı Çağrı Balta Yaşı 17 Kulübü Galatasaray (Altyapı) Krizin Temeli Sözleşme ve oynama garantisi talebi Aile Talebi Sezon içinde 3 maçta rotasyon oyuncusu olarak oynama garantisi Kulüp Teklifi Yaş grubunun en yüksek maaşı (ancak garanti yok) Sonuç Kadro dışı bırakılma, antrenmanlardan kesilme, aile tarafından çekilme Resmi Teklif Sahibi Fenerbahçe Spor Kulübü (Yetiştirme bedeli ve pay teklifi ile) Aile Açıklaması Krizin maddi değil, sportif gelişim odaklı olduğu vurgusu Oyuncunun Babası Hakan Balta (Eski Galatasaraylı futbolcu)

MAAŞ REKORU KIRILDI AMA İMZA ATILMADI

Sarı-Kırmızılı yönetimin, Çağrı Balta’yı takımda tutmak için kendi yaş grubunun en yüksek maaş teklifini sunduğu ortaya çıktı. Ancak Balta ailesi, parayı değil gelişimi önceliğe koydu. Avukatın açıklamasına göre ailenin tek bir şartı vardı: "İlk 11 garantisi olmaksızın, sezon içinde sadece rotasyon yapılacak 3 maçta süre alması." Bu sembolik "oynama garantisi" talebi yönetim tarafından karşılık bulmayınca, genç yıldız için kadro dışı süreci başladı.

"PSİKOLOJİK BASKI UYGULANDI" İDDİASI

Sözleşme imzalanmaması üzerine 17 yaşındaki golcünün ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Avukatın iddiasına göre Çağrı Balta; A takım antrenmanlarından bir anda kesildi, Fethiyespor maçı kadrosuna dahil edilmedi, U19 takımında tamamen kadro dışı bırakıldı. Yaşanan bu sürece daha fazla dayanmak istemeyen aile, radikal bir karar alarak Çağrı’yı antrenmanlardan tamamen çekti.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ YAZI GELDİ!

En çok merak edilen "Ezeli rakibe mi gidiyor?" sorusuna da açıklık getirildi. Transfer döneminin son günü olan 6 Şubat tarihinde yaşanan o çarpıcı gelişme doğrulandı: "Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray'a resmi bir yazı göndererek Çağrı ile profesyonel sözleşme imzalamak istediğini bildirmiştir. Teklifte; yetiştirme bedelinin ödenmesi ve bir sonraki satıştan Galatasaray'a pay verilmesi gibi maddeler yer almaktadır."