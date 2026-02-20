Menü Kapat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Noa Lang'ın bonservisi alınacak mı? Galatasaray'dan flaş açıklama

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Noa Lang'la ilgili flaş bir açıklama geldi. Oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı hala belirsizliğini korurken Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, merak edilen konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
11:48
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
11:55

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Noa Lang'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SEZON SONU KARAR VERİRİZ"

Oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı oldukça merak edilirken Kavukcu şu açıklamaları yaptı:

"Bizim 12 önemli maçımız var. Kazanarak tek tek devam etmeliyiz. Juventus'u da çok önemli bir skorla yendik. Medyada her gün yeni futbolcu yazılıyor. Taraftarların beklentilerini yükseltiyorsunuz, bu da bize farklı şekilde şey oluyor. Transfer ve ocak dönemi çok zordu ama güzel bir dönem geçirdik. Bu da sahada kendini gösteriyor. Kiraladığımız oyuncuların satın alma opsiyonu bize ait olduğu için sezon sonu başkanımız ve hocamızla birlikte karar veririz"

Son dakika haberinin detayları gelecek...

