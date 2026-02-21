Menü Kapat
 Selime Albayrak

Çocuklar için sahurda ne yapılır? Uzmanlardan öneriler

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çocuklar için sahurda neler yapılabileceği araştırılıyor. Sizde çocuklar için sahurda neler yapılacağını araştırıyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte detaylar…

Çocuklar için sahurda ne yapılır? Uzmanlardan öneriler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 00:37
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 00:37

Sizde çocuklar için sahurda ne yapılacağını araştırıyorsanız, doğru yerdesiniz. Sizin için çocukların sahurda neler tüketebileceğini araştırdık. ayının gelmesiyle birlikte çocuklar için sahurda neler yapılabileceği de büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, çocuklar için sahurda ne yapılır? Uzmanlar çocukların sahurda tükettikleri besinler hakkında uyarıyor. İşte çocuklar için sahurda ne yapılacağına dair detaylar…

ÇOCUKLAR İÇİN SAHURDA NE YAPILIR?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle anneler çocuklar için sahurda neler yapılabileceğini araştırıyor. Ramazanın gelmesiyle birlikte sofralarımız şenlenirken, oruç tutan çocuklar içinde tavsiyeleri ön plana çıkıyor. Oruç tutmak, çocuklarda yetişkinlere oranla daha büyük hassasiyet taşır.

Çocuklar için sahurda ne yapılır? Uzmanlardan öneriler

Oruç tutan çocuklar için sahurda yapılması gereken belli başlı rutinler bulunmaktadır. Yetişkinlerdeki metabolik esneklikle büyüme çağındaki çocukların enerjileri elbette farklılık gösteriyor. Oruç tutan çocukların aç kaldıkları bu süreçte doğru ve sağlıklı beslenmesi gerekiyor.

Çocuklar için sahurda ne yapılır? Uzmanlardan öneriler

Uzun süreli açlık çocuklarda bilişsel fonksiyonları olumsuz etkileyebiliyor. Hücre yenilenmesinin ve fiziksel gelişimin en yoğun yaşandığı çocukluk döneminde; oruç tutmak isteyen çocukların sahurda protein, kompleks karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar içeren dengeli bir öğün geçirmesi öneriliyor.

Çocuklar için sahurda ne yapılır? Uzmanlardan öneriler

Ramazanda açlık kadar susuzluk da büyük önem taşıyor. Özellikle çocuklarda vücut ağırlığının %70’ini su oluşturuyor. Bu durum ise oruçlu geçirilen süre zarfında ekstra dikkat edilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Çocukların iftar ve sahur arasında en az 1-1,5 litre su tüketmesi öneriliyor.

Çocuklar için sahurda ne yapılır? Uzmanlardan öneriler

Ramazanda oruçlu çocukların susuzluğunu giderebilmesi için sahurda maden suyu ya da taze sıkılmış meyve sularının öğünlere dahil edilmesi söyleniyor. Aynı zamanda sahurda çocukların şekerli içeceklerden ve kan şekerinde dalgalanmalar oluşturacak besinlerden uzak durması gerekiyor.

UZMANLAR ÇOCUKLARIN SAHURDA TÜKETTİKLERİ BESİNLER HAKKINDA UYARIYOR!

Sahurda tüketilen besinler oruçlu geçirilen tüm süre boyunca bize önemli ölçüde katkı sağlıyor. Özellikle çocukların sahurda tükettikleri besinler daha kolay ve sağlıklı bir oruç süreci için kesinlikle dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

Çocuklar için sahurda ne yapılır? Uzmanlardan öneriler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Sampanoglou Cansever, sahurda asla tüketilmemesi gereken besinler konusunda uyarıyor. Cansever, “Pişi gibi hamur kızartmalarından, salam, sosis, sucuk gibi şarküteri ürünlerinden tatlı, kurabiye, bal ve reçel gibi kan şekerini hızla yükseltebilecek veya beyaz ekmek, poğaça, açma gibi tok tutmayan çabuk acıktıran besinlerden uzak durmak gerekir. Kahve veya çay tüketimini fazla yapmak idrar söktürücü özelliklerinden dolayı susuzluğu arttırır. Çok fazla zeytin tüketmek veya aşırı peynir yemek veya sadece meyve ile sahur yapmak ya da sahuru tamamen atlamak masum gibi görünen ama riskli olan davranışlardır.” şeklinde çocukları ve vatandaşları uyarıyor.

Çocuklar için sahurda ne yapılır? Uzmanlardan öneriler

SAHURDA ÇOCUKLAR İÇİN YAPABİLECEĞİNİZ OMLET TARİFİ!

Sahurda çocuklar için yapabileceğiniz en lezzetli ve doyurucu tarifler arasında omlet yer alıyor. Sizde çocuğunuza omlet hazırlamak istiyorsanız, aşağıdaki tarife bir şans vermelisiniz.

Malzemeler;

  • 2 adet yumurta
  • 2 dilim beyaz peynir
  • 3 dal maydanoz
  • 1 çay bardağı süt
  • 2 tatlı kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı kırmızı tatlı biber
  • Yarım çay kaşığı kekik

Hazırlanışı;

  • Öncelikle bir kap içerisinde yumurtayla sütü iyice çırpın.
  • Daha sonra üstüne parçaladığınız peyniri ve ince ince doğradığınız maydanozu ekleyerek çırpmaya devam edin.
  • Ardından baharatları dilediğiniz şekilde ilave edin.
  • Son olarak bu karışımı yağ koyduğunuz ve fırça ile her yerine yaydığınız tavaya alıp önce bir tarafını daha sonra ters çevirip diğer tarafını, kısık ateşte iyice pişirin.
  • Afiyet, şifa olsun.

