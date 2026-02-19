Sahur da çay mı, su mu? Susamayı bitirecek uyarı

Ramazan ayında vücuttaki su kaybının önüne geçmek adına su tüketimine önem verilmesi gerekir. Uzun saatler boyunca aç ve susuz kalındığında vücut sıvı kaybı yaşar. İftar ve sahur da en çok tercih edilen içecek türü çay ve sudur. Peki, Sahur da çay mı su mu? Ertesi güne kadar susuzluğunuzu gidermeye destek olacak olan içecek hangisidir? İşte susuzluğunuza iyi gelecek içecek

SAHUR DA ÇAY MI SU MU?

Ramazanı Şerif ayında beslenme ve içecek türlerine dikkat edilerek, uzun saatler oruç tutmak daha da kolay hale gelebilir. Ramazan süresinde iftar ve sahur yemeklerinizde tercih edeceğiniz besinlerle vücudunuzu dengeleyebilirsiniz. Yağlı, hamur işleri, karbonhidratlı besinlerden uzak durarak, tok kalmanızı sağlayacak yiyecekler tercih edilebilir.

İftar sonrasında ilk tercih edilen içeceklerin başında çay gelir. Ramazan’da çay içmek susatır mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Çayın içeriğinde bulunan kafein oranından kaynaklı olarak idrar sökücü bir etkisi bulunuyor. Sahur da çay tüketimi gerçekleştirdiğiniz de gün içerisinde tuvalete gitme ihtiyacınız fazla olabilir. Vücudunuz su kaybedeceğinden iftara kadar susuzluğunuz artabilir.

İftardan sonra tüketeceğiniz 2,5 litrelik suyun ardından çay içilebilir. Vücudunuz su oranını dengelediğinden gün içinde çok aşırı susuzluk hissi yaşamazsınız.

Sahur da su içilir mi? sorusu en çok merak edilen konulardandır. İftar, Sahur ve imsak vakti arasında tüketeceğiniz su çok önemlidir. Vücudunuz yeteri su miktarına ulaştığında ertesi günü daha zinde ve rahat uyanırsınız. Yarım saatte bir içilen 1 bardak su imsak vaktine kadar 2,5 litre su elde eder. Ertesi gün iftar saatine kadar hem vücudunuz hem de siz susuzluk yaşamamış olursunuz.

Gece tükettiğiniz besinlerin tuz oranını yüksek ise susuzluk hissetme oranınız artar. Sahur da tüketeceğiniz besinlerin hafif olmasına özen gösterin. Kahvaltı, çorba ya da lifli salataları tercih ederek, sağlıklı bir oruç süreci geçirebilirsiniz.

RAMAZANDA SU NE KADAR İÇİLMELİ?

Ramazan ayında suyu 2,5 litre olacak şekilde tüketilmelidir. Her bireyin vücudunda su alma kapasitesi farklı olabilir. Sağlık açısından bakıldığından minimum1,5 maksimum 2,5 litre su içilmelidir. Su tüketimi düzenli olduğunda vücut içerisindeki organlar daha sağlıklı bir şekilde çalışır.