Galatasaray turu geçerse kiminle eşleşecek, rakibi kim olacak? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 muhtemel rakipleri

Galatasaray Juventus'u elerse rakibi kim olacak, kiminle eşleşecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu ilk maçlar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Juventus ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan kritik karşılaşmada İtalyan ekibini 5-2 mağlup eden temsilcimiz, tur atlama ihtimalini arttırdı. Alınan farklı skorun ardından taraftarlar Galatasaray turu geçerse kiminle eşleşecek, rakibi kim olacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri belli oldu.

Haber Merkezi
18.02.2026
saat ikonu 10:00
18.02.2026
saat ikonu 10:00

turu geçerse kiminle eşleşecek, rakibi kim olacak soruları taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA 'nin son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, 17 Şubat 2026 Salı günü İtalya Serie A devi Juventus'u RAMS Park'ta ağırladı. Temsilcimiz sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 5-2 galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray'da golleri Gabriel Sara, Noa Lang, Davinson Sanchez ve Sacha Boey attı. Karşılaşmanın ardından son 16 bileti için büyük bir avantaj elde eden Galatasaray'ın turu geçmesi durumunda muhtemel rakipleri gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Galatasaray turu geçerse kiminle eşleşecek, rakibi kim olacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY TURU GEÇERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK, RAKİBİ KİM OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray son 16 play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda veya ile eşleşecek. Galatasaray'ın rakibi son 16 play-off turlarının sona ermesinin ardından gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından belli olacak. Sarı-kırmızılıların tur biletini alması durumunda ise 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00'te UEFA tarafından gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak olan son 16 turu kura çekiminin UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ülke Puanı adlı sosyal medya hesabının paylaşımına göre Galatasaray turu geçmesi halinde Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Son 16 turunda da temsilcimiz tur biletini alırsa çeyrek finalde ise Barcelona, Chelsea, Monaco veya PSG ile eşleşecek. Galatasaray'ın çeyrek final etabını da geçmesi durumunda yarı final rakiplerinin Arsenal, Bayern Münih, Sporting Lizbon, Manchester City, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica veya Real Madrid olacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri son 16 play-off turunun sona ermesinin ardından daha da azalacak.

