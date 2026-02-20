Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Ramazan 2026'da en çok aratılan tarif olacak! İftardan sonra içilecek lezzetli salep

2026 Ramazan ayına girmemizle birlikte, iftar sonrası mideyi yormayan tarifler arama motorlarında hızla yükseldi. Uzmanlar ağır tatlılar yerine daha hafif içeçeklerin tüketilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu noktada da lezzetli mi lezzetli bir salep tarifi, bu Ramazan ayında öne çıkıyor. Peki iftar sonrası mideyi yormayan salep nasıl hazırlanır? İşte cevabı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ramazan 2026'da en çok aratılan tarif olacak! İftardan sonra içilecek lezzetli salep
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 17:50

Ramazan ayında gün boyu süren açlığın ardından gelen tatlı krizleri, çoğu kişinin midesini yormasıyla son buluyor. Bu nedenle hafif alternatiflere yönelim daha da artmış durumda. Özellikle 2026 Ramazan ayı için arama motorlarında 'İftardan sonra ne içsem mideyi rahatlatır?' tarzında sorular sıkça sorulmaya başlandı. Hem geleneksel olması hem de dıyurucu olmasıyla, tatlı krizlerine son veren salep tarifi bu noktada dikkat çekiyor. Peki evde salep nasıl hazırlanır? İşte iftardan sonra gönül rahatlığıyla içebileceğiniz, lezzetli salep tarifi...

RAMAZAN 2026'DA EN ÇOK ARATILAN TARİF OLACAK!

Uzun süren açlık sonrası iftar sofralarından kalkınca midede şişkinlik, hazımsızlık ve ani kan şekeri yükselmesi gibi şikayetler sıkça görülüyor. Ağır şerbetli tatlılar yerine, süt ağırlıklı içeceklerin tercih edilmesi, bu gibi şikayetlerin oluşmaması için oldukça önemli rol oynuyor. Sindirimi de dengeleyen bu içeceklerden biri de salep.

Ramazan 2026'da en çok aratılan tarif olacak! İftardan sonra içilecek lezzetli salep

Doğal salep tozu, süt ile birleştiği zaman hem mideyi rahatlatıyor hem de tok kalmanızı sağlıyor. Özellikle ılık tüketildiğinde, mide kaslarının da gevşemesini sağlıyor. Tarçın kullanıldığında ise tatlı ihtiyacınızı bastırmış oluyor. Yapımı çok basit olan salep tarifi için gerekli malzeme listesine şimdi gelin birlikte göz atalım...

Ramazan 2026'da en çok aratılan tarif olacak! İftardan sonra içilecek lezzetli salep

Evde Salep Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

  • 2 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı doğal salep tozu
  • İsteğe bağlı 1 tatlı kaşığı toz şeker
Ramazan 2026'da en çok aratılan tarif olacak! İftardan sonra içilecek lezzetli salep
  • 1 çay kaşığı tarçın

  • İsteğe göre vanilya özütü ya da damla sakızı

    Ramazan 2026'da en çok aratılan tarif olacak! İftardan sonra içilecek lezzetli salep

EVDE SALEP NASIL YAPILIR?

Evde salep yapmak oldukça basittir. İşe öncelikle küçük bir tencerede sütü ısıtmakla başlayın. Kısık ateşte ısınan süte, ayrı bir kapta karıştırdığınız salep tozunu ve şekeri yavaşça ekleyin. Koyulaşana kadar sürekli karıştırın. Kıvamı aldığı zaman ocaktan alın ve fincanınıza dökün. Üzerine tarçın serperek sıcak sıcak servis edin. Şimdiden afiyet olsun.

Ramazan 2026'da en çok aratılan tarif olacak! İftardan sonra içilecek lezzetli salep

İFTARDAN SONRA SALEP İÇMEK MİDEYİ RAHATLATIR MI?

Geleneksel lezzet salep, içeriğinde doğal polisakkaritler barındırır. bu özellik ise mideyi yumuşatma etkisine sahiptir. Ancak uzmanlar porsiyon kontrolüne dikkat çekiyor. Salepinizi hazırlarken, aşırı şeker eklenmesi fayda yerine zarar verebilir ve ağırlık hissi oluşturabilir.

Ramazan 2026'da en çok aratılan tarif olacak! İftardan sonra içilecek lezzetli salep

Bununla beraber laktoz hassasiyeti olanlar badem sütü ya da laktozsuz sütle de salepini hazırlayabilir. Salepe tarçın eklemek, kan şekerini dengelerken, doğru malzemelerle hazırlanan salep, iftar sonrasında mideyi rahatlatan bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Ramazan 2026'da en çok aratılan tarif olacak! İftardan sonra içilecek lezzetli salep

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Salep iftardan hemen sonra içilebilir mi?

Salepin, sindirimin ilk aşamasının tamamlanması için iftardan yaklaşık 45 ila 60 dakika sonra içilmesi öneriliyor. İftarla beraber yoğun olan midenin üzerine hemen sıcak ve yoğun bir içecek tüketmek daha da şişkinlik hissi verebilir.

Her gün salep içmek kilo yapar mı?

Salep yüksek kalorili bir içecek değildir. Ancak içine eklenen şeker miktarı kilo kontrolünde etkilidir. Fazla şekerle hazırlanarak yapılan salepler, kilo artışı da yapabilir.

Salep sindirime nasıl etki eder?

Salep sıcak olarak içildiği zaman, mide kaslarını gevşetebilir. Özellikle soğuk havalarda içi ısıtması sayesinde, sindirimde oluşan gerginliğe de iyi gelebilmektedir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan ayında dikkat! Uzman isim uyardı: Mide sorunlarına yol açabilir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan 2026 hızlı kilo vermenin en kolay yolu! Sahurda asla yememeniz gereken besinler
ETİKETLER
#Ramazan 2026
#Salep Tarifi
#İftar Sonrası
#Mide Rahatlatıcı Içecek
#Tatlı Krizi
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.