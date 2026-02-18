Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'Laiklik Bildirisi'ne yargı hamlesi: 'Bunların gözünde noel, cadılar bayramı laikliğe aykırı değil ama'

Kategoriler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullarda Ramazan ayına yönelik etkinlikleri kapsayan genelgesine, aralarında sanatçı, akademisyen ve gazetecilerin bulunduğu 168 ismin yayımladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" metnine, Bakan Yusuf Tekin’den sert bir açıklama geldi.
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Medya Kritik" programında Fuat Uğur’un sorularını cevaplayan Bakan Tekin, genelge hakkında ortaya atılan "öğrenciler iftar fotoğrafı paylaşacak ve not alacak" iddialarını yalanladı. Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"Genelge her şeyi özetliyor. Anayasamızın getirdiği yükümlülükler, milli eğitim temel kanunu bize bu konuda görev veriyor. Neleri hangi amaçla yapacağımız belli bazı gazeteler genelgede ortaya koyduğumuz amaçlarla ilgili tek kelime etmiyorlar. Bunun yerine uydurdukları birtakım iddiaları genelgede varmış gibi yayımlıyorlar. Hukuk devleti ve laikliği tanımlama hakkını onlara kim veriyor? Bu konuda 25 yıl ders verdim. Öğrencilerin fotoğraflarını paylaşacaklarına dair iddialar ortaya atıyorlar.
Bakan Tekin, laiklik vurgulu bildiriye imza atanlara karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Tekin:
"Gönderdiğimiz genelgenin neresinde bu var? Örnek etkinliklerin içinde böyle bir şey yok. Yazının sonunda şunu söylüyoruz: bu etkinlikler gönüllülük esasına göre yapılacak. Bahsettikleri tarzda not verilecekmiş, fotoğraf çekilecekmiş benzeri uygulamaların hiçbirisi yok, ya okuma yazma bilmiyorlar ya da okuduklarını anlamıyorlar. Hiçbirini ciddiye almıyorum. 168 imzalık laikliği savunuyoruz bildirisinde geçen ifadeler nedeniyle de yargı süreci başlatıyorum. "
Genelgenin içeriğinde dini hiçbir unsur bulunmadığını, amacın kültürel mirası korumak olduğunu vurgulayan Tekin, eleştirilerin ideolojik olduğunu savundu.
"Bu bana 28 şubat sürecini hatırlattı. Niyet okumaya dayalı kötü niyetli bir bildiri onlar nasıl demokratik haklarını kullanıyorlarsa ben de demokratik hakkımı kullanacağım. Bunların gözünde noel, cadılar bayramı kutlamak laikliğe aykırı değil ama kültürel mirasımızın devamı ramazan etkinlikler konusunda nedense laiklik akıllarına geliyor. Bu genelgenin içinde dini hiçbir şey yok."