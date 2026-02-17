Menü Kapat
12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

İzmir'de ramazan pidesi fiyatları belli oldu

İzmir'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. İzmir Fırıncılar Odası, 19 Şubat'tan 19 Mart'a kadar sürecek ramazan ayı boyunca 300 gramlık pidenin fiyatının 30 TL olacağını açıkladı.

İzmir'de ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kala İzmir'de pide fiyatları belli oldu. Odadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sırtı, ramazan pidesinin hammaddelerinin ekmeğe göre daha farklı ve maliyetli olduğunu belirtti.

Pidede emeğin ve ustalığın önemini aktaran Sırtı, "Un, su, tuz ve mayanın yanı sıra ekmekten farklı olarak çörek otu, susam, yumurta sarısı ve pekmez karışımı ilave edilir. Süt ve yoğurt ilave eden fırınlarımız da var. Dolayısıyla ekmek ile pideyi kıyaslamak doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

İzmir'de ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Kemal Sırtı, İzmir'de pidenin pahalı satıldığına yönelik iddialara ilişkin şunları kaydetti:

"İzmir'de herkes şunu bilsin 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 30 liradır. Bunun dışında internette yayılan bazı haberlerde İzmir'de pidenin İstanbul ve Ankara'dan pahalı olduğu yazılıyor. Bunlar kesinlikle doğru değil. İstanbul ve Ankara'da 250 gram pide 25 lira, 350 gram pide ise 35 lira olarak belirlenmiştir. Pidenin kilo fiyatı aynı hesaba geliyor."

#Ekonomi
