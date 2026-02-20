Ramazanda sıcak buluşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda Kayacık ailesinin misafir oldu.

Özetle

EMİNE ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarda Kayacık ailesine misafir oldu. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sofralarını ve gönüllerini bize açan kıymetli Kayacık ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Hanelerinden sağlık, huzur ve bereketin eksik olmamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.