Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Nottingham Forest'ta Fenerbahçe maçı öncesinde büyük hayal kırıklığı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool ile karşılaştı. Vitor Pereira'nın öğrencileri, son dakikada büyük bir kâbus yaşadı.

Nottingham Forest'ta Fenerbahçe maçı öncesinde büyük hayal kırıklığı!
Burak Ayaydın
22.02.2026
22.02.2026
Fenerbahçe karşısında beklenenden farklı şekilde rahat kazanan Nottingham Forest, Premier Lig'deki kâbusuna devam etti. Zira kümede kalma mücadelesi veren Nottingham Forest, Liverpool'un son dakika golüne engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Nottingham Forest'ta Fenerbahçe maçı öncesinde büyük hayal kırıklığı!

NOTTINGHAM FOREST FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE DAĞILDI

Premier Lig'deki kötü gidişatı durduramayan Nottingham Forest, Liverpool'un Alexis Mac Allister ile 90+7'de bulduğu gole engel olamadı ve yine kaybetti! An itibarıyla Vitor Pereira ile ilk lig maçına çıkan Forest, mağlubiyet sonrasında 27 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı.

Nottingham Forest'ta Fenerbahçe maçı öncesinde büyük hayal kırıklığı!

FENERBAHÇE'NİN İNGİLTERE RANDEVUSU

Temsilcimiz, perşembe gecesi Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak.

TÜRKİYE'DEKİ MAÇ HANGİ SKORLA BİTMİŞTİ?
Nottingham Forest, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmişti.
#Spor
#Spor
