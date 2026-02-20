Menü Kapat
Ramazanda sıcak buluşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların evlerine iftar ziyaretlerine başladı. Kayacık ailesi ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan paylaşım yaparak teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı ve eşi , iftarda Kayacık ailesinin misafir oldu.

Ramazanda sıcak buluşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar ziyareti

EMİNE ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarda Kayacık ailesine misafir oldu. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sofralarını ve gönüllerini bize açan kıymetli Kayacık ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Hanelerinden sağlık, huzur ve bereketin eksik olmamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ramazanda sıcak buluşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar ziyareti
