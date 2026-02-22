Menü Kapat
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain: Türkiye Kupası'nda dev final!

Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain parkeye çıktı. Mücadelenin ve sürpriz sayıların ön planda olduğu müsabakaya dair önemli detaylar haberimizde.

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain: Türkiye Kupası'nda dev final!
Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Gain, Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerin devre arasına 46-42 önde girdiği mücadelede, an itibarıyla büyük heyecan devam ediyor.

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain: Türkiye Kupası'nda dev final!

TÜRKİYE KUPASI'NDA FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN FİNALİ

1. ÇEYREK: 22-24

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain: Türkiye Kupası'nda dev final!

2. ÇEYREK: 46-42

3. ÇEYREK: 70-56

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain: Türkiye Kupası'nda dev final!

4. ÇEYREK:

BEŞİKTAŞ'TA DUSAN ALIMPIJEVIC İLK KUPASINI HEDEFLİYOR

Beşiktaş Gain'in yapılanmasında başroldeki isim olan Dusan Alimpijevic, siyah beyazlılardaki ilk kupası için geri sayıma geçmiş durumda.

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain: Türkiye Kupası'nda dev final!

FENERBAHÇE BEKO ZAFERLERE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Geçen sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa'da mutlu sonlar yaşayan Fenerbahçe Beko, bu yıl özelinde de üzerine koyarak ilerlemek istiyordu.

FENERBAHÇE GEÇEN SEZON AVRUPA'DA KİMİ YENİP ŞAMPİYON OLMUŞTU?
EuroLeague finalinde Monaco ile oynayan sarı lacivertliler, kupayı ülkemize getirmişti.
