 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Gabriel Sara harekatı! Juventus maçı sonrası piyasa değeri dudak uçuklattı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tarihi Juventus zaferi sonrası Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara için Avrupa devleri sıraya girdi. RAMS Park'ta Osimhen'i izlemeye gelen scoutlar Sara'ya hayran kalırken, sarı-kırmızılı yönetim Sambacı yıldız için dudak uçuklatan bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

Devler Ligi’nde Juventus’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir gece yaşayan ’da, gecenin kahramanı Avrupa devlerini peşine taktı.

Galatasaray'da Gabriel Sara harekatı! Juventus maçı sonrası piyasa değeri dudak uçuklattı

Galatasaray'da Gabriel Sara harekatı! Juventus maçı sonrası piyasa değeri dudak uçuklattı

RAMS Park'taki dev karşılaşmaya Victor Osimhen’i izlemek için gelen gözlemciler, Brezilyalı yıldızın performansıyla adeta kendilerinden geçti.

Galatasaray'da Gabriel Sara harekatı! Juventus maçı sonrası piyasa değeri dudak uçuklattı

AVRUPA SCOUTLARI HAYRAN KALDI

Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki maestrosu, Juventus karşısında sergilediği oyunla sadece taraftarı değil, Avrupa’nın dev kulüplerini de mest etti. 1 gol ve 1 asistle ’nde haftanın 11’ine seçilen Sara, İtalya’daki rövanş maçında da özel olarak takibe alınacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarında olan yıldız oyuncu için Torino’daki tribünlerde yer şimdiden ayırtıldı.

Galatasaray'da Gabriel Sara harekatı! Juventus maçı sonrası piyasa değeri dudak uçuklattı

CİMBOM DEĞERİNİ BELİRLEDİ: 30 MİLYON EURO!

Galatasaray yönetimi, son dönemde formunun zirvesine çıkan ve toplamda 6 gol, 3 asistlik katkıya ulaşan Sambacı için kapıyı çalacak takımlara mesajını net verdi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Gabriel Sara’nın bonservis bedelini 30 milyon Euro’nun üzerinde belirledi.

Galatasaray'da Gabriel Sara harekatı! Juventus maçı sonrası piyasa değeri dudak uçuklattı

"HEDEFİM BREZİLYA MİLLİ TAKIMI"

Şampiyonlar Ligi vitrinini en iyi şekilde kullanan Sara, bu performansıyla Brezilya Milli Takımı’nın aday kadrosuna girmeyi bekliyor. Yaptığı ekstra çalışmaların meyvesini toplayan 8 numara, devler ligi sahnesinde kendisini kanıtlayarak sarı-yeşil formayı giymeyi kafasına koymuş durumda.

Galatasaray'da Gabriel Sara harekatı! Juventus maçı sonrası piyasa değeri dudak uçuklattı

HAFTANIN TAKIMINDA İKİ ASLAN!

Galatasaray’ın zaferi sadece skor tabelasına değil, istatistiklere de yansıdı. UEFA tarafından açıklanan haftanın 11’inde Gabriel Sara ile birlikte savunmanın bel kemiği de yer alarak göğüs kabarttı.

