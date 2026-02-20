Ramazan 2026'da en çok aratılan tarif olacak! İftardan sonra içilecek lezzetli salep

Ramazan ayında gün boyu süren açlığın ardından gelen tatlı krizleri, çoğu kişinin midesini yormasıyla son buluyor. Bu nedenle hafif alternatiflere yönelim daha da artmış durumda. Özellikle 2026 Ramazan ayı için arama motorlarında 'İftardan sonra ne içsem mideyi rahatlatır?' tarzında sorular sıkça sorulmaya başlandı. Hem geleneksel olması hem de dıyurucu olmasıyla, tatlı krizlerine son veren salep tarifi bu noktada dikkat çekiyor. Peki evde salep nasıl hazırlanır? İşte iftardan sonra gönül rahatlığıyla içebileceğiniz, lezzetli salep tarifi...

RAMAZAN 2026'DA EN ÇOK ARATILAN TARİF OLACAK!

Uzun süren açlık sonrası iftar sofralarından kalkınca midede şişkinlik, hazımsızlık ve ani kan şekeri yükselmesi gibi şikayetler sıkça görülüyor. Ağır şerbetli tatlılar yerine, süt ağırlıklı içeceklerin tercih edilmesi, bu gibi şikayetlerin oluşmaması için oldukça önemli rol oynuyor. Sindirimi de dengeleyen bu içeceklerden biri de salep.

Doğal salep tozu, süt ile birleştiği zaman hem mideyi rahatlatıyor hem de tok kalmanızı sağlıyor. Özellikle ılık tüketildiğinde, mide kaslarının da gevşemesini sağlıyor. Tarçın kullanıldığında ise tatlı ihtiyacınızı bastırmış oluyor. Yapımı çok basit olan salep tarifi için gerekli malzeme listesine şimdi gelin birlikte göz atalım...

Evde Salep Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı doğal salep tozu

İsteğe bağlı 1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

İsteğe göre vanilya özütü ya da damla sakızı

EVDE SALEP NASIL YAPILIR?

Evde salep yapmak oldukça basittir. İşe öncelikle küçük bir tencerede sütü ısıtmakla başlayın. Kısık ateşte ısınan süte, ayrı bir kapta karıştırdığınız salep tozunu ve şekeri yavaşça ekleyin. Koyulaşana kadar sürekli karıştırın. Kıvamı aldığı zaman ocaktan alın ve fincanınıza dökün. Üzerine tarçın serperek sıcak sıcak servis edin. Şimdiden afiyet olsun.

İFTARDAN SONRA SALEP İÇMEK MİDEYİ RAHATLATIR MI?

Geleneksel lezzet salep, içeriğinde doğal polisakkaritler barındırır. bu özellik ise mideyi yumuşatma etkisine sahiptir. Ancak uzmanlar porsiyon kontrolüne dikkat çekiyor. Salepinizi hazırlarken, aşırı şeker eklenmesi fayda yerine zarar verebilir ve ağırlık hissi oluşturabilir.

Bununla beraber laktoz hassasiyeti olanlar badem sütü ya da laktozsuz sütle de salepini hazırlayabilir. Salepe tarçın eklemek, kan şekerini dengelerken, doğru malzemelerle hazırlanan salep, iftar sonrasında mideyi rahatlatan bir alternatif olarak öne çıkıyor.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Salep iftardan hemen sonra içilebilir mi?

Salepin, sindirimin ilk aşamasının tamamlanması için iftardan yaklaşık 45 ila 60 dakika sonra içilmesi öneriliyor. İftarla beraber yoğun olan midenin üzerine hemen sıcak ve yoğun bir içecek tüketmek daha da şişkinlik hissi verebilir.

Her gün salep içmek kilo yapar mı?

Salep yüksek kalorili bir içecek değildir. Ancak içine eklenen şeker miktarı kilo kontrolünde etkilidir. Fazla şekerle hazırlanarak yapılan salepler, kilo artışı da yapabilir.

Salep sindirime nasıl etki eder?

Salep sıcak olarak içildiği zaman, mide kaslarını gevşetebilir. Özellikle soğuk havalarda içi ısıtması sayesinde, sindirimde oluşan gerginliğe de iyi gelebilmektedir.