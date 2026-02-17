Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Hem lezzetli hem çok pratik! 5 dakikada hazır köy tarhanası tarifi: Kışlık köy tarhanası nasıl yapılır?

Besleyicilik değeri zengin olup, hasta iken tüketildiğinde ayağa kaldıran toz tarhananın faydaları, saymakla bitmiyor. Hem lezzetli hem de evde yemek olmadığında çoğu zaman büyük bir kurtarıcı olan toz tarhana çorbasını bir de böyle deneyin! İşte kış için köy tarhanası yapılışı:

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hem lezzetli hem çok pratik! 5 dakikada hazır köy tarhanası tarifi: Kışlık köy tarhanası nasıl yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 02:44
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 02:44

Soğuyan kış günlerinde birçoğumuzun hastalıklardan korunmak maksadıyla şifa niyetine tükettiği çorbalardan biri olan tarhana, buram buran Anadolu kokan en köklü yemeklerin başında gelir.

Hem çok sağlıklı hem de çok besleyici olan tarhana çorbası, özellikle de bağışıklık sistemi zayıf olan kimseler başta olmak üzere büyük küçük demeden herkesin tüketmesi gereken en şifalı besinlerdendir. Besleyici değeri çok zengin olan bu çorbanın hamurunu dilerseniz kendiniz evde de yapabilirsiniz.


KIŞ İÇİN TOZ TARHANA NASIL YAPILIR?

Yapımı biraz zahmetli olan ama hazır olduğunda da tüm emeğinize değecek olan bu toz tarhana tarifi ile kışlık köy tarhananızı şimdiden yapmaya başlayabilirsiniz! İşte ev yapımı kuru (toz) tarhana tarifi...

Hem lezzetli hem çok pratik! 5 dakikada hazır köy tarhanası tarifi: Kışlık köy tarhanası nasıl yapılır?


MALZEMELER:


1 kilo domates
2 tane kırmızı biber
2 tane yeşil biber
2 tane soğan
1/2 demet maydanoz
1/2 demet nane
1 yemek kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı kırmızı toz biber
2 yemek kaşığı tuz
1/2 kilo yoğurt
1 kilo un

TARHANA HAMURUNUN HAZIRLANIŞI:


İşe ilk olarak yıkanmış domateslerin kabuklarını soyarak başlayın. Soyduğunuz domatesleri küpler halinde keserek güneşte kurutun. Daha sonra biberleri güzelce yıkayıp çekirdeklerini ayıklayarak yine küçük küçük doğrayın. Soğanları da soyup küçük parçalara ayırın. Sebzeler arasında son müdahaleyi de nane ve maydanozu yıkayarak doğrama işlemi ile bitirin.

Hem lezzetli hem çok pratik! 5 dakikada hazır köy tarhanası tarifi: Kışlık köy tarhanası nasıl yapılır?


Hamuru hazırlamak için ise; un ile yoğurdu derin kaba alıp içine sebzeleri, baharatları ve yoğurtlu karışımı ilave edin. Güzelce birbirine yedirerek yoğurun. Hamuru parçalara bölüp 1-2 cm kalınlığında yassı şekil verin ve güneşte öylece bekletin.

Hem lezzetli hem çok pratik! 5 dakikada hazır köy tarhanası tarifi: Kışlık köy tarhanası nasıl yapılır?


Hazırlanan hamurları, güneşin altında minimum 4-5 gün kadar kurutmanız gerekir. Kuruyan hamurlar küçük parçalara ayrılıp daha sonra kullanmak için muhafaza edilebilir.

Hem lezzetli hem çok pratik! 5 dakikada hazır köy tarhanası tarifi: Kışlık köy tarhanası nasıl yapılır?


NOT: Hamuru güneşte kuruturken direkt olarak güneş ışığına maruz kalmaması ve uygun yerde muhafaza edilmesi önemlidir.


HAZIRLANAN TOZ TARHANADAN TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

El emeği göz nuru ile kendi yaptığınız toz tarhanadan en güzel şekilde yararlanmak için vereceğimiz bu tarife muhakkak bir şans tanımalısınız! Hem hızlı hem de lezzetli bir şekilde yapabileceğiniz enfes tarhana çorbası için kollarınızını sıvayın...

İşte yapılması gerekenler:

Hem lezzetli hem çok pratik! 5 dakikada hazır köy tarhanası tarifi: Kışlık köy tarhanası nasıl yapılır?


MALZEMELER:


3 yemek kaşığı ev tarhanası
1 yemek kaşığı nane
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı salça
6 su bardağı su
Kırmızı pul biber
Karabiber, Tuz


YAPILIŞI:


Çelik bir tencerenin içine yağı ekleyip salça, nane, baharat ve tarhanayı ekleyip hafif karıştırarak kavurun. Suyunu yavaşça dökerek sürekli karıştırarak çorbanın kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha bekleyip ocağın altını kapatın. Çorbanız hazır bile!

Afiyet olsun...

Hem lezzetli hem çok pratik! 5 dakikada hazır köy tarhanası tarifi: Kışlık köy tarhanası nasıl yapılır?


ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#Tarhana Üretimi
#Kış Hazırlığı
#Tarhana Çorbası
#Ev Yapımı Tarhana
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.