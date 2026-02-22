Nottingham Forest'ta Fenerbahçe maçı öncesinde büyük hayal kırıklığı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe karşısında beklenenden farklı şekilde rahat kazanan Nottingham Forest, Premier Lig'deki kâbusuna devam etti. Zira kümede kalma mücadelesi veren Nottingham Forest, Liverpool'un son dakika golüne engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı.
Premier Lig'deki kötü gidişatı durduramayan Nottingham Forest, Liverpool'un Alexis Mac Allister ile 90+7'de bulduğu gole engel olamadı ve yine kaybetti! An itibarıyla Vitor Pereira ile ilk lig maçına çıkan Forest, mağlubiyet sonrasında 27 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı.
Temsilcimiz, perşembe gecesi Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak.