Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kayserispor'dan kritik galibiyet: Antalyaspor son dakikalarda gol yedi!

Trendyol Süper Lig'de küme hattını ilgilendiren önemli bir maç oynandı. Kayserispor, Antalyaspor karşısında son dakikalarda attığı golle galip geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kayserispor'dan kritik galibiyet: Antalyaspor son dakikalarda gol yedi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 16:21

, 'in 23. haftasında 'u 1-0 ile geçti. Sarı kırmızılılarda Laszlo Benes 69. dakikada penaltı atışından yararlanamazken; 89. dakikada sahneye çıkan Talha Sarıarslan, Kayserispor'a galibiyeti getirdi. Bu sonuçla birlikte Kayserispor 19 puana yükselirken, Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.

Kayserispor'dan kritik galibiyet: Antalyaspor son dakikalarda gol yedi!

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz.

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 29 Ramazan Civelek), Dorukhan Toköz (DK. 57 Benasser), Furkan Soyalp (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Mendes (Dk. 46 Chalov), Onugkha (Dk. 46 Makarov).

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 78 Boli), Saric (Dk. 78 Abdülkadir Ömür), Storm (Dk. 71 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 88 Bahadır Öztürk).

Gol: Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor).

Sarı kartlar: Dk. 24. Ceesay (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 47 Dorukhan Toköz, Dk. 57 Makarov, Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor).

Kayserispor'dan kritik galibiyet: Antalyaspor son dakikalarda gol yedi!

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ EKİBİN SIRADAKİ MAÇLARI KİMLERLE?
Kayserispor; Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına giderken, Antalyaspor ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arsenal'de taraftarlardan sitem: Londra'da maç biletlerine zam!
Trabzonspor'da Norveçli hücumcu transferi: Şampiyonlar Ligi'nde sezona damga vurmuştu!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#trendyol süper lig
#kayserispor
#antalyaspor
#Talha Sarıarslan
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.