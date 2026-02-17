Fenerbahçe’de sergilediği etkili performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Marco Asensio için transfer piyasası kızışıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi, ayrılık kapıda! İspanyollar duyurdu: Ödenecek bonservis belli oldu Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio'nun etkili performansı, La Liga ekibi Villarreal'in 15 milyon Euro'luk transfer teklifiyle sonuçlanırken, Fenerbahçe yönetimi oyuncuyu 20 milyon Euro'nun altında bir bedelle satmaya sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Marco Asensio, transfer piyasasının ilgi odağı oldu. İspanyol ekibi Villarreal, Asensio için 15 milyon Euro bonservis bedelli bir teklif hazırlığında. Fenerbahçe yönetimi, Asensio'nun bonservis bedeli olarak 20 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kilit rol oynayan Asensio'yu bu rakamın altında satmaya sıcak bakmıyor.

Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'i domine eden 30 yaşındaki futbolcu için ülkesinden reddedilmesi güç bir teklif yolda. İspanyol basını, yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdu.

ASENSİO İÇİN LA LİGA DEVREYE GİRDİ

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren ve transfer döneminde dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, bu hamlelerin meyvesini Marco Asensio ile topluyor. PSG’den büyük umutlarla transfer edilen ve 3+1 yıllık imzayı atan tecrübeli futbolcu, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin iştahını kabarttı. Özellikle 3-2 kazanılan kritik Trabzonspor derbisinde sergilediği 1 gol ve 1 asistlik performans, transfer piyasasını hareketlendirdi. İspanyol basını, yıldız oyuncu için sürpriz bir iddiayı gündeme taşıdı.

VİLLARREAL KESENİN AĞZINI AÇTI

İspanyol spor gazetesi Fichajes'in haberine göre; La Liga ekiplerinden Villarreal, Marco Asensio’yu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Hücum hattında hem teknik kapasitesi yüksek hem de liderlik vasıflarına sahip bir oyuncu arayan İspanyol ekibi, eski Real Madridli yıldızı listenin ilk sırasına yazdı. Habere göre Villarreal’in bu transfer için hazırladığı paket ise, yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TOK SATICI

Fenerbahçe cephesinde ise Asensio’nun ayrılığına şimdilik sıcak bakılmıyor. Şampiyonluk yolunda kilit rol oynayan İspanyol yıldızın takımdan kopması, ancak reddedilemeyecek bir teklifle mümkün olabilir.

Yönetim, Villarreal’den 20 milyon Euro istiyor. Sarı-lacivertlilerin bu rakamın altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağı ve oyuncunun takımda kalması yönünde irade sergilediği gelen bilgiler arasında.