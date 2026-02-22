Nottingham Forest'ta Fenerbahçe maçı öncesinde büyük hayal kırıklığı!

Fenerbahçe karşısında beklenenden farklı şekilde rahat kazanan Nottingham Forest, Premier Lig'deki kâbusuna devam etti. Zira kümede kalma mücadelesi veren Nottingham Forest, Liverpool'un son dakika golüne engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

NOTTINGHAM FOREST FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE DAĞILDI

Premier Lig'deki kötü gidişatı durduramayan Nottingham Forest, Liverpool'un Alexis Mac Allister ile 90+7'de bulduğu gole engel olamadı ve yine kaybetti! An itibarıyla Vitor Pereira ile ilk lig maçına çıkan Forest, mağlubiyet sonrasında 27 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN İNGİLTERE RANDEVUSU

Temsilcimiz, perşembe gecesi Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak.