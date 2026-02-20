Noa Lang'ın bonservisi alınacak mı? Galatasaray'dan flaş açıklama

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Noa Lang'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı oldukça merak edilirken Kavukcu şu açıklamaları yaptı:
"Bizim 12 önemli maçımız var. Kazanarak tek tek devam etmeliyiz. Juventus'u da çok önemli bir skorla yendik. Medyada her gün yeni futbolcu yazılıyor. Taraftarların beklentilerini yükseltiyorsunuz, bu da bize farklı şekilde şey oluyor. Transfer ve ocak dönemi çok zordu ama güzel bir dönem geçirdik. Bu da sahada kendini gösteriyor. Kiraladığımız oyuncuların satın alma opsiyonu bize ait olduğu için sezon sonu başkanımız ve hocamızla birlikte karar veririz"
Son dakika haberinin detayları gelecek...