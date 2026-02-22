Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain: Türkiye Kupası'nda dev final!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Gain, Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerin devre arasına 46-42 önde girdiği mücadelede, an itibarıyla büyük heyecan devam ediyor.
1. ÇEYREK: 22-24
2. ÇEYREK: 46-42
https://x.com/FBBasketbol/status/2025633296793686168?s=20
https://x.com/BJK_Basketbol/status/2025630928861573572?s=20
3. ÇEYREK: 70-56
4. ÇEYREK:
Beşiktaş Gain'in yapılanmasında başroldeki isim olan Dusan Alimpijevic, siyah beyazlılardaki ilk kupası için geri sayıma geçmiş durumda.
Geçen sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa'da mutlu sonlar yaşayan Fenerbahçe Beko, bu yıl özelinde de üzerine koyarak ilerlemek istiyordu.
https://x.com/aspor/status/2025625728960634961?s=20