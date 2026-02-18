Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de yüzyılın transfer operasyonu! İspanyollar duyurdu: Dünya yıldızı golcü geliyor!

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe’den dünya futbolunu sarsacak dev transfer hamlesi geldi. Kış transferde Kante ve Guendouzi gibi yıldızlarla gövde gösterisi yapan Kanarya, sezon sonu için gözünü Barcelona’nın gol makinesine dikti. İspanyol basını transferin perde arkasını ve sarı-kırmızılı yönetimin gizli planını yazdı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 11:24

ve Avrupa’da fırtına gibi esen , sadece sahadaki sonuçlarla değil, piyasasındaki tutumuyla da rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de yüzyılın transfer operasyonu! İspanyollar duyurdu: Dünya yıldızı golcü geliyor!

0:00 84
HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'de yüzyılın transfer operasyonu! İspanyollar duyurdu: Dünya yıldızı golcü geliyor!

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, kış transfer döneminde önemli takviyeler yaptıktan sonra, sezon sonunda forvet hattını Barcelona'dan Robert Lewandowski ile güçlendirmeyi hedeflerken, Polonyalı yıldızın geleceği İspanyol medyasında belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe, kış transfer döneminde Mert Günok, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, sezon sonunda forvet hattına dünyaca ünlü bir "9 numara" transferi için Barcelona'dan Robert Lewandowski'yi gündemine aldı.
İspanyol basınına göre, Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceği belirsiz ve Ferran Torres'in sözleşme görüşmeleri ayrılığını tetikleyebilir.
Fenerbahçe, Lewandowski'yi Avrupa'da takımı üst seviyeye taşıyacak güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'de yüzyılın transfer operasyonu! İspanyollar duyurdu: Dünya yıldızı golcü geliyor!

Kış transfer döneminde Mert Günok, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi gibi isimleri renklerine bağlayarak "yıldızlar topluluğu" haline gelen sarı-lacivertlilerde asıl bomba sezon sonunda patlayacak.

Fenerbahçe'de yüzyılın transfer operasyonu! İspanyollar duyurdu: Dünya yıldızı golcü geliyor!

Forvet hattındaki skor yükünü dünyaca ünlü, tartışmasız bir "9 numara" ile taçlandırmak isteyen yönetim, rotayı İspanya devine kırdı.

LEWANDOWKSİ BOMBASI PATLADI

Bu noktada Kanarya, forması giyen Robert Lewandowski'yi gündemine aldı. Polonyalı forvetin transfer durumuna dair ise sürpriz bir haber geldi. İspanyol gazetesi AS, Robert Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'de yüzyılın transfer operasyonu! İspanyollar duyurdu: Dünya yıldızı golcü geliyor!

TRANSFERİN ŞİFRESİ: FERRAN TORRES

Haberin detaylarında, Lewandowski’nin kaderini belirleyecek kritik bir ayrıntıya yer verildi. Barcelona’nın Ferran Torres ile yapacağı sözleşme görüşmelerinin, Polonyalı yıldızın ayrılık sürecini tetikleyeceği iddia ediliyor. Eğer Barcelona planladığı hamleleri gerçekleştirirse, Lewandowski ile yollar resmen ayrılacak.

Fenerbahçe'de yüzyılın transfer operasyonu! İspanyollar duyurdu: Dünya yıldızı golcü geliyor!

İSPANYOL MEDYASINDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Fenerbahçe bu transferde en güçlü adaylardan biri olarak masada duruyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Lewandowksi’nin tecrübesi ve bitiriciliğiyle takımı Avrupa’da başka bir seviyeye taşımayı hedeflediği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de yüzyılın transfer operasyonu! İspanyollar duyurdu: Dünya yıldızı golcü geliyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray tarih yazdı! RAMS Park’ta Juventus’a 5 gollü şok: Muhtemel rakipler belli oldu!
Juventus'un yıldızı Pierre Kalulu'dan Galatasaray itirafı: 'O atmosferde...'
ETİKETLER
#Spor
#barcelona
#transfer
#süper lig
#Fenerbahçe
#Lewandowski
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.