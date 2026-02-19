Menü Kapat
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 Selime Albayrak

Sahura kalkmaya üşenenler dikkat! Zahmetsiz sahur önerileri

Sizde Ramazan ayında sahura kalkmaya üşenenlerdenseniz, doğru yerdesiniz. Sizin için zahmetsiz sahur önerilerini araştırdık. İşte detaylar…

Sahura kalkmaya üşenenler dikkat! Zahmetsiz sahur önerileri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 06:31
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 06:31

ayının gelip çatmasıyla birlikte için zahmetsiz pratik tarifler araştırılmaya başlanıyor. Özellikle sahura kalkmaya üşenenler, zahmet vermeyen tarif önerilerini merak ediyor. Sizde Ramazan ayında sahura kalkmaya üşenenlerdenseniz, doğru yerdesiniz. Sizin için zahmetsiz sahur önerilerini araştırdık. İşte sahura kalkmaya üşenenler için zahmetsiz sahur önerileri…

SAHURA KALKMAYA ÜŞENENLER DİKKAT!

Ramazan ayı boyunca oruç tuttuğumuz süre zarfında sahur öğününe son derece önem vermemiz gerekiyor. Sahur öğünü bedenin enerji dengesini ve zihinsel açıklığını korumak için kritik bir önem taşıyor.

Sahura kalkmaya üşenenler dikkat! Zahmetsiz sahur önerileri

Ramazanda sahur yapmak her ne kadar zorunlu olmasa da iftar ve sahur arasında beslenme süresi sınırlı olduğundan dolayı günlük protein ve su ihtiyacını karşılayacak besinler tüketilmesi oldukça önemlidir.

Sahura kalkmaya üşenenler dikkat! Zahmetsiz sahur önerileri

Bu noktada Ramazanda sahur yapmaya üşenenler için birbirinden pratik ve zahmetsiz birçok tarif önerileri ön plana çıkıyor. Özellikle sahurda oruç tutulan süre boyunca hem tok tutan hem de acıktırmayan tarifler tercih ediliyor. Sahurda kesinlikle ağır yemekler ve besinler tüketilmesi önerilmiyor.

Sahura kalkmaya üşenenler dikkat! Zahmetsiz sahur önerileri

Doğru besinlerle yapılan sahur, daha uzun süre tok kalma, gün içerisinde enerji düşüşü yaşamama, susuzluk ve ani acıkmaların azalmasına yardımca olma açısından büyük önem taşıyor. Sizde oruçlu olduğunuz süre boyunca açlığınızı ve halsizliğinizi azaltmak istiyorsanız, zahmetsiz ve sağlıklı bu sahur önerilerine mutlaka bir şans vermelisiniz.

Sahura kalkmaya üşenenler dikkat! Zahmetsiz sahur önerileri

Ramazan ayı boyunca sahur her ne kadar göz ardı edilse de orucun sağlıklı ve rahat geçmesi bakımından oldukça önemlidir. Sahurda hafif yiyecekler ve besinler tercih edilmeli aksi taktirde mide yorulmamalıdır. Sizde sahurda hem pratik hem tok tutan hem de zahmetsiz tarif arayışı içerisindeyseniz, bu önerilere göz atmalısınız. İşte sahura kalkmaya üşenenler için zahmetsiz sahur önerileri…

Sahura kalkmaya üşenenler dikkat! Zahmetsiz sahur önerileri

SAHURA KALKMAYA ÜŞENENLERE ZAHMETSİZ TARİF ÖNERİLERİ!

Ramazanda sahura kalkmaya üşeniyorsanız, bu zahmetsiz tarif önerilerine mutlaka bir şans vermelisiniz. Ramazanda büyük ve geniş sahur sofraları kurmanıza gerek yok. Sadece birkaç malzemeyle zahmetsiz bir sahur öğünü hazırlamak mümkün! İşte sahura kalkmaya üşenenler için zahmetsiz sahur önerileri…

Sahura kalkmaya üşenenler dikkat! Zahmetsiz sahur önerileri

KİLO VERDİREN YOĞURT KARIŞIMI

Malzemeler;

3 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı çörekotu

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1 çay kaşığı tarçın

3 adet hurma

Hazırlanışı;

Tüm malzemelerinizi yoğurdun içerisine koyu ve karıştırın.

Bu zahmetsiz sahur tarifiyle ramazan boyunca hem kilo verin hem de tok kalın.

Aynı zamanda bol su tüketmeye özen gösterin.

Sahura kalkmaya üşenenler dikkat! Zahmetsiz sahur önerileri

YULAFLI YOĞURT KARIŞIMI

Malzemeler;

200 gram protein yoğurdu

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı chia tohumu

2 kuru incir ya da Medine hurması

Hazırlanışı;

Yoğurdun içerisinde tüm malzemelerinizi ekleyin ve güzelce karıştırın.

Yatmadan önce ya da sahurda bu yoğurt karışımını tüketerek oruç boyunca acıkmayın!

Sahura kalkmaya üşenenler dikkat! Zahmetsiz sahur önerileri

PEYNİRLİ VE BOL YEŞİLLİKLİ OMLET

Malzemeler;

2 adet yumurta

1 dilim beyaz peynir ya da lor peyniri

Maydanoz, dereotu, taze soğan vb. yeşillikler

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı;

Öncelikle yumurtaları çırpın.

Daha sonra üzerine doğranmış peynir ve yeşillikleri ekleyin.

Tavaya zeytinyağını koyup hazırladığınız karışımı dikkatlice pişirin.

Protein ve lif açısından zengin olan zahmetsiz bu tarifi sahur tariflerinize mutlaka ekleyin.

