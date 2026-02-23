Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın aktardığına göre ara tatilin kaldırılmasından öğretmen atamalarına, akademi eğitiminden “fenomen öğretmen” tartışmalarına kadar pek çok konuda konuştu.

Dinle Özetle

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 10 bin öğretmen ataması ve ara tatil düzenlemesi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 522

HABERİN ÖZETİ Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 10 bin öğretmen ataması ve ara tatil düzenlemesi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS'de köklü okullara yeni kontenjan düzenlemesi, ara tatillerin kaldırılması ihtimali, "fenomen öğretmenlere" yönelik tedbirler ve öğretmen atamalarının akademi eğitimi sonrası yapılacağı gibi birçok konuda eğitim gündemini değerlendirdi. Köklü okullarda pansiyonlu ve pansiyonsuz kontenjan ayrımı bu yıl LGS kitapçığında yer alacak. 180 iş gününün yetiştirilememesi nedeniyle ara tatillerin kaldırılması ihtimali değerlendiriliyor. 2024 ve 2025 KPSS ile atama yapılmayacak; öğretmen atamaları Milli Eğitim Akademisi eğitimi sonrası gerçekleştirilecek. Özel ders veren ancak okulda Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) açmayan "fenomen öğretmenler" hakkında inceleme başlatıldı. Bakan Tekin, kendisine yöneltilen eleştirilere ve "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisine sert tepki gösterdi.

Erzurum temasları kapsamında eğitim editörlerinin sorularını cevaplayan Tekin, 180 iş gününün fiilen yetiştirilemediğini belirterek yeni dönemde bazı düzenlemelerin sinyalini verdi. Bakan Tekin, kendisine yönelik eleştirilerle “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bildiriye de sert tepki gösterdi. İşte Tekin'in sorulara verdiği cevaplar...

"DÜZENLEME LGS KİTAPÇIĞINDA OLACAK"

-Köklü okullar diye tabir ettiğiniz yüzde 1’lik dilimden alan okullarda pansiyon sorunu var. Buralarda bir düzenleme gündemde mi?

Bu okullarda derslik kontenjanı ayrı, pansiyon kontenjanı ayrı. Mesela İstanbul Erkek Lisesi’nde 180 kişilik yurt var ama 300’ün üzerinde öğrenci kalıyor. Her öğrenciye konaklama hizmeti sunmamız mümkün değil, zaten çoğunun ailesi o şehirde. Bu nedenle kontenjanları pansiyonlu ve pansiyonsuz olarak ayıracağız. Örneğin 120 öğrenci alınacaksa bunun 60’ı konaklamalı, 60’ı konaklamasız olacak ve her grup kendi içinde yarışacak. Bu düzenleme bu yıl LGS kitapçığında yer alacak.

-Bu okulları pansiyonlu ile pansiyonsuz diye ayırdığımızda LGS’de puanları farklı mı olacak?

Şimdiden onu bilemeyiz.

"YASAL ZEMİNE OTURTMALIYIZ"

-İstanbul Erkek Lisesinde Almanca eğitim programı var, kitapları var, peki bu durumda Milli Eğitimin yaklaşımı nedir?

İstanbul Erkek Lisesi ile ilgili aslında bir hukuki boşluk var. İkili anlaşmalarda böyle bir hüküm yer almıyor ama uygulama yıllardır devam ediyor. Sadece Almanya ile değil, Türki Cumhuriyetlerle de 1990’lı yıllarda yapılmış sözleşmeler var ve bunlar zaman içinde fiilen genişlemiş. Bu tür anlaşmaların 30-40 yıllık periyotlarda yenilenmesi gerekiyor.

Almanya ve Fransa ile yaptığımız ikili anlaşmalar da 1950-60’lı yıllardan kalma. Biz yeni konjonktüre göre her şeyi yeniden ele alalım diyoruz. Bu süreçte, sözleşmelerde olmayan bazı uygulamalar fiilen hayata geçmiş. Şimdi bunları yasal zemine oturtmak istiyoruz. Almanya ile süreç imza aşamasına geldi, Fransa ile de görüşmeler sürüyor.

"ÖĞRENCİLER RAHAT OLSUN"

-“LGS’ye yönelik yeni nesil sorular hazırlanıyor” dediniz. Detayları merak ediyoruz...

-Aslında soru örneklerimizi, MEBİ’de yayımlamaya başladık. Ortaokullar için hazırladığımız örnek sorular ve denemeler MEBİ üzerinden öğrencilere sunuluyor. Şu anda 9 ve 10. sınıftaki müfredat kapsamında çocuklarımız zaten derslerinde bu soruları görüyor. 2026 yılı içerisinde örnek soruları da hem ortaokul hem de lise öğrencileri için yayına alacağız. Öğrencilerimiz rahat olsunlar. Sınavlarla ilgili bir değişiklik yok. Bakanlık olarak öğrencilerimizi her yönden destekleyeceğiz.

-Akademilerde adayların konaklama ihtiyacında son durum nedir?

-Konaklama imkânı olan yerlerde konaklayacaklar, olmayanlarda öğretmenevleri, uygulama otelleri gibi yerlerden faydalanacaklar. Bakanlığın konaklama ile ilgili bütün birimlerini birleştiriyoruz. İmkanlar dahilinde buralarda kalabilecekler. İlk uygulama olduğu için adaylar eğitim ve uygulama merkezine kayıt yapacağı esnada konaklama talep edip etmeyeceğini beyan edecekler.

"ZAM İÇİN BİR PAKET HAZIRLADIK"

-Öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam gündemde mi?

