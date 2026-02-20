Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe ve Galatasaray'da yıldız kaleci performansları: Ederson ile Uğurcan Çakır'da son rakamlar!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz dönemindeki kaleci transferleri, futbol dünyasında çok ses getirmişti. An itibarıyla ise Süper Lig'in son düzlüğüne girilirken; Galatasaraylı Uğurcan Çakır, Fenerbahçeli Ederson'u geride bıraktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da yıldız kaleci performansları: Ederson ile Uğurcan Çakır'da son rakamlar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 19:02

'nin ile 'ın da 'la el sıkıştığı transfer döneminin ardından, iki yıldız eldiven için kıyaslamalar başlamıştı. Esasen ise iki Süper Lig devi de kaleci pozisyonuna önemli yatırımlar gerçekleştirirken, camialar arasında da performans kritiği gündeme taşınmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da yıldız kaleci performansları: Ederson ile Uğurcan Çakır'da son rakamlar!

Fenerbahçe ve Galatasaray'da yıldız kaleci performansları: Ederson ile Uğurcan Çakır'da son rakamlar!

Fenerbahçe'nin Ederson ve Galatasaray'ın Uğurcan Çakır transferleri sonrası, iki kalecinin Süper Lig performansları ve kulüplerin farklı yatırım stratejileri karşılaştırıldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Livakovic ve Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni kaleci arayışına girerek Ederson ve Uğurcan Çakır'ı transfer etti.
Fenerbahçe Ederson'a yüksek maaş verirken, Galatasaray Uğurcan Çakır için yüksek bonservis bedeli ödedi.
Süper Lig performanslarında Uğurcan Çakır, yenilen gol, kurtarış ve engellenen gol (xG) gibi birçok istatistikte Ederson'dan daha iyi performans sergiledi.
Uğurcan Çakır, Ederson'a göre daha fazla isabetli pas yaparak oyun kurmaya daha çok katkı sağladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'da yıldız kaleci performansları: Ederson ile Uğurcan Çakır'da son rakamlar!

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN EDERSON İLE UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERLERİ

Geçtiğimiz yaz döneminde Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ayrılığı yaşanırken, Galatasaray'da da kulüp efsanesi Fernando Muslera veda kararı almış ve iki Süper Lig devi de yeni bir döneme giriş yapmıştı! Ardından ise hem Fenerbahçe hem de Galatasaray uzun süre yeni kalecisini ararken, sonrasında da Ederson ile Uğurcan Çakır transferleri gerçekleşmiş ve iki camia da önemli yatırımlarda bulunmuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da yıldız kaleci performansları: Ederson ile Uğurcan Çakır'da son rakamlar!

FENERBAHÇELİ EDERSON VE GALATASARAYLI UĞURCAN ÇAKIR'IN SÜPER LİG PERFORMANSLARI

Yenilen Gol

Ederson: 15 Uğurcan Çakır: 12

Gol Yenmeyen Maç

Ederson: 6 Uğurcan Çakır: 8

Fenerbahçe ve Galatasaray'da yıldız kaleci performansları: Ederson ile Uğurcan Çakır'da son rakamlar!

Toplam Kurtarış

Ederson: 37 Uğurcan Çakır: 51

Engellenen Gol-XG

Ederson: 0.8 Uğurcan Çakır: 6.8

İsabetli Pas

Ederson: 310 Uğurcan Çakır: 540

Fenerbahçe ve Galatasaray'da yıldız kaleci performansları: Ederson ile Uğurcan Çakır'da son rakamlar!

ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#Uğurcan Çakır
#Fenerbahçe
#Ederson
#Kaleci Transferleri
#Spor
