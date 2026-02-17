Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtıldı! Yapay zeka, şampiyonluk oranlarını açıkladı

İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE 2025-2026 ŞAMPİYONU!

Galatasaray, şampiyonluk yarışında hala favori konumda ancak oranlarda ciddi bir düşüş söz konusu. Galatasaray’ın %65.7 olan şampiyonluk ihtimali, %62.5'e geriledi. Yapay zekaya göre Süper Lig’in yeni şampiyonu 2 puan farkla Galatasaray olacak.