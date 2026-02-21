Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bakan Tekin'den bildiriye sert tepki: 'Ben Özgür Özel kadar midesi geniş değilim'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki ramazan etkinliği hedef alarak din karşıtı tutum sergileyen 168 kişinin imza attığı bildiriye sert tepki gösterdi. İçeriğinde hakaret barındıran ifadeler olduğuna dikkat çeken Tekin bu bildiriyi hukuki sürece taşıyacağını belirtti.

Bakan Tekin'den bildiriye sert tepki: 'Ben Özgür Özel kadar midesi geniş değilim'
Okullarda başlatılan ramazan etkinliklerine gelen bazı çevreler tartışma başlattı. 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' başlıklı bildiri yayımlayarak bu süreci "Talibanlaşma" olarak niteleyen 168 kişiye karşı harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hukuki süreci başlatmasını eleştirenlere "Ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim." diyerek yanıt verdi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Tekin'den bildiriye sert tepki: 'Ben Özgür Özel kadar midesi geniş değilim'

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda başlatılan Ramazan etkinliklerini eleştiren ve 'eğitimde Talibanlaşma' olarak nitelendiren 168 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayarak, bildiriye imza atanları topluma hakaretle suçladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Külliye’de Ramazan’ etkinlik alanını ziyaret etti.
Tekin, Ramazan ayının dini bir ay olmanın yanı sıra toplumu bir arada tutan kültürel ve sosyal bir değer olduğunu vurguladı.
Okullardaki Ramazan etkinliklerini 'eğitimde Talibanlaşma' olarak nitelendiren 168 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Bakan Tekin, bildirideki ifadelerin kendisine, öğretmenlere, idarecilere ve Türk toplumuna hakaret içerdiğini düşündüğünü söyledi.
Tekin, bildiriye imza atanların toplumdan özür dilemesi gerektiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Bakan Tekin'den bildiriye sert tepki: 'Ben Özgür Özel kadar midesi geniş değilim'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ‘Külliye’de Ramazan’ etkinlik alanını ziyaret etti. Bakan Tekin, etkinlik kapsamında kurulan stantlarını gezerek çocuklar, gençler ve ailelerle sohbet etti. Program alanındaki çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerini inceleyen Bakan Tekin, Ramazan ayının yalnızca dini bir ay değil, aynı zamanda toplumu bir arada tutan önemli bir kültürel ve sosyal değer olduğuna dikkat çekti. Ramazan’ın ortak kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Tekin, bu tür etkinliklerin toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Bakan Tekin'den bildiriye sert tepki: 'Ben Özgür Özel kadar midesi geniş değilim'

BİLDİRİYE SERT TEPKİ: "ÖZGÜR ÖZEL KADAR MİDESİ GENİŞ ADAM DEĞİLİM"


Okullardaki Ramazan etkinliklerini 'eğitimde Talibanlaşma' olarak nitelendiren ve 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' başlıklı bildiriye imza atan 168 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Bakan Tekin, "Anadolu'da Ramazan demek milli birliğin, kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın maksimum düzenin yaşandığı bir dönem demektir. Ben değişik yıllarda Anadolu’da yaşadım. Alevilerin, gayrimüslimlerin bulunduğu yıllarda da yaşadım. Komşularımı gördüm. Evimizde iftarda pişirdiğimiz yemeği; dinine, etnik yada kültürel kimliğine bakmadan komşumuzla paylaştık. Anadolu'da bu böyledir. Kimse kimsenin dinine bakmadan Ramazan ayında yardımlaşır. Ancak 168 kişinin açıkladığı bildiride çok ciddi şekilde hukuki problemler var. ‘Burada ne var niye yargıya taşıyorsun’ diyorlar. Ben de diyorum ki; ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim. Anadolu'nun her tarafında küfür olarak belirlenen cümleleri kendi partisinden bir belediye başkanına mesajla yazıp ispatlandığı zaman bu küfür değildir diyecek bir şeyim yok benim. Ben o bildirideki ifadelerin bana, öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza ve Türk toplumuna hakaret içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu hakaretten dolayı onların toplumdan özür dilemeleri gerektiğini düşündüğüm için yargıya taşıyacağım" şeklinde konuştu.

Bakan Tekin'den bildiriye sert tepki: 'Ben Özgür Özel kadar midesi geniş değilim'
