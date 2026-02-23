Fenerbahçe Kasımpaşa CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele saat 20.00’de başlayacak. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın ile naklen izlenebilecek. İşte karşılaşma öncesi son bilgiler ve canlı Fenerbahçe Kasımpaşa maç yayını ile ilgili ayrıntılar…

FENERBAHÇE KASIMPAŞA CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma, 23. hafta programı kapsamında Chobani Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yapacak. Haftaya 52 puanla ikinci sırada giren sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı haftada sahasında kazanarak zirveyle arasındaki farkı kapatmak istiyor. Ligde namağlup tek takım olan Fenerbahçe, son 3 maçından galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa ise 19 puanla 16. sırada bulunuyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, ligde 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. İstanbul temsilcisi, son maçında Haliç derbisinde Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup ederek haftaya moralli girdi. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA PUAN DURUMLARI

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 22 maçta 15 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederek 52 puan topladı ve haftaya ikinci sırada başladı. Sarı-lacivertliler, ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım konumunda bulunuyor. Zirvede yer alan Galatasaray’ın mağlup olduğu haftada sahasında kazanması halinde puan eşitliği sağlama ihtimali bulunuyor.

Kasımpaşa ise 22 maç sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 19 puan topladı. Lacivert-beyazlılar 16. sırada yer alırken, alt basamaktan uzaklaşmak için deplasmanda puan ya da puanlar almak istiyor. İstanbul ekibi, son haftada Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyetle puan hanesine 3 puan yazdırdı.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Kasımpaşa maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca.

Kasımpaşa 11: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, İrfan Can, Benedyczak, Cenk.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Türkiye’de beIN Sports ve TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak. beIN Sports aboneleri mücadeleyi uydu ve kablo platformları üzerinden izleyebilecek. Digitürk’te 77. kanal, Kablo TV’de ise 232. kanal üzerinden yayın takip edilebilecek.

TOD TV kullanıcıları ise internet bağlantısı bulunan telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlar aracılığıyla maçı canlı olarak izleyebilecek. Platform üzerinden Süper Lig yayınlarını takip edebilmek için ilgili spor paketlerinden birine sahip olmak gerekiyor. Ayrıca mücadele Bosna Hersek’te Sport Klub 1 HR, Brezilya’da ESPN 4, Fildişi Sahili’nde ESPN 2 Africa ve Şili’de Disney+ Premium Chile kanallarından yayınlanacak.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Brezilya: ESPN 4

Fildişi Sahili: ESPN 2 Africa

Şili: Disney+ Premium Chile

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, ligde oynadığı 22 maçta 15 galibiyet ve 7 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı. Sarı-lacivertliler, son 3 lig maçını da kazanarak istikrarlı bir performans ortaya koydu. İç sahada taraftarı önünde oynayacağı bu mücadele, zirve yarışında önemli bir haftaya denk geliyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa, 22 maç sonunda 4 galibiyet elde ederken, 7 kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve 11 maçta mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekip, son maçında Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup etti.