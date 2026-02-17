Menü Kapat
Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtıldı! Yapay zeka, şampiyonluk oranlarını açıkladı

Şubat 17, 2026 10:35
1
Trendyol Süper Lig, 22. haftayı nefes kesen maçlarla geride bırakırken şampiyonluk yarışı da alev aldı. Dev derbi ve kritik puan kayıplarının ardından Euro Club Index, Süper Lig için sezon sonu tahminini güncelledi. İşte detaylar...

2
Süper Lig’de 22. hafta geride kalırken futbolseverlerin aklında tek bir soru var: Şampiyon kim olacak? Fenerbahçe’nin Trabzon deplasmanından çıkardığı kritik zafer sonrası veri analiz devi Euro Club Index, Süper Lig simülasyonunu tazeledi.

3
Yapay zeka, Süper Lig takımlarının şampiyonluk ihtimallerine oran verdi. İşte Euro Club Index tarafından yapılan Süper Lig tahmini…

4
18- FATİH KARAGÜMRÜK : 23 PUAN

5
17- EYÜPSPOR : 29 PUAN

6
16- KASIMPAŞA : 30 PUAN

7
15- KAYSERİSPOR : 31 PUAN

8
14- KONYASPOR : 34 PUAN

9
13- ANTALYASPOR : 35 PUAN

10
12- GENÇLERBİRLİĞİ : 36 PUAN

11
11- RİZESPOR : 36 PUAN

12
10- ALANYASPOR : 42 PUAN

13
9- GAZİANTEP FK : 43 PUAN

14
8- KOCAELİSPOR : 46 PUAN

15
7- SAMSUNSPOR : 47 PUAN

16
6- BAŞAKŞEHİR : 50 PUAN

17
5- GÖZTEPE : 58 PUAN

18
4- BEŞİKTAŞ : 61 PUAN

19
3- TRABZONSPOR : 66 PUAN

20
2- FENERBAHÇE : 81 PUAN

21
1- GALATASARAY : 83 PUAN

22
ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ: FENERBAHÇE YÜKSELİŞTE!

Euro Club Index, Fenerbahçe’nin zorlu deplasman galibiyeti sonrası şampiyonluk ihtimallerini revize etti. Fenerbahçe'nin daha önce %34 olan şampiyonluk ihtimali, %37.5'e yükseldi!

23
İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE 2025-2026 ŞAMPİYONU!

Galatasaray, şampiyonluk yarışında hala favori konumda ancak oranlarda ciddi bir düşüş söz konusu. Galatasaray’ın %65.7 olan şampiyonluk ihtimali, %62.5'e geriledi. Yapay zekaya göre Süper Lig’in yeni şampiyonu 2 puan farkla Galatasaray olacak.

