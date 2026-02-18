Süper Lig ve Avrupa’da fırtına gibi esen Fenerbahçe, sadece sahadaki sonuçlarla değil, transfer piyasasındaki tutumuyla da rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de yüzyılın transfer operasyonu! İspanyollar duyurdu: Dünya yıldızı golcü geliyor! Fenerbahçe, kış transfer döneminde önemli takviyeler yaptıktan sonra, sezon sonunda forvet hattını Barcelona'dan Robert Lewandowski ile güçlendirmeyi hedeflerken, Polonyalı yıldızın geleceği İspanyol medyasında belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe, kış transfer döneminde Mert Günok, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda forvet hattına dünyaca ünlü bir "9 numara" transferi için Barcelona'dan Robert Lewandowski'yi gündemine aldı. İspanyol basınına göre, Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceği belirsiz ve Ferran Torres'in sözleşme görüşmeleri ayrılığını tetikleyebilir. Fenerbahçe, Lewandowski'yi Avrupa'da takımı üst seviyeye taşıyacak güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

Kış transfer döneminde Mert Günok, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi gibi isimleri renklerine bağlayarak "yıldızlar topluluğu" haline gelen sarı-lacivertlilerde asıl bomba sezon sonunda patlayacak.

Forvet hattındaki skor yükünü dünyaca ünlü, tartışmasız bir "9 numara" ile taçlandırmak isteyen yönetim, rotayı İspanya devine kırdı.

LEWANDOWKSİ BOMBASI PATLADI

Bu noktada Kanarya, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'yi gündemine aldı. Polonyalı forvetin transfer durumuna dair ise sürpriz bir haber geldi. İspanyol spor gazetesi AS, Robert Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.

TRANSFERİN ŞİFRESİ: FERRAN TORRES

Haberin detaylarında, Lewandowski’nin kaderini belirleyecek kritik bir ayrıntıya yer verildi. Barcelona’nın Ferran Torres ile yapacağı sözleşme görüşmelerinin, Polonyalı yıldızın ayrılık sürecini tetikleyeceği iddia ediliyor. Eğer Barcelona planladığı hamleleri gerçekleştirirse, Lewandowski ile yollar resmen ayrılacak.

İSPANYOL MEDYASINDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Fenerbahçe bu transferde en güçlü adaylardan biri olarak masada duruyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Lewandowksi’nin tecrübesi ve bitiriciliğiyle takımı Avrupa’da başka bir seviyeye taşımayı hedeflediği gelen bilgiler arasında.