-Var. Bunların hepsi; şube müdürü, müfettiş, genel idare hizmetleri sınıfına geçen arkadaşlarımız; uzman ve başöğretmen haklarını alamıyorlar. Bunların hepsini bir paket olarak Maliye Bakanımızla konuştuk, konuşuyoruz.

Uzman ve başöğretmen tazminatları emekliliğe yansıyacak mı?

-Prime esas kazançlar arasında olmayan ve aktif çalışma halinde hak edilen söz konusu tazminatların emekliliğe yansıtılması yasal olarak mümkün değil.

"YENİ BİR YAKLAŞIMA GİDİYORUZ"

-Fenomen öğretmenlerle ilgili tedbir alacak mısınız?

-Bazı öğretmenlerimiz “fenomenlik” yapıp oradan kendilerine özel ders verebilecekleri öğrenci buluyorlar. Bu öğretmenler, bazı öğrencilere özel ders veriyor ama okulda Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açmıyor. Şimdi burada yeni bir yaklaşıma gidiyoruz. Bakanlık Yönetim Sistemi üzerinden, hangi okullarda DYK açılıyor hangisinde açılmıyor bakıyoruz. Bir okulda, DYK kursu açılmıyorsa demek ki sıkıntı var. Suç işleyenler varsa, bunları tespit edeceğiz. Fenomen öğretmenlerle ilgili de daha önce inceleme başlatmıştık. Müfettişlerimizce süreç takip edilmekte.

"ANOMALİ GÖRÜYORUZ"

-Bakanlığın nüfus azalışını baz alarak yaptığı gelecek planı var mı?

-Biliyorsunuz yapay zekâ destekli Bakanlık Yönetim Sistemi kurduk. E-okulla da entegreli. Mesela diyelim ki bir okuldaki 5 öğrenci bir önceki hafta devamsızlık yapmış. Hemen bu anomali durumu görüyor ve tedbir alıyoruz. Bunun en önemli bileşenlerinden bir tanesi de TÜİK Türkiye göstergeleri. Ve oradan 2025-2030-2035-2040 nüfus projeksiyonlarını alıyoruz. İstatiksel olarak mesela bir ilde 10 yıl sonra bir ilkokul ya da ortaokul ihtiyacı olacak ya da okulda öğrenci olmayacak bunu görüyoruz. O zaman yatırım ve insan kaynağı planlamamızı yaparken o projeksiyon bize yol gösteriyor. Mesela nüfus artış hızı Şanlıurfa’da çok yüksek, oraya daha fazla öğretmen ataması yapıyoruz. Bizi eleştirenler, o parametreler üzerinden hareket etmiyor.

-Kaç norm fazlası var şu an?

50 binin altına düştü şu anda.

-2024 KPSS ile atama ihtimali tamamen ortadan kalktı mı?

Bir kere o bitti, o yok. Mahkeme kararları hariç. Mahkeme kararları gelirse mahkeme kararını uygularız. Onun dışında 2024 KPSS ile atama yapma ihtimalimiz yani iradi olarak öyle bir seçenek yok. (2025 KPSS) O da yok.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

-Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi alan öğretmen adayları ne zaman atanacak?

Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız.

-Yüksek atama devri kapandı mı?

Bakın arkadaşlar; bir, çağ nüfusu düşüyor diyoruz, değil mi? İki, AK Parti yaklaşık 22 yıldır ortalama 30 bin, 40 bin öğretmen atıyor. Yani nüfus düşüyorsa 20 yılda 30-40 bin atamadan toplam 800 bin tane atama yaptıysam, emeklilik yaşı da yükseldiyse…

"180 GÜNÜ YETİŞTİREMİYORUZ"

-Ara tatili kaldıracak mısınız? Şimdi herkes diyor ki; bu kadar konuşuluyorsa Sayın Bakan'ın aklında kaldırmak var.

Onunla ilgili son iki yıldır anket ve değerlendirme yapıyoruz. Şu an önümüzdeki 2027 eğitim öğretim yılı takvimini çalışıyoruz. Diğer yandan eğitim öğretim gün sayımız 180 gün. 2027 için 29 Ekim, 1 Ocak, yarıyıl tatili, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmî tatilleri de değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz.

"NE DEMEK GERİCİ AZINLIK?"

-Laiklik bildirisi ile ilgili tavrınızı öğrenmek istiyoruz...

Laiklik bildirisi Ramazan Genelgesi’nden sonra yayımlandı ve beni rahatsız eden, dava konusu şeyler var. Dört tane not aldım. Şimdi diyor ki Trump'ın ipine sarılmış... Bu, benim yaptığım şeylerin bağımsızlık ilkesine halel getirdiğini söylemeye yöneliktir ve suçtur. Kabul etmiyorum. Sonra diyor ki 'laik hukuk düzenini ortan kaldırma çabası'. Yani bizi anayasal düzeni tehdit etmekle itham ediyorlar. Bu olmaz arkadaşlar. Sonra 'Gerici azınlık provokasyon içerisinde' diyor. Bir dakika ya. Ne demek gerici azınlık? Kimden bahsediyorsun sen? Bu, demokratik eleştiri sınırları içerisinde kabul edilebilecek bir şey değil.

Tek katıldığım bir şey var: Laikliği savunmak suç değil. Evet, laikliği savunmak suç değil. Laikliği ben de savunuyorum ama onların yaptığı din düşmanlığını, Müslüman düşmanlığını savunmuyorum. Ya okumuyorlar metni ya da niyet okuyuculuğu yapıyorlar. Benimle oturup laikliği tartışsınlar. Aynı kişiler benim Cem evine gitmemi de eleştiriyorlar. Heybeliada Ruhban Okuluna da ben gittim. Bir insanda biraz akıl olması lazım.