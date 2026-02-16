Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TFF BJK GS derbi tarihini duyurdu

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 25. haftası kapsamında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadelenin tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamanın ardından taraftarlar Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı araştırılıyor.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TFF BJK GS derbi tarihini duyurdu
Haber Merkezi
16.02.2026
16.02.2026
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig2in 24. ve 25. haftasının maçlarının programı açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamada "Programlar, birbirini ilgilendiren müsabakaların aynı gün ve saatlerde oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. Grup müsabakaları ve Avrupa Kupalarında mücadele eden kulüplerimizin tur atlayacakları hesaba katılarak planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamanın ardından Trendyol Süper Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbi maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı da belli oldu.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TFF BJK GS derbi tarihini duyurdu

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın henüz hakem kadrosu ise duyurulmadı. Maçın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte TFF tarafından karşılaşmanın hakeminin de açıklanması bekleniyor.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TFF BJK GS derbi tarihini duyurdu

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 2. yarısı kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre Beşiktaş Park'ta oynanacak. Sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlanmıştı.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TFF BJK GS derbi tarihini duyurdu

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY ARASINDA OYNANAN TÜM MAÇLAR, İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş ile Galatasaray tarihleri boyunca toplam 358 kere karşı karşıya geldi. Ezeli rekabette Galatasaray 130, Beşiktaş ise 113 galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 115 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Beşiktaş bu maçlarda 469 kere fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 511 gol attı. İki takım arasında oynanan son 10 maçın istatistikleri ise şöyle:

4 Ekim 2025 | Galatasaray 1:1 Beşiktaş

29 Mart 2025 | Beşiktaş 2:1 Galatasaray

28 Ekim 2024 | Galatasaray 2:1 Beşiktaş

3 Ağustos 2024 (Süper Kupa) | Galatasaray 0:5 Beşiktaş

3 Mart 2024 | Beşiktaş 0:1 Galatasaray

21 Ekim 2023 | Galatasaray 2:1 Beşiktaş

30 Nisan 2023 | Beşiktaş 3:1 Galatasaray

5 Kasım 2022 | Galatasaray 2:1 Beşiktaş

14 Mart 2022 | Galatasaray 2:1 Beşiktaş

25 Ekim 2021 | Beşiktaş 2:1 Galatasaray

#Beşiktaş Park
#Beşiktaş Galatasaray Maçı
#Süper Lig Maç Programı
#Tff Açıklaması
#Derbi Istatistikleri
#Aktüel
