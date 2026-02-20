Ramazan ayının vazgeçilmezi: Meşe odunlu fırında tahinli pide

Konya'da Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneksel tahinli pide, Ramazan ayında yine iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

"EN ÇOK TERCİH EDİLEN CEVİZLİ ÇEŞİDİMİZ"

Tahinli pidenin ana maddesinin hamur olduğunu belirten usta Fatih Yemenici, "Güzel bir hamur, güzel bir ustalık. Bu kolay olmuyor. Tabii babamızdan gördüklerimiz, yılların birikimi, ustalığı var. Bunların hepsini harmanlayarak güzel malzeme ve işçilikle beraber iyi bir iş çıkartmaya çalışıyoruz. Tahinli pidemizin içine tahin, ceviz ve eser miktarda da yağ giriyor. Ve tabii ki ustalığımızı da içine katarak güzelce yapıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de cevizli, cevizli tereyağlı, cevizli kaymaklı çeşitlerimiz var. Bu seneye özel yeni bir ürün tereyağlı atom diye bir çeşit yapmaya başladık. Atom dediğimizde hem ceviz, hem badem hem de fındık kullanıyoruz. Üçünü beraber karıştırıyoruz. Bunun yanında Antep fıstıklı çeşitlerimiz var. Tabii kişiye özel isteyen olursa daha başka çeşitlerde yapabiliyoruz. En çok tercih edilen cevizli çeşidimiz.

"Yıllardır, hatta asırlardır Türk milletinin yediği bir Ramazan gıdası. Dolayısıyla tahinde de susatmama, tok tutma özelliği var. O yüzden Ramazan'da çok tercih ediliyor. Fırınımız meşe odunu kullanılan bir odun fırını. Haliyle 50 senedir babamızdan gördüğümüz düzen neyse aynı düzende devam ediyoruz. Aynı şekilde imalatımızı yapıyoruz. Tahinli pide de çeşit fazla olduğu için bu sene 200 lira ile 500 lira arasında çeşit çeşit pidelerimiz var" ifadelerini kullandı.

"GIDA SEKTÖRÜ ÖZELLİKLE FAZLADAN TİTİZLİK İSTER"

Son zamanlarda tahinli pideyi çeşit çeşit yapan ustalar, farklı mekanlar olduğunu sosyal medyadan gördüklerini ifade eden Fatih Yemenici, "Nihayetinde bu bir hamur, hamur işi. Gıda sektörü özellikle fazladan titizlik isteyen, fazladan özen isteyen bir iş. Biz bu özeni elimizden geldiği kadar göstermeye çalışıyoruz. Göstermeyen yerler var. Öyleymiş gibi gösterilen yerler var. Bunda sosyal medyanın birazcık abartmaları, köpürtmeleri var ama bizim üzerimize düşen, bu işi en güzel, en temiz, en hijyenik biçimde müşterilerimize sunmak. Onun için de büyük gayret sarf ediyoruz" diye konuştu. Vatandaşlar da, Ramazan ayında tahinli pidenin vazgeçilmez olduğunu belirtti.