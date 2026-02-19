Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Rakip Nottingham Forest: İşte muhtemel 11'ler!

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz devi Nottingham Forest'ı Kadıköy'de ağırlıyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri, sahasında avantajlı skoru alıp İngiltere'ye moralli gitmek istiyor. İşte Vitor Pereira'nın rakip olarak döneceği dev maçın muhtemel 11'leri, eksikler ve tüm detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
09:56
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
09:56

son 16 play-off turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz , İngiliz ekibi ’ı Ülker Stadyumu’nda konuk ediyor. Domenico Tedesco yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, ateşli taraftarının önünde galip gelerek rövanş öncesi kapıyı aralamak istiyor.

Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Rakip Nottingham Forest: İşte muhtemel 11'ler!

KADIKÖY’DE İNGİLİZ ÇIKARTMASI: 22. RANDEVU

Bugüne kadar Ada takımlarıyla 21 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 12 kez sahadan mağlup ayrıldı. Tarihinde en çok Manchester United ve Arsenal ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu akşamki mücadeleyle birlikte İngilizlere karşı 22. sınavını verecek.

Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Rakip Nottingham Forest: İşte muhtemel 11'ler!

GÖZLER GOL MAKİNELERİNDE: TALİSCA VE KEREM AKTÜRKOĞLU

Fenerbahçe’nin bu sezon Avrupa Ligi’ndeki en büyük kozları Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu oldu. Takımın kaydettiği 10 golün 8’ine doğrudan etki eden ikili, dörder golle takımı sırtlıyor. Özellikle Brann maçında yaptığı hat-trick ile hafızalara kazınan Talisca, 7 maçta ulaştığı 5 gollük katkıyla bu akşam da Tedesco’nun en büyük umudu.

Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Rakip Nottingham Forest: İşte muhtemel 11'ler!

PEREİRA İÇİN DUYGUSAL DÖNÜŞ, FENERBAHÇE İÇİN ZORLU SINAV

Maçın en dikkat çeken hikayelerinden biri ise kulübede yaşanacak. Fenerbahçe’de iki farklı dönemde görev yapan Vitor Pereira, bu kez Nottingham Forest’ın hocası olarak Kadıköy çimlerine ayak basacak. İngiliz ekibinin bu sezonki dördüncü teknik direktörü olan Portekizli çalıştırıcı, yeni takımıyla ilk maçına eski göz ağrısı Fenerbahçe karşısında çıkıyor.

Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Rakip Nottingham Forest: İşte muhtemel 11'ler!

EKSİKLER VE KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Kritik maç öncesi Fenerbahçe’de Edson Alvarez ayak bileği operasyonu nedeniyle, Archie Brown ise sakatlığını atlatıp idmanlara başlasa da teknik heyet tarafından riske edilmeyecek. Ayrıca, Nelson Semedo ve Oğuz Aydın sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki isim kart görmeleri halinde 26 Şubat’taki rövanşta takımı yalnız bırakacak.

Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Rakip Nottingham Forest: İşte muhtemel 11'ler!

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Mert, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.

Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Rakip Nottingham Forest: İşte muhtemel 11'ler!

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Murillo (Morato), Milenkovic, Williams, Sangare, Dominguez, Ndoye, White, Odoi, Lucca.

#Futbol
#uefa avrupa ligi
#nottingham forest
#Fenerbahçe
#Futbol Maçı
#Avrupa Ligi Play-off
#Spor
