Fenerbahçe forvet transferini bitiriyor! Tedesco onay verdi: 45 milyonluk golcü operasyonu başladı

Domenico Tedesco yönetiminde şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Ocak ayında Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Anthony Musaba gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Kanarya, bu kez gözünü forvet hattına dikti.

HEDEF: NİCOLAS JACKSON

Devre arasında aradığı profilde bir golcü bulamayan yönetim, hedefini Almanya’da buldu. Sarı-lacivertliler, şu an kiralık olarak Bayern Münih forması giyen Nicolas Jackson için girişimlere başladı.

BAYERN'DE BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Sezon başında Chelsea’den Bayern Münih’e büyük umutlarla kiralanan 24 yaşındaki forvet, Bavyera ekibinde beklediği süreyi alamadı. Sözleşmesindeki "zorunlu satın alma" maddesinin devreye girmesi için gereken 11 maç sayısına ulaşamayan Jackson’ın, sezon sonunda Chelsea’ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumu fırsat bilen Fenerbahçe kurmayları, Senegalli golcüyü kiralık olarak kadroya katmak için Chelsea ile temas kurmaya hazırlanıyor.

"FENERBAHÇE ONUN İÇİN EN DOĞRU ADRES"

Transfer iddiaları sürerken, bir dönem ülkemizde Zeytinburnuspor forması da giyen Senegal’in efsane golcüsü Mamadou Diallo’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Diallo, vatandaşı Jackson’ın kariyeri için Türkiye’nin mükemmel bir durak olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Nicolas için Chelsea'de yedek beklemek büyük bir hata olur. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte direkt oynayıp, taraftarın enerjisiyle özgüvenini geri kazanmalı. Türkiye ligi, onun yeniden yükselişi için en doğru adres."

NİCOLAS JACKSON’IN BU SEZONKİ KARNESİ

Genç yıldız, bu sezon Bayern Münih formasıyla 22 maça çıkarken, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. 2033 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Jackson, sürati ve fizik gücüyle tam da Tedesco’nun sistemine uygun bir profil olarak görülüyor.