Hem lezzetli hem çok pratik! 5 dakikada hazır köy tarhanası tarifi: Kışlık köy tarhanası nasıl yapılır?

Soğuyan kış günlerinde birçoğumuzun hastalıklardan korunmak maksadıyla şifa niyetine tükettiği çorbalardan biri olan tarhana, buram buran Anadolu kokan en köklü yemeklerin başında gelir.

Hem çok sağlıklı hem de çok besleyici olan tarhana çorbası, özellikle de bağışıklık sistemi zayıf olan kimseler başta olmak üzere büyük küçük demeden herkesin tüketmesi gereken en şifalı besinlerdendir. Besleyici değeri çok zengin olan bu çorbanın hamurunu dilerseniz kendiniz evde de yapabilirsiniz.



KIŞ İÇİN TOZ TARHANA NASIL YAPILIR?

Yapımı biraz zahmetli olan ama hazır olduğunda da tüm emeğinize değecek olan bu toz tarhana tarifi ile kışlık köy tarhananızı şimdiden yapmaya başlayabilirsiniz! İşte ev yapımı kuru (toz) tarhana tarifi...



MALZEMELER:



1 kilo domates

2 tane kırmızı biber

2 tane yeşil biber

2 tane soğan

1/2 demet maydanoz

1/2 demet nane

1 yemek kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber

2 yemek kaşığı tuz

1/2 kilo yoğurt

1 kilo un

TARHANA HAMURUNUN HAZIRLANIŞI:



İşe ilk olarak yıkanmış domateslerin kabuklarını soyarak başlayın. Soyduğunuz domatesleri küpler halinde keserek güneşte kurutun. Daha sonra biberleri güzelce yıkayıp çekirdeklerini ayıklayarak yine küçük küçük doğrayın. Soğanları da soyup küçük parçalara ayırın. Sebzeler arasında son müdahaleyi de nane ve maydanozu yıkayarak doğrama işlemi ile bitirin.



Hamuru hazırlamak için ise; un ile yoğurdu derin kaba alıp içine sebzeleri, baharatları ve yoğurtlu karışımı ilave edin. Güzelce birbirine yedirerek yoğurun. Hamuru parçalara bölüp 1-2 cm kalınlığında yassı şekil verin ve güneşte öylece bekletin.



Hazırlanan hamurları, güneşin altında minimum 4-5 gün kadar kurutmanız gerekir. Kuruyan hamurlar küçük parçalara ayrılıp daha sonra kullanmak için muhafaza edilebilir.



NOT: Hamuru güneşte kuruturken direkt olarak güneş ışığına maruz kalmaması ve uygun yerde muhafaza edilmesi önemlidir.



HAZIRLANAN TOZ TARHANADAN TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

El emeği göz nuru ile kendi yaptığınız toz tarhanadan en güzel şekilde yararlanmak için vereceğimiz bu tarife muhakkak bir şans tanımalısınız! Hem hızlı hem de lezzetli bir şekilde yapabileceğiniz enfes tarhana çorbası için kollarınızını sıvayın...

İşte yapılması gerekenler:



MALZEMELER:



3 yemek kaşığı ev tarhanası

1 yemek kaşığı nane

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

6 su bardağı su

Kırmızı pul biber

Karabiber, Tuz



YAPILIŞI:



Çelik bir tencerenin içine yağı ekleyip salça, nane, baharat ve tarhanayı ekleyip hafif karıştırarak kavurun. Suyunu yavaşça dökerek sürekli karıştırarak çorbanın kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha bekleyip ocağın altını kapatın. Çorbanız hazır bile!

Afiyet olsun...



