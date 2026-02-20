Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, orta sahaya seviye atlatacak hamleyi İngiltere’de buldu.

Dinle

Galatasaray 10 numarasını buldu! İlkay Gündoğan telefon açtı, transfer bitti! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 93

HEDEF YENİDEN BERNARDO SİLVA!

Premier Lig ekibi Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli yıldız Bernardo Silva, sarı-kırmızılı yönetimin bir numaralı hedefi haline geldi.

İLKAY GÜNDOĞAN DEVREYE GİRİYOR

Manchester City'de yıllarca beraber oynadıkları İlkay Gündoğan, eski takım arkadaşını ikna etmek için bizzat devrede. Yönetimin, 32 yaşına girecek olan Portekizli yıldızı tıpkı Sane transferinde olduğu gibi cazip bir imza parasıyla erkenden bağlamak istediği öğrenildi. İlkay’ın, Silva ile yaptığı görüşmelerde Galatasaray’ın projelerini ve İstanbul’un atmosferini anlattığı belirtiliyor.

10 NUMARA SORUNU KÖKTEN ÇÖZÜLÜYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un daha önce "Kollarımızı açtık bekliyoruz" dediği Hakan Çalhanoğlu ismi sıcaklığını korurken, Bernardo Silva hamlesiyle orta sahada tam bir yıldızlar karması kurulması planlanıyor. Silva, takımdaki 10 numara eksikliğini giderecek en ideal isim olarak görülüyor.

BERNARDO SİLVA’NIN BU SEZONKİ KARNESİ

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla 35 maça çıkarken, 2 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Sözleşmesinin bitiyor olması Galatasaray’ın elini güçlendirirken, sarı-kırmızılı taraftarlar şimdiden bu transferin bitmesi için sosyal medyayı ayağa kaldırmış durumda.