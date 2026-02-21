Menü Kapat
 Ezgi Sezer

Ramazan ayında kilo vermek yerine aldıran hatalar! Uzman isimler tek tek uyardı

Ramazan ayı, manevi atmosferinin yanı sıra değişen beslenme düzeniyle de dikkat çeken özel bir dönem. Gün boyu süren açlık, pek çok kişi tarafından kilo vermek için bir avantaj olarak görülse de uzmanlar bu düşüncenin her zaman gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Ancak yanlış beslenme ve kontrolsüz öğünler zayıflamak yerine kilo artışına neden olabiliyor.

Ramazan ayında kilo vermek yerine aldıran hatalar! Uzman isimler tek tek uyardı
Ramazan ayı, hem manevi hem de fiziksel anlamda önemli bir dönem. Gün boyu süren açlık nedeniyle birçok kişi bu ayı kilo vermek için fırsat olarak görüyor. Ancak beslenme uzmanlarına göre yapılan bazı kritik hatalar, kilo kaybı yerine kilo artışına neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle iftar ve sahurda yapılan yanlış tercihlerin metabolizmayı yavaşlattığını ve yağ depolanmasını artırdığını belirtiyor.

RAMAZAN AYINDA KİLO VERMEK YERİNE ALDIRAN HATALAR

womanandhome.com'da yer alan habere göre; Gün boyu süren açlığın ardından iftar sofralarında kontrolü kaybetmek en sık yapılan hataların başında geliyor. Uzmanlar, orucun su ve hafif bir başlangıçla açılmasını, ardından kısa bir ara verilmesini öneriyor. Buna rağmen birçok kişi çorba, ana yemek, pilav, tatlı ve içecekleri kısa sürede tüketiyor.

Ramazan ayında kilo vermek yerine aldıran hatalar! Uzman isimler tek tek uyardı

Hızlı yemek yemek tokluk sinyallerinin beyne geç ulaşmasına neden oluyor. Bu da gereğinden fazla kalori alınmasına yol açıyor. Ayrıca bir anda yüklenen ağır ve yağlı yiyecekler sindirim sistemini zorlayarak şişkinlik ve mide problemlerine sebep olabiliyor. Bu durum hem kilo artışını tetikliyor hem de Ramazan sürecini fiziksel olarak zorlaştırıyor.

Ramazan ayında kilo vermek yerine aldıran hatalar! Uzman isimler tek tek uyardı

SAHURU ATLAMAK METABOLİZMAYI YAVAŞLATIYOR

Uzmanların en çok uyardığı konulardan biri de sahurun atlanması. “Nasıl olsa gün boyu aç kalacağım” düşüncesiyle sahura kalkmayan kişiler, metabolizmanın daha da yavaşlamasına neden oluyor.

Ramazan ayında kilo vermek yerine aldıran hatalar! Uzman isimler tek tek uyardı

Sahur yapılmadığında kan şekeri gün içinde daha hızlı düşüyor ve bu durum iftarda aşırı yeme isteğini artırıyor. Ayrıca uzun süreli açlık, vücudu enerji tasarrufu moduna geçirerek alınan kalorilerin daha kolay yağa dönüşmesine neden olabiliyor. Bu da Ramazan sonunda beklenen kilo kaybının gerçekleşmemesine yol açıyor.

ŞERBETLİ TATLI VE KIZARTMA TUZAĞI

Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan şerbetli tatlılar ve kızartmalar, kilo kontrolünü zorlaştıran en önemli etkenlerden biri. Özellikle iftardan hemen sonra tüketilen ağır tatlılar kan şekerinde ani yükselmelere neden oluyor.

Ramazan ayında kilo vermek yerine aldıran hatalar! Uzman isimler tek tek uyardı

Kan şekeri hızla yükselip düştüğünde tekrar açlık hissi oluşuyor ve kişi gece boyunca atıştırmaya devam edebiliyor. Bu döngü, fark edilmeden günlük kalori alımının ciddi şekilde artmasına yol açıyor. Uzmanlar tatlı tüketilecekse haftada birkaç kez ve küçük porsiyonlarla tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ramazan ayında kilo vermek yerine aldıran hatalar! Uzman isimler tek tek uyardı

YETERSİZ SU TÜKETİMİ AÇLIĞI ARTIRIYOR

Ramazan’da su tüketiminin azalması da kilo artışına zemin hazırlayan faktörlerden biri. İftar ile sahur arasında yeterli su içmeyen kişilerde hem metabolizma yavaşlıyor hem de susuzluk hissi açlıkla karıştırılabiliyor.

Bu durum gereksiz atıştırmalara yol açabiliyor. Uzmanlar, iftar ile sahur arasında suyun zamana yayarak tüketilmesini ve gazlı, şekerli içeceklerden uzak durulmasını öneriyor. Yeterli sıvı alımı hem sindirimi destekliyor hem de tokluk hissinin korunmasına yardımcı oluyor.

GECE ATIŞTIRMALARI VE HAREKETSİZLİK

Ramazan ayında değişen uyku düzeni de kilo artışında etkili oluyor. İftardan sonra uzun süre oturmak, tatlı ve atıştırmalık tüketmek ve fiziksel aktiviteyi azaltmak enerji dengesini bozuyor.

Ramazan ayında kilo vermek yerine aldıran hatalar! Uzman isimler tek tek uyardı

Gün içinde aç kalan vücut, akşam saatlerinde alınan fazla kaloriyi depolamaya daha yatkın hale geliyor. Özellikle gece geç saatlerde tüketilen yiyecekler, harcanmadan doğrudan yağ olarak depolanabiliyor. Uzmanlar, iftardan sonra hafif tempolu yürüyüşlerin hem sindirimi kolaylaştıracağını hem de kilo kontrolüne katkı sağlayacağını belirtiyor.

DENGELİ VE PLANLI BESLENME ŞART

Uzmanlara göre Ramazan’da kilo kontrolünün anahtarı dengeli ve planlı beslenme. İftarda protein, lif ve sağlıklı karbonhidratları içeren dengeli bir tabak oluşturmak; sahurda ise uzun süre tok tutan yumurta, yoğurt, tam tahıllar ve sağlıklı yağlara yer vermek gerekiyor.

Ramazan ayında kilo vermek yerine aldıran hatalar! Uzman isimler tek tek uyardı

Ayrıca porsiyon kontrolü, yavaş yemek yeme alışkanlığı ve düzenli su tüketimi büyük önem taşıyor. Ramazan ayı doğru değerlendirildiğinde için bir fırsata dönüşebilir. Ancak yapılan hatalar bu süreci tersine çevirebilir.

Sonuç olarak uzmanlar, “Aç kalmak tek başına zayıflatmaz” uyarısında bulunuyor. Önemli olan, iftar ve sahur arasındaki beslenme düzenini bilinçli şekilde yönetmek. Aksi halde Ramazan ayı, kilo vermek yerine kilo aldıran bir döneme dönüşebilir.


