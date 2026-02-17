Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtıldı! Yapay zeka, şampiyonluk oranlarını açıkladı

Kategoriler
Trendyol Süper Lig, 22. haftayı nefes kesen maçlarla geride bırakırken şampiyonluk yarışı da alev aldı. Dev derbi ve kritik puan kayıplarının ardından Euro Club Index, Süper Lig için sezon sonu tahminini güncelledi. İşte detaylar...
Süper Lig’de 22. hafta geride kalırken futbolseverlerin aklında tek bir soru var: Şampiyon kim olacak? Fenerbahçe’nin Trabzon deplasmanından çıkardığı kritik zafer sonrası veri analiz devi Euro Club Index, Süper Lig simülasyonunu tazeledi.
Yapay zeka, Süper Lig takımlarının şampiyonluk ihtimallerine oran verdi. İşte Euro Club Index tarafından yapılan Süper Lig tahmini…
Euro Club Index, Fenerbahçe’nin zorlu deplasman galibiyeti sonrası şampiyonluk ihtimallerini revize etti. Fenerbahçe'nin daha önce %34 olan şampiyonluk ihtimali, %37.5'e yükseldi!
Galatasaray, şampiyonluk yarışında hala favori konumda ancak oranlarda ciddi bir düşüş söz konusu. Galatasaray’ın %65.7 olan şampiyonluk ihtimali, %62.5'e geriledi. Yapay zekaya göre Süper Lig’in yeni şampiyonu 2 puan farkla Galatasaray olacak.