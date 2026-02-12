Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bahçelievler Semt Lokantası açıldı! 55 liraya 4 çeşit yemek

Bahçelievler Belediyesi, kendi semtinde yaşayanlara ve diğer semtlerden gelen vatandaşlara ucuz yemek ulaştırma projesi kapsamında ilk semt lokantasını açtı. Lokantada 4 çeşit yemek 55 liraya satılacak. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 17:16

Bahçelievler Belediyesi Semt Lokantası projesi hayata geçirildi. İlk semt lokantasının açılışında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bahçelievlerli komşularımıza bin kişiye her gün diyetisyenlerimiz kontrolünde 55 liraya 4 çeşit yemek vereceğiz" dedi.

Bahçelievler Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Semt Lokantası projesini kamuoyuna tanıtıldı. Proje kapsamında ilk Semt Lokantasının açılışı da yapıldı. Açılışa Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günlük bin kişiye hizmet verecek şekilde planlanan Semt Lokantası'nın, yalnızca Bahçelievler sakinlerine değil İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen vatandaşlara da hizmet verildiği ifade edildi.

Bahçelievler Semt Lokantası açıldı! 55 liraya 4 çeşit yemek



'BİN KİŞİYE 55 LİRAYA 4 ÇEŞİT YEMEK VERECEĞİZ'
Lokantanın açılışında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Hayırlı olsun, ilk lokantamız burada. Bahçelievlerli komşularımıza bin kişiye her gün diyetisyenlerimiz kontrolünde 55 liraya 4 çeşit yemek vereceğiz. Çok fazla talep var. Üniversite öğrencilerimiz, esnafımız, çalışan vatandaşlarımız, emekli vatandaşlarımız çok ucuza faydalanacaklar. Semt Lokantasını devam ettirip semtimizin farklı yerlerine de açacağız" dedi.

İstanbul'un en uygun fiyatlı yemeğini sunduklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kaliteli ve hijyenik bir öğün menünün Bahçelievler'de 65 TL'den vatandaşlara sunulduğunu dile getirirken Bahçelievlerli komşularına ise ‘BiKart' uygulaması sayesinde 55 TL'ye 4 çeşit yemek verileceğini söyledi.

Bahçelievler Semt Lokantası açıldı! 55 liraya 4 çeşit yemek



'BU REKLAM AMAÇLI YAPILAN BİR ŞEY DEĞİL'
Sosyal çalışmalarından da bahseden Başkan Bahadır, "Başta Bahçelievlerli vatandaşlarımız için sosyal tesisler ve kahvehanelerimizi açtık. Diğer zincir kahve dükkanlarına göre yarı fiyatına ürünlerimizi veriyoruz. Biz kimseye 'Benim sayemde et yedin' demeyiz dedirtmeyiz. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın buradan faydalanmaları. Bizim bakış açımızda reklam yok vatandaşlarımıza sadece hizmet etmek istiyoruz. Belediye başkanı olarak gıdadaki bu yükselişe dur dememiz gerekiyor, Türkiye'nin en ucuz lokantasını olduğunu iddia ediyoruz. Bizden daha uygunu varsa da seve seve tebrik ederiz" şeklinde konuştu.

Bahçelievler Semt Lokantası açıldı! 55 liraya 4 çeşit yemek



'3 SAATTE BİN KİŞİYE YEMEK VERİLMESİ KOLAY BİR İŞ DEĞİLDİR'
Yemeklerden memnun kaldığını ifade eden Dursun Ali Barık, "Dışarıda 55 liraya bir çorba dahi içemiyoruz. Burada 3 saatte bin kişiye yemek verilmesi kolay bir iş değildir. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Semt Lokantasının haftanın 7 günü 12.00-16.00 saatleri arasında hizmet vereceği açıklandı.

#Ekonomi
