Fenerbahçe'nin Ederson ile Galatasaray'ın da Uğurcan Çakır'la el sıkıştığı transfer döneminin ardından, iki yıldız eldiven için kıyaslamalar başlamıştı. Esasen ise iki Süper Lig devi de kaleci pozisyonuna önemli yatırımlar gerçekleştirirken, camialar arasında da performans kritiği gündeme taşınmıştı.

Dinle Özetle

Fenerbahçe ve Galatasaray'da yıldız kaleci performansları: Ederson ile Uğurcan Çakır'da son rakamlar! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 92

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe ve Galatasaray'da yıldız kaleci performansları: Ederson ile Uğurcan Çakır'da son rakamlar! Fenerbahçe'nin Ederson ve Galatasaray'ın Uğurcan Çakır transferleri sonrası, iki kalecinin Süper Lig performansları ve kulüplerin farklı yatırım stratejileri karşılaştırıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Livakovic ve Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni kaleci arayışına girerek Ederson ve Uğurcan Çakır'ı transfer etti. Fenerbahçe Ederson'a yüksek maaş verirken, Galatasaray Uğurcan Çakır için yüksek bonservis bedeli ödedi. Süper Lig performanslarında Uğurcan Çakır, yenilen gol, kurtarış ve engellenen gol (xG) gibi birçok istatistikte Ederson'dan daha iyi performans sergiledi. Uğurcan Çakır, Ederson'a göre daha fazla isabetli pas yaparak oyun kurmaya daha çok katkı sağladı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN EDERSON İLE UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERLERİ

Geçtiğimiz yaz döneminde Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ayrılığı yaşanırken, Galatasaray'da da kulüp efsanesi Fernando Muslera veda kararı almış ve iki Süper Lig devi de yeni bir döneme giriş yapmıştı! Ardından ise hem Fenerbahçe hem de Galatasaray uzun süre yeni kalecisini ararken, sonrasında da Ederson ile Uğurcan Çakır transferleri gerçekleşmiş ve iki camia da önemli yatırımlarda bulunmuştu.

FENERBAHÇELİ EDERSON VE GALATASARAYLI UĞURCAN ÇAKIR'IN SÜPER LİG PERFORMANSLARI

Yenilen Gol

Ederson: 15 Uğurcan Çakır: 12

Gol Yenmeyen Maç

Ederson: 6 Uğurcan Çakır: 8

Toplam Kurtarış

Ederson: 37 Uğurcan Çakır: 51

Engellenen Gol-XG

Ederson: 0.8 Uğurcan Çakır: 6.8

İsabetli Pas

Ederson: 310 Uğurcan Çakır: 540