Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Rakip Nottingham Forest: İşte muhtemel 11'ler!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest’ı Ülker Stadyumu’nda konuk ediyor. Domenico Tedesco yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, ateşli taraftarının önünde galip gelerek rövanş öncesi kapıyı aralamak istiyor.

KADIKÖY’DE İNGİLİZ ÇIKARTMASI: 22. RANDEVU

Bugüne kadar Ada takımlarıyla 21 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 12 kez sahadan mağlup ayrıldı. Tarihinde en çok Manchester United ve Arsenal ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu akşamki mücadeleyle birlikte İngilizlere karşı 22. sınavını verecek.

GÖZLER GOL MAKİNELERİNDE: TALİSCA VE KEREM AKTÜRKOĞLU

Fenerbahçe’nin bu sezon Avrupa Ligi’ndeki en büyük kozları Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu oldu. Takımın kaydettiği 10 golün 8’ine doğrudan etki eden ikili, dörder golle takımı sırtlıyor. Özellikle Brann maçında yaptığı hat-trick ile hafızalara kazınan Talisca, 7 maçta ulaştığı 5 gollük katkıyla bu akşam da Tedesco’nun en büyük umudu.

PEREİRA İÇİN DUYGUSAL DÖNÜŞ, FENERBAHÇE İÇİN ZORLU SINAV

Maçın en dikkat çeken hikayelerinden biri ise kulübede yaşanacak. Fenerbahçe’de iki farklı dönemde görev yapan Vitor Pereira, bu kez Nottingham Forest’ın hocası olarak Kadıköy çimlerine ayak basacak. İngiliz ekibinin bu sezonki dördüncü teknik direktörü olan Portekizli çalıştırıcı, yeni takımıyla ilk maçına eski göz ağrısı Fenerbahçe karşısında çıkıyor.

EKSİKLER VE KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Kritik maç öncesi Fenerbahçe’de Edson Alvarez ayak bileği operasyonu nedeniyle, Archie Brown ise sakatlığını atlatıp idmanlara başlasa da teknik heyet tarafından riske edilmeyecek. Ayrıca, Nelson Semedo ve Oğuz Aydın sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki isim kart görmeleri halinde 26 Şubat’taki rövanşta takımı yalnız bırakacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Mert, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Murillo (Morato), Milenkovic, Williams, Sangare, Dominguez, Ndoye, White, Odoi, Lucca.