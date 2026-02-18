Fenerbahçe'de yüzyılın transfer operasyonu! İspanyollar duyurdu: Dünya yıldızı golcü geliyor!

Kategoriler
Süper Lig ve Avrupa’da fırtına gibi esen Fenerbahçe, sadece sahadaki sonuçlarla değil, transfer piyasasındaki tutumuyla da rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor.
Kış transfer döneminde Mert Günok, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi gibi isimleri renklerine bağlayarak "yıldızlar topluluğu" haline gelen sarı-lacivertlilerde asıl bomba sezon sonunda patlayacak.
Forvet hattındaki skor yükünü dünyaca ünlü, tartışmasız bir "9 numara" ile taçlandırmak isteyen yönetim, rotayı İspanya devine kırdı.
Bu noktada Kanarya, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'yi gündemine aldı. Polonyalı forvetin transfer durumuna dair ise sürpriz bir haber geldi. İspanyol spor gazetesi AS, Robert Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.
Haberin detaylarında, Lewandowski’nin kaderini belirleyecek kritik bir ayrıntıya yer verildi. Barcelona’nın Ferran Torres ile yapacağı sözleşme görüşmelerinin, Polonyalı yıldızın ayrılık sürecini tetikleyeceği iddia ediliyor. Eğer Barcelona planladığı hamleleri gerçekleştirirse, Lewandowski ile yollar resmen ayrılacak.
Fenerbahçe bu transferde en güçlü adaylardan biri olarak masada duruyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Lewandowksi’nin tecrübesi ve bitiriciliğiyle takımı Avrupa’da başka bir seviyeye taşımayı hedeflediği gelen bilgiler arasında.