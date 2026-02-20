Ramazan 2026 hızlı kilo vermenin en kolay yolu! Sahurda asla yememeniz gereken besinler

Beslenme ve diyet uzmanları, Ramazan döneminde bilinçli bir program uygulanmadığında metabolizmanın yavaşlayabileceğini ve vücudun yağ depolama eğilimine girebileceğini belirtiyor. Uzman Diyetisyen Ayşe Demir, “Sahur öğünü, gün boyu tok kalmayı sağladığı kadar metabolizmanın çalışmaya devam etmesi için de kritik öneme sahiptir. Yanlış besin tercihleri hem açlık krizlerine hem de kilo artışına neden olabilir” diyor.

SAHURDA ASLA TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER

1. Beyaz Ekmek ve Rafine Karbonhidratlar



Beyaz ekmek, poğaça, açma ve beyaz undan yapılmış hamur işleri kan şekerini hızlı yükseltir ve kısa sürede düşmesine neden olur. Bu da gün içinde daha çabuk acıkmaya yol açar. Ayrıca insülin dalgalanmaları yağ depolanmasını artırabilir.

2. Aşırı Tuzlu Gıdalar



Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi işlenmiş et ürünleri yüksek oranda tuz içerir. Tuz, gün içinde aşırı susuzluğa neden olurken ödem oluşumunu da artırır. Bu da tartıda kilo kaybının görülmesini engelleyebilir.

3. Kızartmalar ve Ağır Yağlı Yemekler



Kızartılmış patates, börek ve yağ oranı yüksek yiyecekler sindirimi zorlaştırır. Gece tüketilen ağır yağlı besinler mide rahatsızlıklarına ve reflü şikayetlerine yol açabilir. Ayrıca kalori yoğunlukları yüksek olduğu için kilo kontrolünü zorlaştırır.

4. Şekerli ve Paketli Ürünler



Çikolata, hazır tatlılar, şekerli gevrekler ve işlenmiş atıştırmalıklar kısa süreli enerji sağlar ancak hızla kan şekerinin düşmesine neden olur. Bu durum halsizlik ve baş ağrısı riskini artırır.

PEKİ SAHURDA NE TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, sahurda protein ve lif ağırlıklı bir menü öneriyor. Yumurta, yoğurt, kefir, az tuzlu peynir, tam tahıllı ekmek, ceviz, badem ve bol yeşillik gün boyu tokluk sağlayan ideal seçenekler arasında. Ayrıca bol su tüketimi de büyük önem taşıyor.

Ramazan’da sağlıklı kilo vermek isteyenler için temel prensip; dengeli beslenme, porsiyon kontrolü ve iftarda aşırıya kaçmamaktan geçiyor. İftarda hızlı ve fazla yemek kan şekerini ani yükseltir ve yağ depolanmasını tetikleyebilir. Bu nedenle iftara hurma ve çorba gibi hafif besinlerle başlanması, ardından kontrollü şekilde ana yemeğe geçilmesi öneriliyor.

ORUÇ GERÇEKTEN KİLO VERDİRİR Mİ?

Araştırmalar, kontrollü bir beslenme planıyla Ramazan’da 2 ila 4 kilo arasında sağlıklı kilo kaybı yaşanabileceğini gösteriyor. Ancak bu kaybın kalıcı olması için Ramazan sonrasında da dengeli beslenme alışkanlığının sürdürülmesi gerekiyor. Aksi halde verilen kilolar kısa sürede geri alınabiliyor.

Uzmanlar ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, özellikle diyabet, tansiyon ve mide problemi yaşayanların oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak Ramazan 2026, bilinçli bir beslenme programı ile hem manevi hem fiziksel yenilenme fırsatı sunuyor. Sahurda yapılacak doğru tercihler metabolizmayı desteklerken kilo verme sürecini de kolaylaştırıyor. Unutulmamalı ki sağlıklı kilo kaybı hızlı değil, sürdürülebilir olanıdır. Ramazan ayını fırsata çevirmek ise tamamen doğru beslenme alışkanlıklarına bağlı.



