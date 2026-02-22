Kayserispor'dan kritik galibiyet: Antalyaspor son dakikalarda gol yedi!

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'u 1-0 ile geçti. Sarı kırmızılılarda Laszlo Benes 69. dakikada penaltı atışından yararlanamazken; 89. dakikada sahneye çıkan Talha Sarıarslan, Kayserispor'a galibiyeti getirdi. Bu sonuçla birlikte Kayserispor 19 puana yükselirken, Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz.

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 29 Ramazan Civelek), Dorukhan Toköz (DK. 57 Benasser), Furkan Soyalp (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Mendes (Dk. 46 Chalov), Onugkha (Dk. 46 Makarov).

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 78 Boli), Saric (Dk. 78 Abdülkadir Ömür), Storm (Dk. 71 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 88 Bahadır Öztürk).

Gol: Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor).

Sarı kartlar: Dk. 24. Ceesay (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 47 Dorukhan Toköz, Dk. 57 Makarov, Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor).