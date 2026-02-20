Sahurda peynir ve zeytin yiyenler dikkat! Sakın bu hataya düşmeyin

Hemen hepimiz sahurda peynir ve zeytin gibi kahvaltılık ürünleri tercih ederiz. Sizde sahurda sıkça peynir ve zeytin tüketiyorsanız, dikkat! Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur sofraları da kendini göstermeye başladı. Özellikle kahvaltı öğünü olarak tercih edilen sahur sofraları, daha çok peynir, zeytin, domates, salatalık gibi besinlerden oluşuyor. Fakat sahurda peynir ve zeytin tüketmek sanıldığı kadar masum gözükmüyor. Uzmanlar sahurda peynir ve zeytin tüketen bireyleri uyarıyor. Hemen hepimizin yaptığı bu hata oruç tuttuğumuz süre zarfında bizi ciddi anlamda zorlayabiliyor. Sakın bu hataya düşmeyin! İşte sahurda peynir ve zeytin tüketimi hakkında bilinmeyenler…

SAHURDA PEYNİR VE ZEYTİN YİYENLER DİKKAT!

Sizde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur sofralarında peynir ve zeytin tüketenlerden misiniz? Hepimiz sahurda ağır yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini biliyoruz. Daha çok kahvaltı öğünü yerine koyduğumuz sahur sofralarında acıktıracak ve susatacak besinlerden uzak durmalıyız.

Bu noktada sahurda kompleks karbohidratlar, protein ağırlıklı besinler, lifli gıdalar ve sağlıklı yağlardan oluşan bir öğünle kendimizi oruca hazırlamalıyız. Birçoğumuz sahurda kahvaltı yapmayı tercih eder. Fakat bu zamana kadar bilmediğimiz bir detay oruçlu olduğunuz gün boyunca sizi zor duruma sokabilir.

Kahvaltı ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında hiç şüphesiz peynir ve zeytin bulunur. Sizde sahurda peynir ve zeytin tüketenlerdenseniz, dikkat! Elbette sahurda ağır yiyecekler yerine kahvaltı tarzında hafif besinler tüketmek oldukça önemlidir. Ancak birçoğumuzun göz ardı ettiği gerçek şimdilerde gün yüzüne çıkıyor.

Özellikle kahvaltı öğünü olarak tercih edilen sahur sofraları, daha çok peynir, zeytin, domates, salatalık gibi besinlerden oluşuyor. Sahurda peynir ve zeytin tüketmek sanıldığı kadar masum gözükmüyor. Uzmanlar sahurda peynir ve zeytin tüketen bireyleri uyarıyor. Hemen hepimizin yaptığı bu hata oruç tuttuğumuz süre zarfında bizi ciddi anlamda zorlayabiliyor.

SAHURDA SAKIN BU HATAYA DÜŞMEYİN!

Sahurda yapılan beslenme gün boyu acıkmamamızı ve susamamamızı yani kısacası günü rahat ve kolay bir şekilde tamamlamamızı amaçlar. Bu açıdan bakıldığında doğru besinlerle yapılan sahur, oruçlu olduğunuz süre zarfında sizi dengede tutar. Sahurda alınması gereken besinler, kişinin oruçlu olduğu gün boyunca enerji seviyesini koruması açısından büyük önem taşır.

Sahurda ağır yiyeceklerin yanı sıra daha hafif ve pratik beslenme seçenekleri ön plana çıkar. Sahurda en sık tercih edilen beslenme şekli ise kahvaltı sofralarıdır. Yumurta, süt, yoğurt ve peynir gibi besinler, uzun süreli tokluk hissi sağlar. Fakat bilinçsizce tüketilen besinler, sizi oruç boyunca zorlayabilir.

Sahurda tuz oranı düşük besinlerin tercih edilmesi tavsiye edilir. Fazla tuz, susuzluk hissini artırabilir ve vücutta su tutulumuna neden olabilir. Peynir ve zeytin sanıldığı kadar masum besinler değildir. Uzmanlar sahur menülerinden zeytinin kesinlikle çıkarılması gerektiğini vurguluyor.

Zeytin, içerisinde bulundurduğu tuz oranından dolayı çok fazla susatma riskini ortaya çıkarır. Peynir de susamaya sebebiyet verebileceği için sahur sofralarında tavsiye edilmiyor. Peynirsiz bir sahur yapamam diyorsanız, tuz oranı az peynirler tercih edebilirsiniz.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Sampanoglou Cansever, sahurda peynir ve zeytin tüketimi hakkında şu ifadelere dikkat çekiyor:

“Çok fazla zeytin tüketmek veya aşırı peynir yemek veya sadece meyve ile sahur yapmak ya da sahuru tamamen atlamak masum gibi görünen ama riskli olan davranışlardır.”

Sizde sahurda peynir ve zeytin tüketenlerdenseniz, bir kez daha düşünün. Oruçlu olduğunuz süre zarfında daha rahat ve sağlıklı hissetmek istiyorsanız, tuz oranı yüksek besinlerden uzak durun. Kısacası sahurda tuz, şeker, kızartma ve kafein içerikli besinlerden kesinlikle kaçının.