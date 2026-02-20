Gizemli hayırsever gönüllere dokundu! Ramazan ayı boyunca depremzedelere ücretsiz dağıtacak

Ramazan ayının başlamasıyla Hatay'da gönüllere dokunan bir yardım davranışı yapıldı. Kimliğini açıklamak istemeyen hayırsever, Dörtyol Belediyesine bağlı 16 ayrı halk ekmek satış noktasında satışı yapılan ekmeklerin ücretini ödeyerek vatandaşların Ramazan ayı boyunca ücretsiz ekmek almasını sağladı.

DEPREMZEDE VATANDAŞLARI SEVİNDİREN HABER

Büfelere ekmek satın almaya gelen depremzede vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca ekmeklerin ücretsiz olduğu haberi ile karşılaştılar. Özellikle dar gelirli aileler uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirerek hayırsevere teşekkür etti. Yetkililer, daha fazla ailenin faydalanabilmesi için dağıtımın kişi başı tek seferde 5 ekmek ile sınırlandırıldığını açıkladı ve günlük 6 bin ekmeğin kısa sürede tükendiği belirtililer.

RAMAZAN AYININ PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA RUHUNU YANSITTILAR

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç yaptığı açıklamada, "Belediyemizin hizmeti olan ve 10 TL'den satışını gerçekleştirdiğimiz halk ekmeği, Ramazan ayı boyunca bir hayırsever hemşehrimizin desteğiyle ücretsiz olarak halkımıza ulaştıracağız. Duyarlı vatandaşımıza halkımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan bu anlamlı destek, ilçe genelinde takdirle karşılandı.