Savcının kadın hakimi vurduğu olayın ardından yaşananlar ortaya çıktı! Adliyedeki hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde 13 Ocak'ta meydana gelen olayda cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı K.'yi silahla vurmuştu. Kılıçarslan ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü çaycı Yakup Karadağ araya girerek Kılıçarslan'a engel olmuştu. Olayı gerçekleştiren cumhuriyet savcısı yakalanırken tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı K.'yi vurmasının ardından adliyede yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralı hakimin sedyeyle hastaneye götürüldüğü, savcının da gözaltına alındığı anlar yer aldı.