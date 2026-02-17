Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Fatih Terim Galatasaray-Juventus maçının şifrelerini anlattı!

Fatih Terim, Galatasaray-Juventus mücadelesi hakkındaki düşüncelerini Tutto Sport'a anlattı. Deneyimli antrenör, Galatasaray adına her şeyin 1 saniyede değişebileceğini belirtti.

Fatih Terim Galatasaray-Juventus maçının şifrelerini anlattı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 20:09

Galatasaray-Juventus eşleşmesi öncesinde Fatih Terim'den analizler geldi. Halihazırdaki takımın temposuna vurguda bulunan Terim, ayrıca da pek çok kritik noktaya dikkat çekti.

Fatih Terim Galatasaray-Juventus maçının şifrelerini anlattı!

FATİH TERİM'DEN GALATASARAY-JUVENTUS MAÇININ ŞİFRELERİ

"Galatasaray ile Juventus arasındaki her maçın ayrı bir hikâyesi vardır. 1998 ve 2003’te benim de yer aldığım karşılaşmalar gibi… Juventus kariyerimdeki en özel rakiplerden biriydi. Fiorentina’nın başındayken Torino’da 3-3’lük harika bir beraberlik almıştık. Bu maçın anahtar kelimesi ‘yoğunluk’ olacak. Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında yüksek tempoda oynamak istiyor. Bu anlayış Victor Osimhen’le başlıyor, orta saha desteğiyle sürüyor. Juventus’un son dönemdeki oyun tarzını da düşünürsek, sahada açısından çok sert bir mücadele bekliyorum. Galatasaray benim hayatım. Tüm kalbimle destekleyeceğim. İlk maçta 50 bini aşkın taraftarımızın desteği Galatasaray için çok büyük avantaj olacak. Taraftarlar her zamanki gibi maksimum desteği verecektir. Galatasaray tarihine geçecek unutulmaz gecelerden birini yaşayacağımızı umuyorum. Her iki tarafı da değerlendirmek gerekir. Luciano Spalletti ekim sonunda takımın başına geldikten sonra Juventus daha enerjik, daha tempolu ve daha hızlı bir takım oldu. Kenan Yıldız en parlak isim olabilir ancak Juve’nin en büyük avantajlarından biri taktik esnekliği. Maç içinde sık sık sistem değiştirip bunu başarıyla uygulayabiliyorlar. Osimhen, Icardi, Torreira, Sane, İlkay ve Lang gibi dünya çapında oyuncular için bazen tek bir saniye yeter. Bu isimler maçın kaderini her an değiştirebilirler."

Fatih Terim Galatasaray-Juventus maçının şifrelerini anlattı!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY TURU GEÇERSE NE OLACAK?
Temsilcimiz, uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalacak.
