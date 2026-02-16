Salatalıkla yapılan en iyi yemekler listesi yayınlandı! Türkiye listeye 'Cacık' ile girdi

Gastronomi dünyasının nabzını tutan Taste Atlas’ın yeni listesi son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Zira site, salatalıkla yapılan en güzel yemeklerin yer aldığı listeyi kamuoyu ile paylaştı. Dünya çapında farklı lezzetlerin yer aldığı listeye Türkiye cacık ile girdi.

YAK KIŞ DEMEDEN TÜKETİYORUZ

Süzme yoğurt, sarımsak ve salatalık ana malzemeleri ile yapılan ancak isteğe göre naneden dereotuna kadar pek çok farklı malzeme ile de hazırlanabilen cacık yaz kış demeden seveler tüketiliyor. Kışın ağır yemekleri hafifleten yazın ise ferah tadıyla serinleten cacık Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN İLK İKİDE

Ancak Taste Atlas’ın yayınladığı liste cacık severleri bir nebze üzdü. Zira ‘Salatalık İle Yapılan En İyi 50 Yemek’ listesinin zirvesine Bulgaristan’a ait Snezhanka yemeği otururken, ikinci sırada Yunanistan’ın cacığı ‘tzatziki’ yer aldı. Türk halkının severek tükettiği cacık ise listenin 11. Sırasına yerleşebildi.

Listenin ilk 10’unda ise Meksika’dan Aguachile, Peru’dan Uchucuta, İran’dan Mast o Khiar, Çin/Tibet mutfağından Pai Huang Gua, Polonya’dan Mizeria, Japonya’dan Sunomono ve Suudi Arabistan’dan Balilah yer aldı.