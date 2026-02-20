Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Ramazan ayının vazgeçilmezi: Meşe odunlu fırında tahinli pide

Konya'da Osmanlı'dan günümüze uzanan Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden tahinli pide, bu yıl da iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Meşe odunlu fırınlarda pişen, tahin ve cevizle zenginleştirilen geleneksel lezzet; klasik, tereyağlı, kaymaklı ve özel karışımlı çeşitleriyle vatandaşlardan talep görüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 11:45

'da Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneksel tahinli pide, ayında yine iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Ramazan ayının vazgeçilmezi: Meşe odunlu fırında tahinli pide

"EN ÇOK TERCİH EDİLEN CEVİZLİ ÇEŞİDİMİZ"

Tahinli pidenin ana maddesinin hamur olduğunu belirten usta Fatih Yemenici, "Güzel bir hamur, güzel bir ustalık. Bu kolay olmuyor. Tabii babamızdan gördüklerimiz, yılların birikimi, ustalığı var. Bunların hepsini harmanlayarak güzel malzeme ve işçilikle beraber iyi bir iş çıkartmaya çalışıyoruz. Tahinli pidemizin içine tahin, ceviz ve eser miktarda da yağ giriyor. Ve tabii ki ustalığımızı da içine katarak güzelce yapıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de cevizli, cevizli tereyağlı, cevizli kaymaklı çeşitlerimiz var. Bu seneye özel yeni bir ürün tereyağlı atom diye bir çeşit yapmaya başladık. Atom dediğimizde hem ceviz, hem badem hem de fındık kullanıyoruz. Üçünü beraber karıştırıyoruz. Bunun yanında Antep fıstıklı çeşitlerimiz var. Tabii kişiye özel isteyen olursa daha başka çeşitlerde yapabiliyoruz. En çok tercih edilen cevizli çeşidimiz.

Ramazan ayının vazgeçilmezi: Meşe odunlu fırında tahinli pide

"Yıllardır, hatta asırlardır Türk milletinin yediği bir Ramazan gıdası. Dolayısıyla tahinde de susatmama, tok tutma özelliği var. O yüzden Ramazan'da çok tercih ediliyor. Fırınımız meşe odunu kullanılan bir odun fırını. Haliyle 50 senedir babamızdan gördüğümüz düzen neyse aynı düzende devam ediyoruz. Aynı şekilde imalatımızı yapıyoruz. Tahinli pide de çeşit fazla olduğu için bu sene 200 lira ile 500 lira arasında çeşit çeşit pidelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının vazgeçilmezi: Meşe odunlu fırında tahinli pide

"GIDA SEKTÖRÜ ÖZELLİKLE FAZLADAN TİTİZLİK İSTER"

Son zamanlarda tahinli pideyi çeşit çeşit yapan ustalar, farklı mekanlar olduğunu sosyal medyadan gördüklerini ifade eden Fatih Yemenici, "Nihayetinde bu bir hamur, hamur işi. Gıda sektörü özellikle fazladan titizlik isteyen, fazladan özen isteyen bir iş. Biz bu özeni elimizden geldiği kadar göstermeye çalışıyoruz. Göstermeyen yerler var. Öyleymiş gibi gösterilen yerler var. Bunda sosyal medyanın birazcık abartmaları, köpürtmeleri var ama bizim üzerimize düşen, bu işi en güzel, en temiz, en hijyenik biçimde müşterilerimize sunmak. Onun için de büyük gayret sarf ediyoruz" diye konuştu. Vatandaşlar da, Ramazan ayında tahinli pidenin vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Ramazan ayının vazgeçilmezi: Meşe odunlu fırında tahinli pide
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz? Uzman isimden 5 dakika uyarısı
Gizemli hayırsever gönüllere dokundu! Ramazan ayı boyunca depremzedelere ücretsiz dağıtacak
İzmir'de ramazan pidesi fiyatları belli oldu
ETİKETLER
#konya
#ramazan
#Tahinli Pide
#Geleneksel Lezzetler
#Fatih Yemenici
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.