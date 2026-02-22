Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain: Türkiye Kupası'nda dev final!

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Gain, Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerin devre arasına 46-42 önde girdiği mücadelede, an itibarıyla büyük heyecan devam ediyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDA FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN FİNALİ

1. ÇEYREK: 22-24

2. ÇEYREK: 46-42

3. ÇEYREK: 70-56

4. ÇEYREK:

BEŞİKTAŞ'TA DUSAN ALIMPIJEVIC İLK KUPASINI HEDEFLİYOR

Beşiktaş Gain'in yapılanmasında başroldeki isim olan Dusan Alimpijevic, siyah beyazlılardaki ilk kupası için geri sayıma geçmiş durumda.

FENERBAHÇE BEKO ZAFERLERE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Geçen sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa'da mutlu sonlar yaşayan Fenerbahçe Beko, bu yıl özelinde de üzerine koyarak ilerlemek istiyordu.

