Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Noa Lang'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Noa Lang'ın bonservisi alınacak mı? Galatasaray'dan flaş açıklama Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Noa Lang'ın satın alma opsiyonunun sezon sonunda başkan ve hocayla birlikte değerlendirileceğini belirtti. Galatasaray'ın 12 önemli maçı var ve kazanarak ilerlemeli. Medyada her gün yeni futbolcu haberlerinin çıktığı ve bunun taraftar beklentilerini yükselttiği ifade edildi. Ocak transfer döneminin zorlu geçtiği ancak iyi bir dönem geçirildiği ve bunun sahaya yansıdığı belirtildi. Kiralık oyuncuların satın alma opsiyonunun kendilerine ait olduğu ve sezon sonunda karar verileceği söylendi.

"SEZON SONU KARAR VERİRİZ"

Oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı oldukça merak edilirken Kavukcu şu açıklamaları yaptı:

"Bizim 12 önemli maçımız var. Kazanarak tek tek devam etmeliyiz. Juventus'u da çok önemli bir skorla yendik. Medyada her gün yeni futbolcu yazılıyor. Taraftarların beklentilerini yükseltiyorsunuz, bu da bize farklı şekilde şey oluyor. Transfer ve ocak dönemi çok zordu ama güzel bir dönem geçirdik. Bu da sahada kendini gösteriyor. Kiraladığımız oyuncuların satın alma opsiyonu bize ait olduğu için sezon sonu başkanımız ve hocamızla birlikte karar veririz"

