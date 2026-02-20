Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray 10 numarasını buldu! İlkay Gündoğan telefon açtı, transfer bitti!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, transferde 'yüzyılın operasyonu' için düğmeye bastı. Osimhen ve Sane derken, Manchester City'nin dünya yıldızı için İlkay Gündoğan bizzat devreye girdi. Okan Buruk'un hayalindeki o isim sonunda parçalı formayı giymeye çok yakın. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 10:16

Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan , orta sahaya seviye atlatacak hamleyi İngiltere’de buldu.

Galatasaray 10 numarasını buldu! İlkay Gündoğan telefon açtı, transfer bitti!

0:00 93
Galatasaray 10 numarasını buldu! İlkay Gündoğan telefon açtı, transfer bitti!

HEDEF YENİDEN BERNARDO SİLVA!

Premier Lig ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli yıldız , sarı-kırmızılı yönetimin bir numaralı hedefi haline geldi.

Galatasaray 10 numarasını buldu! İlkay Gündoğan telefon açtı, transfer bitti!

İLKAY GÜNDOĞAN DEVREYE GİRİYOR

Manchester City'de yıllarca beraber oynadıkları , eski takım arkadaşını ikna etmek için bizzat devrede. Yönetimin, 32 yaşına girecek olan Portekizli yıldızı tıpkı Sane transferinde olduğu gibi cazip bir imza parasıyla erkenden bağlamak istediği öğrenildi. İlkay’ın, Silva ile yaptığı görüşmelerde Galatasaray’ın projelerini ve İstanbul’un atmosferini anlattığı belirtiliyor.

Galatasaray 10 numarasını buldu! İlkay Gündoğan telefon açtı, transfer bitti!

10 NUMARA SORUNU KÖKTEN ÇÖZÜLÜYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un daha önce "Kollarımızı açtık bekliyoruz" dediği Hakan Çalhanoğlu ismi sıcaklığını korurken, Bernardo Silva hamlesiyle orta sahada tam bir yıldızlar karması kurulması planlanıyor. Silva, takımdaki 10 numara eksikliğini giderecek en ideal isim olarak görülüyor.

Galatasaray 10 numarasını buldu! İlkay Gündoğan telefon açtı, transfer bitti!

BERNARDO SİLVA’NIN BU SEZONKİ KARNESİ

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla 35 maça çıkarken, 2 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Sözleşmesinin bitiyor olması Galatasaray’ın elini güçlendirirken, sarı-kırmızılı taraftarlar şimdiden bu transferin bitmesi için sosyal medyayı ayağa kaldırmış durumda.

Galatasaray 10 numarasını buldu! İlkay Gündoğan telefon açtı, transfer bitti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Gabriel Sara fırtınası! Carlo Ancelotti yıldız oyuncu için düğmeye bastı
Fenerbahçe'de yüzyılın transfer operasyonu! İspanyollar duyurdu: Dünya yıldızı golcü geliyor!
ETİKETLER
#Futbol
#ilkay gündoğan
#manchester city
#galatasaray
#transfer
#bernardo silva
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.