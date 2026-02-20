Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
14°
Avatar
Editor
 Sude Naz Tekbaş

Gizemli hayırsever gönüllere dokundu! Ramazan ayı boyunca depremzedelere ücretsiz dağıtacak

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kimliğini açıklamak istemeyen hayırsever, belediye bünyesinde hizmet veren ekmek büfelerinde 10 TL'den satılan halk ekmeklerin bir aylık ücretini karşılayarak Ramazan ayı boyunca her gün 6 bin ekmeğin ücretsiz dağıtılmasını sağlayacak. İşte detaylar..

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
10:39
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
10:39

Ramazan ayının başlamasıyla Hatay'da gönüllere dokunan bir yardım davranışı yapıldı. Kimliğini açıklamak istemeyen hayırsever, Belediyesine bağlı 16 ayrı halk ekmek satış noktasında satışı yapılan ekmeklerin ücretini ödeyerek vatandaşların Ramazan ayı boyunca ücretsiz ekmek almasını sağladı.

Gizemli hayırsever gönüllere dokundu! Ramazan ayı boyunca depremzedelere ücretsiz dağıtacak

DEPREMZEDE VATANDAŞLARI SEVİNDİREN HABER

Büfelere ekmek satın almaya gelen depremzede vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca ekmeklerin ücretsiz olduğu haberi ile karşılaştılar. Özellikle dar gelirli aileler uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirerek hayırsevere teşekkür etti. Yetkililer, daha fazla ailenin faydalanabilmesi için dağıtımın kişi başı tek seferde 5 ekmek ile sınırlandırıldığını açıkladı ve günlük 6 bin ekmeğin kısa sürede tükendiği belirtililer.

Gizemli hayırsever gönüllere dokundu! Ramazan ayı boyunca depremzedelere ücretsiz dağıtacak

RAMAZAN AYININ PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA RUHUNU YANSITTILAR

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç yaptığı açıklamada, "Belediyemizin hizmeti olan ve 10 TL'den satışını gerçekleştirdiğimiz halk ekmeği, Ramazan ayı boyunca bir hayırsever hemşehrimizin desteğiyle ücretsiz olarak halkımıza ulaştıracağız. Duyarlı vatandaşımıza halkımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan bu anlamlı destek, ilçe genelinde takdirle karşılandı.

