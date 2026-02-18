Galatasaray turu geçerse kiminle eşleşecek, rakibi kim olacak? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 muhtemel rakipleri

Galatasaray turu geçerse kiminle eşleşecek, rakibi kim olacak soruları taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, 17 Şubat 2026 Salı günü İtalya Serie A devi Juventus'u RAMS Park'ta ağırladı. Temsilcimiz sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 5-2 galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray'da golleri Gabriel Sara, Noa Lang, Davinson Sanchez ve Sacha Boey attı. Karşılaşmanın ardından son 16 bileti için büyük bir avantaj elde eden Galatasaray'ın turu geçmesi durumunda muhtemel rakipleri gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Galatasaray turu geçerse kiminle eşleşecek, rakibi kim olacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY TURU GEÇERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK, RAKİBİ KİM OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray son 16 play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Galatasaray'ın rakibi son 16 play-off turlarının sona ermesinin ardından gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından belli olacak. Sarı-kırmızılıların tur biletini alması durumunda kura çekimi ise 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00'te UEFA tarafından gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak olan son 16 turu kura çekiminin UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ülke Puanı adlı sosyal medya hesabının paylaşımına göre Galatasaray turu geçmesi halinde Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Son 16 turunda da temsilcimiz tur biletini alırsa çeyrek finalde ise Barcelona, Chelsea, Monaco veya PSG ile eşleşecek. Galatasaray'ın çeyrek final etabını da geçmesi durumunda yarı final rakiplerinin Arsenal, Bayern Münih, Sporting Lizbon, Manchester City, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica veya Real Madrid olacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri son 16 play-off turunun sona ermesinin ardından daha da azalacak.