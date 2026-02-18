Menü Kapat
Arama Kapat
 Nalan Güler Güven

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'Laiklik Bildirisi'ne yargı hamlesi: 'Bunların gözünde noel, cadılar bayramı laikliğe aykırı değil ama'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Maarifin Kalbinde Ramazan” genelgesine karşı yayımlanan "Laikliği Savunuyoruz" bildirisine imza atan 168 isme sert tepki gösterdi. TGRT Haber’de Fuat Uğur’a özel açıklamalarda bulunan Tekin, bildiri hakkında yargı sürecini başlattığını duyurdu.

18.02.2026
18.02.2026
'nın (MEB) okullarda Ramazan ayına yönelik etkinlikleri kapsayan genelgesine, aralarında sanatçı, akademisyen ve gazetecilerin bulunduğu 168 ismin yayımladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" metnine, Bakan ’den sert bir açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'Laiklik Bildirisi'ne yargı hamlesi: 'Bunların gözünde noel, cadılar bayramı laikliğe aykırı değil ama'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'Laiklik Bildirisi'ne yargı hamlesi: 'Bunların gözünde noel, cadılar bayramı laikliğe aykırı değil ama'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki Ramazan etkinlikleri genelgesine yönelik "iftar fotoğrafı ve not" iddialarını yalanlayarak, 168 ismin "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisine karşı yargı süreci başlatacağını açıkladı.
MEB Bakanı Tekin, Ramazan etkinlikleri genelgesindeki "iftar fotoğrafı ve not" iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Bakan Tekin, genelgenin anayasal yükümlülükler ve milli eğitim kanununa uygun olduğunu savundu.
"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye imza atan 168 isim hakkında yargı süreci başlatılacağını açıkladı.
Tekin, genelgedeki etkinliklerin gönüllülük esasına dayandığını, dini bir unsur içermediğini ve amacın kültürel mirası korumak olduğunu vurguladı.
Eleştirileri "28 Şubat sürecini hatırlatan, ideolojik ve kötü niyetli" olarak değerlendirdi.
"FOTOĞRAF VE NOT İDDİASI UYDURMA"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Medya Kritik" programında Fuat Uğur’un sorularını cevaplayan Bakan Tekin, genelge hakkında ortaya atılan "öğrenciler iftar fotoğrafı paylaşacak ve not alacak" iddialarını yalanladı. Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Genelge her şeyi özetliyor. Anayasamızın getirdiği yükümlülükler, milli eğitim temel kanunu bize bu konuda görev veriyor. Neleri hangi amaçla yapacağımız belli bazı gazeteler genelgede ortaya koyduğumuz amaçlarla ilgili tek kelime etmiyorlar. Bunun yerine uydurdukları birtakım iddiaları genelgede varmış gibi yayımlıyorlar. Hukuk devleti ve laikliği tanımlama hakkını onlara kim veriyor? Bu konuda 25 yıl ders verdim. Öğrencilerin fotoğraflarını paylaşacaklarına dair iddialar ortaya atıyorlar.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'Laiklik Bildirisi'ne yargı hamlesi: 'Bunların gözünde noel, cadılar bayramı laikliğe aykırı değil ama'

168 İSMİN BİLDİRİSİNE YARGI SÜRECİ

Bakan Tekin, vurgulu bildiriye imza atanlara karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Tekin:

"Gönderdiğimiz genelgenin neresinde bu var? Örnek etkinliklerin içinde böyle bir şey yok. Yazının sonunda şunu söylüyoruz: bu etkinlikler gönüllülük esasına göre yapılacak. Bahsettikleri tarzda not verilecekmiş, fotoğraf çekilecekmiş benzeri uygulamaların hiçbirisi yok, ya okuma yazma bilmiyorlar ya da okuduklarını anlamıyorlar. Hiçbirini ciddiye almıyorum. 168 imzalık laikliği savunuyoruz bildirisinde geçen ifadeler nedeniyle de yargı süreci başlatıyorum. "

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'Laiklik Bildirisi'ne yargı hamlesi: 'Bunların gözünde noel, cadılar bayramı laikliğe aykırı değil ama'

"28 ŞUBAT’I HATIRLATAN KÖTÜ NİYETLİ BİR ADIM"

Genelgenin içeriğinde dini hiçbir unsur bulunmadığını, amacın kültürel mirası korumak olduğunu vurgulayan Tekin, eleştirilerin ideolojik olduğunu savundu.

"Bu bana sürecini hatırlattı. Niyet okumaya dayalı kötü niyetli bir bildiri onlar nasıl demokratik haklarını kullanıyorlarsa ben de demokratik hakkımı kullanacağım. Bunların gözünde noel, cadılar bayramı kutlamak laikliğe aykırı değil ama kültürel mirasımızın devamı ramazan etkinlikler konusunda nedense laiklik akıllarına geliyor. Bu genelgenin içinde dini hiçbir şey yok."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'Laiklik Bildirisi'ne yargı hamlesi: 'Bunların gözünde noel, cadılar bayramı laikliğe aykırı değil ama'
