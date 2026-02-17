Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi, ayrılık kapıda! İspanyollar duyurdu: Ödenecek bonservis belli oldu

Kategoriler
Fenerbahçe’de sergilediği etkili performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Marco Asensio için transfer piyasası kızışıyor.
Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'i domine eden 30 yaşındaki futbolcu için ülkesinden reddedilmesi güç bir teklif yolda. İspanyol basını, yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdu.
Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren ve transfer döneminde dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, bu hamlelerin meyvesini Marco Asensio ile topluyor. PSG’den büyük umutlarla transfer edilen ve 3+1 yıllık imzayı atan tecrübeli futbolcu, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin iştahını kabarttı. Özellikle 3-2 kazanılan kritik Trabzonspor derbisinde sergilediği 1 gol ve 1 asistlik performans, transfer piyasasını hareketlendirdi. İspanyol basını, yıldız oyuncu için sürpriz bir iddiayı gündeme taşıdı.
İspanyol spor gazetesi Fichajes'in haberine göre; La Liga ekiplerinden Villarreal, Marco Asensio’yu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Hücum hattında hem teknik kapasitesi yüksek hem de liderlik vasıflarına sahip bir oyuncu arayan İspanyol ekibi, eski Real Madridli yıldızı listenin ilk sırasına yazdı. Habere göre Villarreal’in bu transfer için hazırladığı paket ise, yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli.
Fenerbahçe cephesinde ise Asensio’nun ayrılığına şimdilik sıcak bakılmıyor. Şampiyonluk yolunda kilit rol oynayan İspanyol yıldızın takımdan kopması, ancak reddedilemeyecek bir teklifle mümkün olabilir.
Yönetim, Villarreal’den 20 milyon Euro istiyor. Sarı-lacivertlilerin bu rakamın altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağı ve oyuncunun takımda kalması yönünde irade sergilediği gelen bilgiler arasında.