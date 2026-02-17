Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi, ayrılık kapıda! İspanyollar duyurdu: Ödenecek bonservis belli oldu

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den kadrosuna katarak dünyada ses getirdiği Marco Asensio için yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli formayla adeta küllerinden doğan ve son Trabzonspor maçına damga vuran İspanyol yıldız için La Liga ekibi kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 10:11

Fenerbahçe’de sergilediği etkili performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Marco Asensio için transfer piyasası kızışıyor.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi, ayrılık kapıda! İspanyollar duyurdu: Ödenecek bonservis belli oldu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio'nun etkili performansı, La Liga ekibi Villarreal'in 15 milyon Euro'luk transfer teklifiyle sonuçlanırken, Fenerbahçe yönetimi oyuncuyu 20 milyon Euro'nun altında bir bedelle satmaya sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Marco Asensio, transfer piyasasının ilgi odağı oldu.
İspanyol ekibi Villarreal, Asensio için 15 milyon Euro bonservis bedelli bir teklif hazırlığında.
Fenerbahçe yönetimi, Asensio'nun bonservis bedeli olarak 20 milyon Euro talep ediyor.
Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kilit rol oynayan Asensio'yu bu rakamın altında satmaya sıcak bakmıyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi, ayrılık kapıda! İspanyollar duyurdu: Ödenecek bonservis belli oldu

Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'i domine eden 30 yaşındaki futbolcu için ülkesinden reddedilmesi güç bir teklif yolda. İspanyol basını, yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdu.

Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi, ayrılık kapıda! İspanyollar duyurdu: Ödenecek bonservis belli oldu

ASENSİO İÇİN LA LİGA DEVREYE GİRDİ

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren ve transfer döneminde dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, bu hamlelerin meyvesini Marco Asensio ile topluyor. PSG’den büyük umutlarla transfer edilen ve 3+1 yıllık imzayı atan tecrübeli futbolcu, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin iştahını kabarttı. Özellikle 3-2 kazanılan kritik Trabzonspor derbisinde sergilediği 1 gol ve 1 asistlik performans, transfer piyasasını hareketlendirdi. İspanyol basını, yıldız oyuncu için sürpriz bir iddiayı gündeme taşıdı.

Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi, ayrılık kapıda! İspanyollar duyurdu: Ödenecek bonservis belli oldu

VİLLARREAL KESENİN AĞZINI AÇTI

İspanyol gazetesi Fichajes'in haberine göre; La Liga ekiplerinden Villarreal, Marco Asensio’yu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Hücum hattında hem teknik kapasitesi yüksek hem de liderlik vasıflarına sahip bir oyuncu arayan İspanyol ekibi, eski Real Madridli yıldızı listenin ilk sırasına yazdı. Habere göre Villarreal’in bu transfer için hazırladığı paket ise, yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli.

Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi, ayrılık kapıda! İspanyollar duyurdu: Ödenecek bonservis belli oldu

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TOK SATICI

Fenerbahçe cephesinde ise Asensio’nun ayrılığına şimdilik sıcak bakılmıyor. Şampiyonluk yolunda kilit rol oynayan İspanyol yıldızın takımdan kopması, ancak reddedilemeyecek bir teklifle mümkün olabilir.

Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi, ayrılık kapıda! İspanyollar duyurdu: Ödenecek bonservis belli oldu

Yönetim, Villarreal’den 20 milyon Euro istiyor. Sarı-lacivertlilerin bu rakamın altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağı ve oyuncunun takımda kalması yönünde irade sergilediği gelen bilgiler arasında.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TFF BJK GS derbi tarihini duyurdu
Galaxy S26 Ultra'nın gerçeği çıkmadan sahtesini ürettiler
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.