İftar menüsünde 'hazır yemek' fiyatları belli oldu!

Ramazan ayında öğle yemeği yoğunluğunun azalmasını beklediklerini dile getiren Bozdağ, "İftar saatleri nedeniyle bu yıl bazı firmalar mesailerini daha erken bitirecek. Biz de evine veya iftara yetişemeyen kişiler için özel paketler hazırladık. Bu paketler etli, tavuklu ve sebzeli menüler olacak. Bunların fiyatları sırasıyla 400, 350 ve 300 lira olarak değişiyor" dedi.

Bozdağ, ramazanda diğer aylarda olduğu gibi standart 4 çeşit yemek yerine özel iftar tabakları sunulacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: